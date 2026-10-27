İngiltere'den sonra bir ülke daha vatandaşlarına aynı çağrıyı yaptı: Acil stok yapın!
İngiltere'de vatandaşlara yönelik "acil stok yapın" çağrısının ardından benzer bir duyuru da Japonya'da Afet Yönetiminden Sorumlu Bakan Goshi Hosono'dan geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İngiltere'de vatandaşlara yönelik "acil stok yapın" çağrısının ardından benzer bir duyuru da Japonya'da Afet Yönetiminden Sorumlu Bakan Goshi Hosono'dan geldi.
Japonya'da hükümet, büyük deprem ve yanardağ patlaması gibi olası felaketlere karşı ülke genelinde hazırlık çağrısı yapmaya hazırlanıyor. Afet Yönetiminden Sorumlu Bakan Goshi Hosono, vatandaşlardan en az 3 günlük, mümkünse 1 haftalık gıda, içme suyu ve tuvalet malzemesi stoklamalarını istedi. Hosono, 2 Kasım'da kurulacak Afet Yönetimi Ajansının faaliyete geçmesiyle birlikte tüm ülkeye yönelik acil hazırlık çağrısında bulunacaklarını açıkladı.
Japonya'da olası büyük felaketlere karşı alınacak önlemler gündeme geldi. Afet Yönetiminden Sorumlu Bakan Goshi Hosono, 2 Kasım'da faaliyete geçmesi planlanan yeni Afet Yönetimi Ajansının kuruluşuyla birlikte merkezi hükümet kurumlarına, yerel yönetimlere ve tüm vatandaşlara yönelik acil hazırlık çağrısı yapacaklarını duyurdu. Bir televizyon programında konuşan Hosono, büyük afetlerin ardından kamu yardımlarının her bölgeye hemen ulaşamayabileceğine dikkat çekerek vatandaşların temel ihtiyaçlarını önceden karşılamaya hazır olmaları gerektiğini belirtti.
Vatandaşlara evlerinde yeterli miktarda gıda, içme suyu ve tuvalet malzemesi bulundurmaları çağrısında bulunan Hosono, afet sonrasında devlet yardımı gelene kadar ailelerin kendi imkânlarıyla yaşamlarını sürdürebilmelerinin önemine işaret etti. Japon Bakan, "En az 3 günlük, mümkünse 1 haftalık gıda, su ve tuvalet ihtiyaçlarınızı, kamu yardımı olmadan karşılayabilecek şekilde evinizde hazır bulundurun" ifadelerini kullandı.
Hosono, Japonya'nın karşı karşıya bulunduğu büyük doğal afet risklerine de değindi. Bakan, Nankai Çukuru'nda meydana gelebilecek büyük depremi, başkent Tokyo ve çevresini etkileyebilecek yıkıcı bir depremi, Kuril ve Japonya deniz çukurları boyunca yaşanabilecek büyük depremleri ve Fuji Yanardağı'nın olası patlamasını ülkenin hazırlıklı olması gereken başlıca tehlikeler arasında sıraladı. Bu tür felaketlerin geniş bölgeleri etkileyebileceğine dikkat çeken Hosono, afet öncesinde alınacak tedbirlerin can kayıplarını ve yaşanabilecek mağduriyetleri azaltabileceğini vurguladı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23