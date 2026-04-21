İsmail Kılıçarslan'dan ortalığı ayağa kaldıracak sözler: İstediğim notu vermezsen taciz etti diye şikayet ederim diyor

Acı evet, ama elimizdeki yüzleşmemiz gereken gerçek bu. Öğretmenin öğrencisine herhangi bir disiplin (ve genellikle eğitim de) veremediği, okuldan atılmanın mucizevi olduğu, sınıfta kalmanın kaldırıldığı, cezalandırmanın (cezalandırabilmenin) neredeyse imkânsız olduğu, tuhaf, amorf bir eğitim düzlemi var artık Türkiye’de. Öğretmen okulda “eğitici” değil de sadece “öğretici” olarak yer aldığında oluşan boşluğu size bir öğretmenden gelen iki küçük örnekle anlatayım.