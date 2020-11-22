Türkiye’den müthiş hamle! 6 ülkeyle anlaşma

LOJİSTİK MERKEZLERLE BİRLİKTE GELİŞECEK- Kombine taşımacılık, ülke ekonomisine değer katmasının yanı sıra daha ucuz ve daha güvenli taşıma imkânı da sunuyor. Bu taşımacılık türünü geliştirmek ve lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu bütün hizmetleri verebilmek için ise lojistik merkezler hayata geçiriliyor. Hâlihazırda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, planlanan 25 lojistik merkezden 11’ini işletmeye almış durumda. Son olarak Konya Kayacık Lojistik Merkezi açılırken Kars Lojistik Merkezinin yapımı da devam ediyor. Geçtiğimiz sene hayata geçirilen Lojistik Master Planı ile kombine taşımacılığın geliştirilmesi hedefleniyor. Türkiye Lojistik Master Planı hedeflerine ulaşılabilmesi için ulaşım altyapısına uzun vadede 110 milyar dolar yatırım yapılması planlanmıştı.