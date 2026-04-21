Türkiye'den TB2 SİHA almaya hazırlanan ülkeden şok karar: Ölümcül silah ihracatı yasağını kaldırdılar
Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA tedarik etmeyi değerlendiren Japonya, şok edici bir karar alarak ölümcül silah ihracatı yasağını kaldırdı.
Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA tedarik etmeyi değerlendiren Japonya, şok edici bir karar alarak ölümcül silah ihracatı yasağını kaldırdı.
GDH'de yer alan habere göre, Japonya, savaş sonrası benimsediği pasifist savunma politikasında tarihi bir değişikliğe giderek ölümcül silah ihracatına yönelik yasağı kaldırdı.
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi liderliğindeki kabine, Japonya’nın savaş sonrası anayasaya dayalı sıkı silah ihracat kısıtlamalarını fiilen sona erdiren düzenlemeyi onayladı. Bu adım, ülkenin yalnızca “savunma odaklı” askeri politikadan daha aktif ve bölgesel güvenlik üreticisi bir role geçişini simgeliyor. Yeni çerçeve, Japonya’nın bugüne kadar yalnızca belirli alanlarda (arama-kurtarma, nakliye, keşif, mayın temizleme gibi) izin verdiği askeri ihracat sınırlarını tamamen kaldırıyor.
Düzenleme ile birlikte Japonya artık savaş uçakları, füze sistemleri, destroyerler ve insansız hava araçları gibi yüksek kapasiteli silah sistemlerini ihraç edebilecek. Bu değişiklik, Japonya’nın daha önce Ukrayna’ya gönderdiği koruyucu ekipmanlar ve Filipinler’e sattığı radar sistemleri gibi sınırlı ihracat politikalarından köklü bir ayrışmayı temsil ediyor.
Yeni sistem kapsamında silah ihracatı tamamen serbest bırakılmış değil. Yalnızca Japonya ile savunma ekipmanı ve teknoloji transfer anlaşması bulunan 17 ülkeye satış yapılabilecek. Her ihracat Ulusal Güvenlik Konseyi onayına tabi olacak. Silahların kullanım süreci Japonya tarafından takip edilecek. Savaş halindeki ülkelere ölümcül silah satışı prensipte yasak kalmaya devam edecek. Bu yapı, Tokyo’nun hem ihracatı artırma hem de kontrol mekanizmasını koruma dengesi kurma çabasını yansıtıyor.
Japonya’nın kararında en önemli etkenlerden biri, Çin, Kuzey Kore ve Rusya kaynaklı artan güvenlik baskısı oldu. Tokyo yönetimi, özellikle Doğu Asya’da değişen güç dengeleri nedeniyle savunma kapasitesini yalnızca içe dönük değil, dışa dönük bir yapıya da dönüştürme ihtiyacı hissediyor. Ayrıca Japonya, güneybatı adalarını korumaya yönelik drone tabanlı savunma ağları ve uzun menzilli füze sistemleri gibi yeni askeri konseptlere yatırım yapıyor.
Yeni politika yalnızca askeri değil ekonomik bir dönüşüm de içeriyor. Savunma sanayisi, Japonya’nın 17 stratejik büyüme alanından biri haline getirildi. Uzun yıllar düşük kârlılık ve sınırlı iç talep nedeniyle daralan sektör, artık: Dron teknolojileri. Uzun menzilli füze üretimi. Ortak savaş uçağı projeleri. Deniz platformları üretimi. gibi alanlarda yeniden canlandırılıyor.
Japonya, savunma ihracatını artırma stratejisini müttefikleriyle derin iş birlikleri üzerinden yürütüyor. Avustralya ile 6,5 milyar dolarlık fırkateyn anlaşması imzalandı ve 11 gemilik ortak üretim planlandı. Yeni Zelanda, Filipinler ve Endonezya Japon savunma ürünlerine ilgi gösteriyor. İngiltere ve İtalya ile yeni nesil savaş uçağı geliştirme projesi sürüyor. ABD tasarımı Patriot füzelerinin yeniden ihracatına izin verildi. Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, bu gelişmeyi “ortak savunma sanayi altyapısının güçlenmesi için kritik bir adım” olarak değerlendirdi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23