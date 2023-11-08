Türkiye'den sürpriz petrol ve doğalgaz hamlesi! Yetkili isim 'Çin ile anlaştık' diyerek duyurdu

İsrail'in Gazze'deki katliamı öncesinde görüşülen gaz anlaşmalarının hatırlatılarak "Projeler Ortadoğu'da yaşanan vahşetten sonra rafa mı kalktı" sorusuna da yanıt veren Bakan Bayraktar, "Orada bir insanlık dramı yaşanıyor. Böyle bir atmosferde, bu kadar büyük vahşetin, insanlık dramının yaşandığı ortamda, herhangi bir projeden konuşmak, insanlığa, insanlığımıza oradaki kardeşlerimize karşı saygısızlık olur. Bizim bu saatten sonra konuşacağımız tek şey, 'Acaba Gazze'nin elektrik, su ihtiyacını nasıl giderebiliriz', tek proje bu olabilir" dedi. Bayraktar, Gazze'ye jeneratörler gönderdiklerini, bunların Refah Sınır Kapısı'nda beklediğini, power ship denilen gemi yüzer santraller ve mobil santrallerle oraya nasıl katkıda bulunabileceklerini düşündüklerini söyledi.