2022-04-04 13:48:36 Türkiye'den Taliban'a hediye
Afganistan'da Taliban yönetimi ile Türkiye arasında sıcak temaslar ediyor. Türkiye, Taliban'a ülkenin inşası konusunda önemli yardımlar yapıyor.
Afganistan'da Taliban yönetimi ile Türkiye arasında sıcak temaslar ediyor. Türkiye, Taliban'a ülkenin inşası konusunda önemli yardımlar yapıyor.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Afganistan'ın yeni yönetimine 20 bin meyve ağacı fidanı hediye etti.
Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, elma, armut ve ayva fidanlarını kapsayan yardımın Meydan Vardak, Paktiya, Pençşir ve Logar illerindeki ilgili birimlere dağıltılması planlanıyor.
Açıklamada ayrıca fidanların bir kısmının Kabil, Pervan ve Pençşir üniversitelerine verileceği de kaydedildi.
Konuyla ilgili olarak TİKA'nın Kabil ofisinden yapılan açıklamada, "TİKA tarafından Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanlığına elma, armut ve ayva'dan oluşan 20bin adet meyve fidanları hediye ettik. Meyve fidanlarının farklı illerdeki fidan yetiştirme enstitüleri tarafından ülke genelinde yaygınlaştırılması beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı. (Mepanews)
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23