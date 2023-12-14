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Türkiye'den TB2 SİHA alacaklardı! Gidip Çin ve Fransa'dan aldılar... Tehdit mi edildiler?

2023-12-14 13:45:33
Türkiye'den TB2 SİHA alacaklardı! Gidip Çin ve Fransa'dan aldılar... Tehdit mi edildiler?

Türk SİHA'larına talip olan ülke sayısı her geçen gün artarken bazıları ise önce talip olup sonra küresel baskılar nedeniyle vazgeçiyor.

#1
Foto - Türkiye'den TB2 SİHA alacaklardı! Gidip Çin ve Fransa'dan aldılar... Tehdit mi edildiler?

Afrika ülkeleri halen maalesef Fransız sömürgeciliği ve baskısı altında yaşamaya devam ediyor.

#2
Foto - Türkiye'den TB2 SİHA alacaklardı! Gidip Çin ve Fransa'dan aldılar... Tehdit mi edildiler?

Son olarak bir Afrika ülkesi de böyle bir hataya düşerek gidip Çin ve Fransa'dan İHA tedarik etti.

#3
Foto - Türkiye'den TB2 SİHA alacaklardı! Gidip Çin ve Fransa'dan aldılar... Tehdit mi edildiler?

Bu tedarik sonrası Senegal'in yine de TB2 SİHA alıp almayacağı merakla takip ediliyor. Lakin birçok Afrika ülkesi şu sıralarda TB2 SİHA kullanmakta.

#4
Foto - Türkiye'den TB2 SİHA alacaklardı! Gidip Çin ve Fransa'dan aldılar... Tehdit mi edildiler?

Military Africa'da yer alan habere göre, Terörizm ve göç nedeniyle güvenlik sorunları yaşayan bir Batı Afrika ülkesi olan Senegal, farklı kaynaklardan çeşitli insansız hava araçları (İHA) satın alarak drone yeteneklerini artırdı.

#5
Foto - Türkiye'den TB2 SİHA alacaklardı! Gidip Çin ve Fransa'dan aldılar... Tehdit mi edildiler?

Yerel basında çıkan haberlere göre Senegal ordusu, Fransız EOS Technologie Strix 400, İspanyol yapımı Embention M600WP Multirotor Drone ve Çin yapımı Jiangsu Digital Eagle S&T Development YFT-CZ33 Sabit kanatlı VTOL drone'u tedarik etti.

#6
Foto - Türkiye'den TB2 SİHA alacaklardı! Gidip Çin ve Fransa'dan aldılar... Tehdit mi edildiler?

Strix 400, 7 ila 10 saat dayanıklılık ve 150 kilometre video menzili sunan bir gözetleme İHA'sıdır. Yük kapasitesi, yüksek çözünürlüklü ve kızılötesi kamera ile lazer mesafe bulucuyu içerir. Strix 400, yalnızca iki haftalık bir eğitimin ardından tek bir operatör tarafından 10 dakikada monte edilebiliyor.

#7
Foto - Türkiye'den TB2 SİHA alacaklardı! Gidip Çin ve Fransa'dan aldılar... Tehdit mi edildiler?

M600WP, arama kurtarma (SAR), gözetleme veya teslimat gibi çok çeşitli uygulamalara uygun, su geçirmez, çok rotorlu bir drone'dur. 15 kg MTOW ile 4 kg'a kadar yük taşıyabilen bu drone, 1,5 kg gimbal kamera ile 45 dakika uçuş süresi sağlıyor. Su geçirmez çok rotorlu çerçeve, uzun süreli uçuşlar için optimize edilmiştir. Bu drone özellikle zorlu hava koşullarına ve kritik ortamlara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Drone, örnek teşkil edecek bir boyut optimizasyonuna sahiptir, hafif bir UAS olarak kabul edilir ve hızlı drone konuşlandırması için kolayca çıkarılabilir. Veronte Autopilot 1x, M600WP çok rotorlu drone'un çekirdeğidir; yükü kontrol ederken tamamen otonom uçuş yetenekleri sağlar ve otomatik arıza güvenliği rutinlerini yönetir.

#8
Foto - Türkiye'den TB2 SİHA alacaklardı! Gidip Çin ve Fransa'dan aldılar... Tehdit mi edildiler?

YFT-CZ33, dikey olarak kalkış ve iniş yapabilen ve yatay olarak yüksek hızda uçabilen sabit kanatlı bir VTOL drone'dur. Maksimum kalkış ağırlığı 33 kg, faydalı yük kapasitesi 8 kg, seyir hızı 120 km/saat ve uçuş süresi 3 saattir. Keşif, gözetleme, hedef belirleme ve saldırı görevlerinde kullanılabilir.

#9
Foto - Türkiye'den TB2 SİHA alacaklardı! Gidip Çin ve Fransa'dan aldılar... Tehdit mi edildiler?

İspanya İçişleri Bakan Vekili Fernando Grande-Marlaska Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İspanya'nın 31 Ekim'de Senegal'e altı yeni multikopter drone teslim ettiğini ve Batı Afrika ülkesinin göç kriziyle başa çıkmasına yardımcı olmak için görevlendirilen güvenlik personelini güçlendirmeyi planladığını söyledi.

#10
Foto - Türkiye'den TB2 SİHA alacaklardı! Gidip Çin ve Fransa'dan aldılar... Tehdit mi edildiler?

Grande-Marlaska, Senegal'de Senegalli mevkidaşı Sidiki Kaba ile buluştu; zira bu yıl Batı Afrika'dan, özellikle de Senegal'den İspanya'nın Kanarya Adaları'na ulaşmak isteyen göçmenlerin sayısı rekor seviyeye yakındı.

#11
Foto - Türkiye'den TB2 SİHA alacaklardı! Gidip Çin ve Fransa'dan aldılar... Tehdit mi edildiler?

Mali ve Moritanya ile sınır komşusu olan Senegal, terörle mücadele çabalarında bölgesel lider konumunda bulunuyor. Senegal aynı zamanda Mali'deki Birleşmiş Milletler barışı koruma misyonuna (MINUSMA) da önemli katkılarda bulunmaktadır.

#12
Foto - Türkiye'den TB2 SİHA alacaklardı! Gidip Çin ve Fransa'dan aldılar... Tehdit mi edildiler?

Senegal, drone yeteneklerini geliştirerek bölgedeki karmaşık ve gelişen güvenlik tehditleriyle mücadelede durumsal farkındalığını, istihbarat toplamasını ve operasyonel etkinliğini geliştirmeyi hedefliyor .

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