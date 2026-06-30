Türkiye'ye yapılacak S-400 teklifini duyurdular: Eğer bu olursa uçakları verecekler

Süreç hakkında neler biliniyor? Beyaz Saray yönetimi, çarşamba günü satışı resmi olarak Kongre'ye bildirdi. Bu aşamadan sonra Kongre’nin satışı engellemek için elindeki tek mekanizma "ortak bir ret tasarısı" (joint resolution of disapproval) sunmak. Önümüzdeki 15 gün içinde böyle bir tasarı sunulması beklense de Kongre genelinde gerekli çoğunluğu sağlaması uzak bir ihtimal olarak görülüyor. Tasarı her iki meclisten geçse bile Başkan Trump’ın bunu veto etme yetkisi bulunuyor. Başkanlık vetosunu geçersiz kılmak için hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da üçte ikilik bir çoğunluk gerekiyor ki mevcut siyasi dengelerde bu durum gerçekçi görünmüyor.