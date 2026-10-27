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İngiltere'den sonra bir ülke daha vatandaşlarına aynı çağrıyı yaptı: Acil stok yapın!

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İngiltere'den sonra bir ülke daha vatandaşlarına aynı çağrıyı yaptı: Acil stok yapın!

İngiltere'de vatandaşlara yönelik "acil stok yapın" çağrısının ardından benzer bir duyuru da Japonya'da Afet Yönetiminden Sorumlu Bakan Goshi Hosono'dan geldi.

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Foto - İngiltere'den sonra bir ülke daha vatandaşlarına aynı çağrıyı yaptı: Acil stok yapın!

Japonya'da hükümet, büyük deprem ve yanardağ patlaması gibi olası felaketlere karşı ülke genelinde hazırlık çağrısı yapmaya hazırlanıyor. Afet Yönetiminden Sorumlu Bakan Goshi Hosono, vatandaşlardan en az 3 günlük, mümkünse 1 haftalık gıda, içme suyu ve tuvalet malzemesi stoklamalarını istedi. Hosono, 2 Kasım'da kurulacak Afet Yönetimi Ajansının faaliyete geçmesiyle birlikte tüm ülkeye yönelik acil hazırlık çağrısında bulunacaklarını açıkladı.

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Foto - İngiltere'den sonra bir ülke daha vatandaşlarına aynı çağrıyı yaptı: Acil stok yapın!

Japonya'da olası büyük felaketlere karşı alınacak önlemler gündeme geldi. Afet Yönetiminden Sorumlu Bakan Goshi Hosono, 2 Kasım'da faaliyete geçmesi planlanan yeni Afet Yönetimi Ajansının kuruluşuyla birlikte merkezi hükümet kurumlarına, yerel yönetimlere ve tüm vatandaşlara yönelik acil hazırlık çağrısı yapacaklarını duyurdu. Bir televizyon programında konuşan Hosono, büyük afetlerin ardından kamu yardımlarının her bölgeye hemen ulaşamayabileceğine dikkat çekerek vatandaşların temel ihtiyaçlarını önceden karşılamaya hazır olmaları gerektiğini belirtti.

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Foto - İngiltere'den sonra bir ülke daha vatandaşlarına aynı çağrıyı yaptı: Acil stok yapın!

Vatandaşlara evlerinde yeterli miktarda gıda, içme suyu ve tuvalet malzemesi bulundurmaları çağrısında bulunan Hosono, afet sonrasında devlet yardımı gelene kadar ailelerin kendi imkânlarıyla yaşamlarını sürdürebilmelerinin önemine işaret etti. Japon Bakan, "En az 3 günlük, mümkünse 1 haftalık gıda, su ve tuvalet ihtiyaçlarınızı, kamu yardımı olmadan karşılayabilecek şekilde evinizde hazır bulundurun" ifadelerini kullandı.

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Foto - İngiltere'den sonra bir ülke daha vatandaşlarına aynı çağrıyı yaptı: Acil stok yapın!

Hosono, Japonya'nın karşı karşıya bulunduğu büyük doğal afet risklerine de değindi. Bakan, Nankai Çukuru'nda meydana gelebilecek büyük depremi, başkent Tokyo ve çevresini etkileyebilecek yıkıcı bir depremi, Kuril ve Japonya deniz çukurları boyunca yaşanabilecek büyük depremleri ve Fuji Yanardağı'nın olası patlamasını ülkenin hazırlıklı olması gereken başlıca tehlikeler arasında sıraladı. Bu tür felaketlerin geniş bölgeleri etkileyebileceğine dikkat çeken Hosono, afet öncesinde alınacak tedbirlerin can kayıplarını ve yaşanabilecek mağduriyetleri azaltabileceğini vurguladı.

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Yorumlar

ata

devletler sıkıştı... bedava para bitti... insanların oyalanacağı futbol işleri bitti... eh elde ne var... pandemi işi bitti.... hmmm.... savaş işleri olabilir mi... bi bakalım memet abi....
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