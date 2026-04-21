SOLOTÜRK’ten 23 Nisan’a özel F-16 şovu: Çelik kanatlar gösteri uçuşu gerçekleştirecek
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Antalya’da gökyüzünden yankılanan jet sesleriyle taçlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünyaca ünlü akrobasi timi SOLOTÜRK, bayram coşkusuna ortak olmak için Antalya semalarına süzülüyor. Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, F-16 uçağının sınırlarını zorlayan pilotlar, Konyaaltı Sahili Olbia Meydanı önünde unutulmaz bir performansa imza atacak.