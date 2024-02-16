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Ekonomi
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Türkiye'den S. Arabistan'a müthiş teklif! Prens Selman havalara uçacak

2024-02-16 10:11:48
Türkiye'den S. Arabistan'a müthiş teklif! Prens Selman havalara uçacak

Türkiye Suudi Arabistan'a sürpriz bir teklifte bulundu.

#1
Foto - Türkiye'den S. Arabistan'a müthiş teklif! Prens Selman havalara uçacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

#2
Foto - Türkiye'den S. Arabistan'a müthiş teklif! Prens Selman havalara uçacak

Suudi Arabistan'ın çok iddialı turizm hedefleri bulunduğunu dile getiren Şimşek şu ifadeleri kullandı.

#3
Foto - Türkiye'den S. Arabistan'a müthiş teklif! Prens Selman havalara uçacak

"Türkiye, bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde yardımcı olabilir. Çünkü bizim mevsimler örtüşmüyor; onların turizm mevsimi kış, bizimki genelde yaz ve sonbahardır."

#4
Foto - Türkiye'den S. Arabistan'a müthiş teklif! Prens Selman havalara uçacak

Şimşek, Türkiye'nin inşaat sektöründe çok muazzam birikimi olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

#5
Foto - Türkiye'den S. Arabistan'a müthiş teklif! Prens Selman havalara uçacak

SUUDİ ARABİSTAN'A TEKLİF - "Oradaki tesislerin yapılmasına ve işletmesine katkıda bulunabiliriz. Oraya tur operatörlerimiz ile turist götürmeye de katkıda bulunabiliriz. Dolayısıyla Türkiye ile Suudi Arabistan'ın bu alanlarda işbirliği yapması hem bizim hem onların menfaatine. Tur operatörlerimiz yazın buraya nasıl turist getiriyorlarsa, para kazanarak, oraya da turist götürebilirler. Biz artık turizmde dünyada ilk 5'teyiz. Yani 2022'de turist sayısında 4. sıradaydık. Bizim 2023 rakamlarımız belli. Dünya rakamları belli olunca belki muhtemelen yine 3. veya 4. sırada olabiliriz. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda çok ciddi birikimi var."

#6
Foto - Türkiye'den S. Arabistan'a müthiş teklif! Prens Selman havalara uçacak

"HİZMET İHRACATINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ" - Bakan Şimşek, amaçlarının hizmet ihracatını büyütmek olduğunu belirterek, burada 100 milyar doların üzerine ulaştıklarını, bu rakamı daha da büyütmek istediklerini söyledi.

#7
Foto - Türkiye'den S. Arabistan'a müthiş teklif! Prens Selman havalara uçacak

Şimşek, "Hizmet ihracatına Maliye olarak çok güçlü destek veriyoruz. Yüzde 80 matrah indirimi sağladık. Yani diyelim ki Türkiye'den siz herhangi bir ülkeye belli alanlarda hizmet ihracatında bulunursanız fiilen ödeyeceğiniz vergi çok çok düşük düzeyde olacak. Yüzde 80 oranlı bir matrah indirimi var, o da önemli." ifadelerini kullandı.

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