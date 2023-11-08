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Ekonomi
10
Türkiye'den sürpriz petrol ve doğalgaz hamlesi! Yetkili isim 'Çin ile anlaştık' diyerek duyurdu

2023-11-08 08:17:00
Türkiye'den sürpriz petrol ve doğalgaz hamlesi! Yetkili isim 'Çin ile anlaştık' diyerek duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanındaki hamlelerini duyurdu.

#1
Foto - Türkiye'den sürpriz petrol ve doğalgaz hamlesi! Yetkili isim 'Çin ile anlaştık' diyerek duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Para'ya açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Türkiye'den sürpriz petrol ve doğalgaz hamlesi! Yetkili isim 'Çin ile anlaştık' diyerek duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosuna yeni bir gemi ekleyecekleri müjdesini verdi. Bayraktar, "Filomuza üretim gemisi katmayı hedefliyoruz. Platform yerine deniz yüzeyinde konumlanacak" dedi. Geminin Singapur'dan alınacağını belirten Bayraktar, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte sadece kendi denizlerinde değil Libya ve Afrika gibi sahalarda da çeşitli anlaşmalar yaparak, gemileriyle gaz arayabileceğini, filonun yetmemesi durumunda yeni gemilerin de alınabileceğini anlattı.

#3
Foto - Türkiye'den sürpriz petrol ve doğalgaz hamlesi! Yetkili isim 'Çin ile anlaştık' diyerek duyurdu

Denizlerde doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına milli gemileriyle devam eden Türkiye, bu yeni hamleyle sismik ve sondaj faaliyetlerinde ihtiyacını karşılamanın da ötesine geçerek üretimde de kendine yeter hale gelecek.

#4
Foto - Türkiye'den sürpriz petrol ve doğalgaz hamlesi! Yetkili isim 'Çin ile anlaştık' diyerek duyurdu

Bayraktar, yenilenebilir enerjide hem deniz üzeri rüzgâr enerjisi hem de diğer projelerin gündemde olduğunu, toplam 10 bin megavatlık bir üretimi konuştuklarını söyledi. Bayraktar, Çin, Rusya, Suudi Arabistan, Katar ve Batılı ülkelerden yenilenebilir enerjiyle ilgili projelere ilgi olduğunu anlattı.

#5
Foto - Türkiye'den sürpriz petrol ve doğalgaz hamlesi! Yetkili isim 'Çin ile anlaştık' diyerek duyurdu

Türkiye'nin gaz ve petrol aramalarına hem Akdeniz hem de Karadeniz'de devam ettiğini söyleyen Bakan Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'na yakın Batı Karadeniz bölgesinde potansiyel saha söz konusu. 2023'te yeni sondajlarımız olacak. Ümit ediyoruz ki, milletimize yeni müjdeler vereceğiz" dedi.

#6
Foto - Türkiye'den sürpriz petrol ve doğalgaz hamlesi! Yetkili isim 'Çin ile anlaştık' diyerek duyurdu

Enerji Bakanı, Gabar'da şu anda günlük 25 bin varil petrol üretimi yapıldığını, 2024 sonunda bu rakamın 100 bin varile çıkacağını belirtirken, "Van ve Hakkari'de bu yıl içinde kuyular açacağız" açıklaması yaptı. Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük gazı dünya rekoru denilebilecek bir zamanda çıkardıklarını hatırlatan Bayraktar, "Şu anda Sakarya Gaz Sahası'ndan 1.5 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı üretiliyor. 3.5 milyon metreküp üretimi 10 milyon metreküpe çıkartmayı hedefliyoruz" dedi.

#7
Foto - Türkiye'den sürpriz petrol ve doğalgaz hamlesi! Yetkili isim 'Çin ile anlaştık' diyerek duyurdu

ürkiye'nin Akkuyu'nun yanına Sinop ve Trakya'da bir santrali de ekleyerek 30 yıl içerisinde yani 2050'li yıllara kadar nükleer enerji üretimini 20 bin megavatın üzerine çıkaracağını belirten Bayraktar, "Akkuyu'da ilk reaktörü 29 Ekim 2024'te devreye almayı hedefliyoruz. Orada 30 bin kişi çalışıyor. Yüzde 80'i Türk. Sinop'taki santral için Rusya'yla, Trakya'daki için de Çin ile görüşüyoruz. Çin ile anlaşmayı birkaç aya kadar sonuçlandırmak istiyoruz" dedi.

#8
Foto - Türkiye'den sürpriz petrol ve doğalgaz hamlesi! Yetkili isim 'Çin ile anlaştık' diyerek duyurdu

Bayraktar, üç santralin toplam kapasitesinin 15 bin megavat olacağını, kalan 5 bin megavatı da nükleer enerji alanında küçük modüler reaktörlerden (SMR) sağlamayı planladıklarını anlattı. Enerji bağımsızlığıyla ilgili yeni stratejiler hakkında konuşan Bayraktar, Türkiye Yüzyılı'nı Enerji Yüzyılı yapmak istediklerinin altını çizerek, şöyle devam etti: "Vizyonumuzu Türkiye Yüzyılı'na taşımayı hedefliyoruz. Milli Enerji ve Maden Politikası adıyla ortaya koyduğumuz vizyonun kazanımlarını görmeye başladık. Bu vizyonu Türkiye Yüzyılı'na taşımayı hedefliyoruz."

#9
Foto - Türkiye'den sürpriz petrol ve doğalgaz hamlesi! Yetkili isim 'Çin ile anlaştık' diyerek duyurdu

İsrail'in Gazze'deki katliamı öncesinde görüşülen gaz anlaşmalarının hatırlatılarak "Projeler Ortadoğu'da yaşanan vahşetten sonra rafa mı kalktı" sorusuna da yanıt veren Bakan Bayraktar, "Orada bir insanlık dramı yaşanıyor. Böyle bir atmosferde, bu kadar büyük vahşetin, insanlık dramının yaşandığı ortamda, herhangi bir projeden konuşmak, insanlığa, insanlığımıza oradaki kardeşlerimize karşı saygısızlık olur. Bizim bu saatten sonra konuşacağımız tek şey, 'Acaba Gazze'nin elektrik, su ihtiyacını nasıl giderebiliriz', tek proje bu olabilir" dedi. Bayraktar, Gazze'ye jeneratörler gönderdiklerini, bunların Refah Sınır Kapısı'nda beklediğini, power ship denilen gemi yüzer santraller ve mobil santrallerle oraya nasıl katkıda bulunabileceklerini düşündüklerini söyledi.

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