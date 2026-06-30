Merak ediliyordu: İşsizlik rakamları açıklandı

TÜİK, Mayıs 2026 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 10,5 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin kişi, istihdam oranı 0,4 puan artarak yüzde 48,5 oldu.