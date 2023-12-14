Türkiye'den TB2 SİHA alacaklardı! Gidip Çin ve Fransa'dan aldılar... Tehdit mi edildiler?

M600WP, arama kurtarma (SAR), gözetleme veya teslimat gibi çok çeşitli uygulamalara uygun, su geçirmez, çok rotorlu bir drone'dur. 15 kg MTOW ile 4 kg'a kadar yük taşıyabilen bu drone, 1,5 kg gimbal kamera ile 45 dakika uçuş süresi sağlıyor. Su geçirmez çok rotorlu çerçeve, uzun süreli uçuşlar için optimize edilmiştir. Bu drone özellikle zorlu hava koşullarına ve kritik ortamlara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Drone, örnek teşkil edecek bir boyut optimizasyonuna sahiptir, hafif bir UAS olarak kabul edilir ve hızlı drone konuşlandırması için kolayca çıkarılabilir. Veronte Autopilot 1x, M600WP çok rotorlu drone'un çekirdeğidir; yükü kontrol ederken tamamen otonom uçuş yetenekleri sağlar ve otomatik arıza güvenliği rutinlerini yönetir.