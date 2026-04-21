Yahudi profesörden katil Netanyahu’ya tarihi ayar! Gazze’deki vahşeti 'soykırım' ilan etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Brown Üniversitesi’nin İsrail asıllı dünyaca ünlü profesörü Omer Bartov, Gazze’deki vahşeti "özel bir soykırım" olarak tanımladı. İsrail’in ideolojik bir sapma içine girdiğini belirten Bartov, "Bu bir etnik temizlikti, artık soykırıma evrildi. İsrail bu katliamı ABD desteği olmadan sürdüremezdi" dedi.

Foto - Yahudi profesörden katil Netanyahu’ya tarihi ayar! Gazze’deki vahşeti 'soykırım' ilan etti

Holokost ve soykırım araştırmaları konusunda dünyanın en saygın isimlerinden biri olan Profesör Omer Bartov, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına dair ezber bozan bir çıkış yaptı.

ABD'deki Brown Üniversitesinde Holokost ve soykırım konularında çalışmalar yürüten İsrail asıllı Amerikalı Profesör Omer Bartov, "Yaşananlar, Holokost'a benzemiyor. Gazze'de yaşananlar Holokost değildir. Gazze'de yaşananlar, özel bir soykırımdır. Holokost'tan çok farklıdır, Birleşmiş Milletlerin (BM) soykırım tanımıyla örtüşmektedir." dedi.

Brown Üniversitesi Holokost ve Soykırım Çalışmaları Profesörü Bartov, siyonizme yönelik eleştirilerini Gazze'de yaşananlar üzerinden ele aldığı "İsrail: Ne Yanlış Gitti?" adlı yeni kitabında işaret ettiği hususları, The New Yorker dergisine verdiği röportajda ayrıntılarıyla anlattı.

Gazze'de geniş çaplı yıkım yaşandığını belirten Bartov, çok sayıda Filistinlinin öldürülmesinin hem savaş suçu hem de insanlığa karşı suç kapsamına girdiğini vurguladı. Bartov, "İsrail'de soykırım niteliği taşıyan söylemler mevcut. İsrail hükümetinde, ordusunda ve güvenlik yapılarında görev yapan bazı yetkililer, soykırım niteliği taşıyan açıklamalar yapıyor." diye konuştu.

Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde Washington yönetiminin Gazze'de yaşananlara müdahale etmediğini aktaran Bartov, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ABD'nin desteği olmadan devam ettiremeyeceğini söyledi. Bartov, "İsrail, bu ölçekte ve yoğunlukta bir operasyonu ancak ABD'nin sürekli desteğiyle sürdürebilirdi. Silah, ekonomik yardım ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde veto gücüyle sağlanan diplomatik koruma bu desteğin temel unsurları." ifadelerini kullandı. İsrail hükümetinin Gazze'deki nüfusu bölgeden çıkarmayı hedeflediğine işaret eden Bartov, bu yaklaşımın etnik temizlikten soykırıma evrildiğini aktardı.

“GAZZE’DE YAŞANANLAR, ÖZEL BİR SOYKIRIM” "Bazıları, (Gazze hakkında) söylediklerimin doğru olduğunu bildikleri için kendilerini rahatsız hissediyor," şeklinde konuşan Bartov, Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak adlandırmak istemeyen bir kesim olduğunu ve yaşananların Yahudi Soykırımı (Holokost) ile ilişkilendirenler bulunduğuna dikkati çekti.

Bartov, "Yaşananlar, Holokost'a benzemiyor. Gazze'de yaşananlar Holokost değildir. Gazze'de yaşananlar, özel bir soykırımdır. Holokost'tan çok farklıdır, Birleşmiş Milletler'in (BM) soykırım tanımıyla örtüşmektedir." şeklinde konuştu. İsrail'in Gazze'deki emellerinin ortada ve görünür olduğuna işaret eden Bartov, "Şu anda Gazze halkı toprakların yarısından daha az bir alanda yaşıyor. Barınakları yok, çadırlarda yaşıyorlar, altyapıları yok ve kimse bu konuda hiçbir şey yapmıyor." dedi. Bartov, Gazze'de varlıklı kesimler için bir tatil bölgesi oluşturulmasının planlandığını, Filistinlilerin bu düzen içinde düşük ücretli temizlik ve hizmet işlerinde görev alan, kalan zamanlarını ise "toplama kamplarını andıran sözde insani yardım merkezlerinde" geçireceği bir model öngörüldüğünü kaydetti.

“SORUNUN KÖKENİNDE SİYONİZM VAR” "İsrail: Ne Yanlış Gitti" kitabına dair değerlendirmelerde bulunan Bartov, sorunun temelini bulmak için 1948 yılına kadar geriye gitmek gerektiğine değindi. Bartov, İsrail'in hiçbir zaman bir anayasaya sahip olmaması ve siyonizmin bir devlet ideolojisi haline gelmesinin "yanlış giden şeyler" arasında yer aldığını belirtti.

İsrail'in zamanla aşırılıkçılık, militarizm ve ırkçılıktan beslenerek nihayetinde soykırıma varan bir ideolojiye dönüştüğünün altını çizen Bartov, "Bu anlayışı destekleyen herkes, söz konusu siyasi ideolojinin eylemlerine ortak olur." ifadelerini kullandı.

Bartov, İsrail'in politikalar üzerindeki etkisi nedeniyle ABD'de hem sağ hem de sol kesimde bu ülkeye verilen desteğe yönelik eleştirilerin arttığını, bu nedenle bazı kesimlerin İsrail'e mesafe koymak istediğini vurguladı. Bu durumun İsrail açısından olumlu olabileceğini söyleyen Bartov, İsrail'in ABD'ye bağımlılığından kurtulması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.

