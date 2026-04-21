Türkiye'den TB2 SİHA almaya hazırlanan ülkeden şok karar: Ölümcül silah ihracatı yasağını kaldırdılar

Yeni sistem kapsamında silah ihracatı tamamen serbest bırakılmış değil. Yalnızca Japonya ile savunma ekipmanı ve teknoloji transfer anlaşması bulunan 17 ülkeye satış yapılabilecek. Her ihracat Ulusal Güvenlik Konseyi onayına tabi olacak. Silahların kullanım süreci Japonya tarafından takip edilecek. Savaş halindeki ülkelere ölümcül silah satışı prensipte yasak kalmaya devam edecek. Bu yapı, Tokyo’nun hem ihracatı artırma hem de kontrol mekanizmasını koruma dengesi kurma çabasını yansıtıyor.