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Ekonomi
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Türkiye’den müthiş hamle! 6 ülkeyle anlaşma

2020-11-22 08:12:17
Türkiye’den müthiş hamle! 6 ülkeyle anlaşma

Birçok ulaşım yolu kullanılarak yapılan ticaret olarak bilinen kombine taşımacılıkta Türkiye önemli adımlar atmaya başladı. Halihazırda Türkiye'nin şu ülkelerle anlaşması bulunuyor;

#1
Foto - GÜRCİSTAN ,

GÜRCİSTAN ,

#2
Foto - AZERBAYCAN,

AZERBAYCAN,

#3
Foto - UKRAYNA,

UKRAYNA,

#4
Foto - BELARUS,

BELARUS,

#5
Foto - TÜRKMENİSTAN,

TÜRKMENİSTAN,

#6
Foto - ÖZBEKİSTAN,

ÖZBEKİSTAN,

#7
Foto - KAZAKİSTAN,

KAZAKİSTAN,

#8
Foto - ve MOLDOVA,

ve MOLDOVA,

#9
Foto - Önümüzdeki dönemde ise Türkiye'nin kombine taşımacılıkta şu ülkelerle anlaşma imzalaması planlanıyor. SLOVENYA,

Önümüzdeki dönemde ise Türkiye'nin kombine taşımacılıkta şu ülkelerle anlaşma imzalaması planlanıyor. SLOVENYA,

#10
Foto - KIRGIZİSTAN,,

KIRGIZİSTAN,,

#11
Foto - LİTVANYA,

LİTVANYA,

#12
Foto - IRAK,

IRAK,

#13
Foto - İRAN,

İRAN,

#14
Foto - ve PAKİSTAN.

ve PAKİSTAN.

#15
Foto - Bu ülkelerle sürecin devam ettiği öğrenildi. Verilere göre Türkiye’nin ihracatının yüzde 55’i deniz yolu üzerinden, yüzde 35’i ise kara yolu üzerinden gerçekleşiyor. Bu oranda demir yolunun payının da artması isteniyor.

Bu ülkelerle sürecin devam ettiği öğrenildi. Verilere göre Türkiye’nin ihracatının yüzde 55’i deniz yolu üzerinden, yüzde 35’i ise kara yolu üzerinden gerçekleşiyor. Bu oranda demir yolunun payının da artması isteniyor.

#16
Foto - LOJİSTİK MERKEZLERLE BİRLİKTE GELİŞECEK- Kombine taşımacılık, ülke ekonomisine değer katmasının yanı sıra daha ucuz ve daha güvenli taşıma imkânı da sunuyor. Bu taşımacılık türünü geliştirmek ve lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu bütün hizmetleri verebilmek için ise lojistik merkezler hayata geçiriliyor. Hâlihazırda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, planlanan 25 lojistik merkezden 11’ini işletmeye almış durumda. Son olarak Konya Kayacık Lojistik Merkezi açılırken Kars Lojistik Merkezinin yapımı da devam ediyor. Geçtiğimiz sene hayata geçirilen Lojistik Master Planı ile kombine taşımacılığın geliştirilmesi hedefleniyor. Türkiye Lojistik Master Planı hedeflerine ulaşılabilmesi için ulaşım altyapısına uzun vadede 110 milyar dolar yatırım yapılması planlanmıştı.

LOJİSTİK MERKEZLERLE BİRLİKTE GELİŞECEK- Kombine taşımacılık, ülke ekonomisine değer katmasının yanı sıra daha ucuz ve daha güvenli taşıma imkânı da sunuyor. Bu taşımacılık türünü geliştirmek ve lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu bütün hizmetleri verebilmek için ise lojistik merkezler hayata geçiriliyor. Hâlihazırda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, planlanan 25 lojistik merkezden 11’ini işletmeye almış durumda. Son olarak Konya Kayacık Lojistik Merkezi açılırken Kars Lojistik Merkezinin yapımı da devam ediyor. Geçtiğimiz sene hayata geçirilen Lojistik Master Planı ile kombine taşımacılığın geliştirilmesi hedefleniyor. Türkiye Lojistik Master Planı hedeflerine ulaşılabilmesi için ulaşım altyapısına uzun vadede 110 milyar dolar yatırım yapılması planlanmıştı.

#17
Foto - ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ- Geçtiğimiz hafta TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğani ekonomide yeni gelişmelerin yaşanacağının sinyallaerini vermişti. Erdoğan “Önümüzdeki dönemde gerekli adımları atmak bizim görevimiz. Artık şahlanış dönemine giriyoruz. Bir süredir çalışmalarını sürdürdüğümüz hukuk ve ekonomi reformları bu yeni dönemin hazırlıklarıdır. Yerli ve uluslararası yatırımcılar için en uygun şartları sağlamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl tüm sıkıntıları geride bırakıp yaşadıklarımızı acı bir tebessümle hatırlayacağız. Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ- Geçtiğimiz hafta TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğani ekonomide yeni gelişmelerin yaşanacağının sinyallaerini vermişti. Erdoğan “Önümüzdeki dönemde gerekli adımları atmak bizim görevimiz. Artık şahlanış dönemine giriyoruz. Bir süredir çalışmalarını sürdürdüğümüz hukuk ve ekonomi reformları bu yeni dönemin hazırlıklarıdır. Yerli ve uluslararası yatırımcılar için en uygun şartları sağlamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl tüm sıkıntıları geride bırakıp yaşadıklarımızı acı bir tebessümle hatırlayacağız. Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız." demişti.

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