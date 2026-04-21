Mete Yarar'dan olay çıkış: Türkiye savunma kapasitesini o ülkeye göre hazırlıyorsa bu kadar paraya yazık
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye’nin savunma politikaları ve bölgesel askeri dengelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TV Net'te konuşan Mete Yarar, Yunanistan'ın Türkiye ile yan yana gelebilecek seviyede olmadığını ve söz konusu savunma yatırımlarının Atina'ya göre şekillenmediğini söyledi.
Yarar, Yunanistan’ın Türkiye ile karşılaştırıldığında askeri kapasite bakımından “aynı ölçekte bir tehdit veya denk güç unsuru oluşturmadığını” ifade ederek, Türkiye’nin savunma planlamasını bu çerçevede şekillendirmesinin kaynak israfına yol açabileceğini savundu.
Yarar açıklamasında, "Yunanistan, Türkiye ile baş edecek çapta değil. Türkiye, savunma kapasitesini Yunanistan’a göre hazırlıyorsa bu kadar paraya yazık. Türkiye’nin yaptığı uçak gemisini herhalde Ege’de kullanmak için yapmıyoruz" dedi. Yarar, söz konusu deniz yatırımlarının bölgesel kullanım için değil, daha geniş operasyon alanları için planlandığını belirtti.
Yarar ayrıca Türkiye’nin askeri ve stratejik faaliyet alanının yalnızca yakın çevresiyle sınırlı olmadığını, aksine farklı coğrafyalarda etkinlik artırma hedefi bulunduğunu ifade etti. Bu bağlamda Somali ve Nijer gibi ülkelerde yürütülen askeri ve güvenlik iş birliklerini örnek göstererek, Türkiye’nin savunma vizyonunun “güç projeksiyonu” odaklı bir yapıya evrildiğini söyledi.
