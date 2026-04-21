İsmail Kılıçarslan'dan ortalığı ayağa kaldıracak sözler: İstediğim notu vermezsen taciz etti diye şikayet ederim diyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İsmail Kılıçarslan'dan ortalığı ayağa kaldıracak sözler: İstediğim notu vermezsen taciz etti diye şikayet ederim diyor

Gazeteci yazar İsmail Kılıçarslan, Türkiye'deki eğitim sistemine sert eleştiriler getirerek, "Öğretmen mi? O kim ki?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Okullarda öğretmen kavramının yok olduğunu, öğrencilerin tehdit ederek hükmeden bir konuma geldiğini aktaran Kılıçarslan, "Allah rızası için harekete geçme zamanıdır" diyerek yetkililere seslendi. İşte Kılıçarslan'ın Yeni Şafak'taki o yazısı...

Foto - İsmail Kılıçarslan'dan ortalığı ayağa kaldıracak sözler: İstediğim notu vermezsen taciz etti diye şikayet ederim diyor

Eğitimde yapılan en büyük yanlış, Batı’nın da çoktan duvara tosladığı “very liberal” eğitim modelinin Türkiye’ye de uygulanmasıydı. Böylelikle “öğretmen ve disiplin odaklı” olan eğitim süreci önce “veli ve beklenti odaklı”, ardından da hızla “öğrenci ve hayvanlığa varan özgürlük odaklı” bir hale geldi.

Foto - İsmail Kılıçarslan'dan ortalığı ayağa kaldıracak sözler: İstediğim notu vermezsen taciz etti diye şikayet ederim diyor

Acı evet, ama elimizdeki yüzleşmemiz gereken gerçek bu. Öğretmenin öğrencisine herhangi bir disiplin (ve genellikle eğitim de) veremediği, okuldan atılmanın mucizevi olduğu, sınıfta kalmanın kaldırıldığı, cezalandırmanın (cezalandırabilmenin) neredeyse imkânsız olduğu, tuhaf, amorf bir eğitim düzlemi var artık Türkiye’de. Öğretmen okulda “eğitici” değil de sadece “öğretici” olarak yer aldığında oluşan boşluğu size bir öğretmenden gelen iki küçük örnekle anlatayım.

Foto - İsmail Kılıçarslan'dan ortalığı ayağa kaldıracak sözler: İstediğim notu vermezsen taciz etti diye şikayet ederim diyor

Öğrenci, tellerin üzerinden okulun halı sahasından içeri atlıyor. Bir muzırlık yapacak muhtemelen. Öğretmen yakalayıp müdahale ediyor. Öğrenci ısrarla çıkmayınca biraz iterek sahanın dışına çıkarıyor. Öğrencinin ailesi de okul idaresini “Öğretmeni okuldan atmazsanız oğlumuzu taciz etmesi gerekçesiyle mahkeme açacağız” diyerek tehdit ediyor.

Foto - İsmail Kılıçarslan'dan ortalığı ayağa kaldıracak sözler: İstediğim notu vermezsen taciz etti diye şikayet ederim diyor

Öğrenci polis çocuğu. Okulda 10 kadar öğrenciyi dövüyor. Sonuncusunda arkadaşlarını sınıfın kapısında erketeye yatırıp çocuğun ağzını burnunu kırıyor. İdare çocuğu elbette okuldan atamıyor. Üstüne bir de polis babanın nüfuz kullanımıyla olayı örtbas etmeye çabalamasına göz yummak zorunda kalıyor. Sonunda namuslu bir idareci “Ne olacaksa olsun” diyerek mücadele edip çocuğun okuldan kaydını aldırmayı başarıyor. Bu, aslında şu demek: O çocuk arkadaşlarını artık başka okulda dövüyor.

Foto - İsmail Kılıçarslan'dan ortalığı ayağa kaldıracak sözler: İstediğim notu vermezsen taciz etti diye şikayet ederim diyor

Şimdi bu gelinen vasatta herhangi bir “eğitim”in gerçekleşmesini bekleyebilir miyiz? Öğretmenin, idarenin, koca bir sistemin elini kolunu bağlayıp delişmen ergenlerin maymunu haline gelmesini izleyerek eğitim işini düzeltebilir miyiz? Yeniden ve yeniden hatırlatmakta fayda var. Alçak bir müdür yardımcısı öğrencilere yalan ifade verdirerek 60 küsur yaşındaki Ramazan Avuşmak hocayı içeri attırdılar mesela. Duyuyoruz. Kız öğrenciler erkek öğretmenlerini “İstediğim notu vermezsen taciz etti diye şikâyet ederim” diyerek tehdit ediyorlar.

Foto - İsmail Kılıçarslan'dan ortalığı ayağa kaldıracak sözler: İstediğim notu vermezsen taciz etti diye şikayet ederim diyor

Duyuyoruz. Erkek öğrenciler çeteleşerek sadece diğer öğrencilere değil, mesleğini icra etmeye çalışan öğretmenlere de musallat oluyorlar. Buradan eğitim çıkar mı? Kahramanmaraş’taki acı tecrübe bize ders olsun. Disiplin yönetmeliği (ortaokulları da kapsayacak şekilde) güçlendirilsin. Okuldan atılmak kolaylaşsın. Sınıfta kalmak adam gibi kurallara bağlansın. Öğretmenlerimiz yeniden “kendinden çekinilmesi gereken” bir pozisyona çıkartılsın. Hele hele velilerin öğretmenlerimize terbiyesizlik yapması bütünüyle “adli bir mesele” olarak değerlendirilsin.

Foto - İsmail Kılıçarslan'dan ortalığı ayağa kaldıracak sözler: İstediğim notu vermezsen taciz etti diye şikayet ederim diyor

Basitçe söylemek gerekirse bunlar yapılsın ki nesillerimiz kurtulsun. Görülüyor ki “very liberal eğitim modeli” bitmiş durumda. Görülüyor ki “özgür gelişim” masalının sonu “hayvanlığa” gidiyor, başka bir yere değil. Allah rızası için harekete geçme zamanıdır.

Yorumlar

Kocaeli

Teşekkür ediyorum. Demekki cesur insanlar çıkabiliyor. Maalesef öğretmen olsrak boşvermişliğe itiliyoruz çünkü bir iftiradan kurtulmak çok kolay değil

Mikail

Bu yazının altına kalıbımı başarım çok doğru tesbitler lütfen gereğini yapın kesinlike anayasa hak demelidir...
