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Teknoloji-Bilişim
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Türkiye'den komşuya otobüs ihracatı

2021-07-30 15:36:24
Türkiye'den komşuya otobüs ihracatı

BMC firmasının komşu ülke Gürcistan'a ihraç ettiği otobüs sayısı son teslimatlarla birlikte 261'e ulaştı.

#1
Foto - Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tiflis Belediyesi tarafından yapılan otobüs ihalesini kazanan BMC, birinci fazda 126 Procity 12 metre CNG’li otobüsü teslimatı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tiflis Belediyesi tarafından yapılan otobüs ihalesini kazanan BMC, birinci fazda 126 Procity 12 metre CNG’li otobüsü teslimatı gerçekleştirdi.

#2
Foto - Daha sonra taraflarca yapılan anlaşma kapsamında ikinci fazda gelişmiş filo takip sistemi ve diğer elektronik sistemler ile donatılan, çevre dostu 100 otobüs daha teslim edilerek Tiflis’te hizmet vermeye başladı.

Daha sonra taraflarca yapılan anlaşma kapsamında ikinci fazda gelişmiş filo takip sistemi ve diğer elektronik sistemler ile donatılan, çevre dostu 100 otobüs daha teslim edilerek Tiflis’te hizmet vermeye başladı.

#3
Foto - Son olarak BMC tarafından farklı bir proje kapsamında 35 Neocity 8,5 metre dizel otobüsün teslimatı gerçekleştirildi. Söz konusu teslimatlar kapsamında Gürcistan’da hizmet veren araç sayısı 2019'dan bu yana 261'e çıkmış oldu.

Son olarak BMC tarafından farklı bir proje kapsamında 35 Neocity 8,5 metre dizel otobüsün teslimatı gerçekleştirildi. Söz konusu teslimatlar kapsamında Gürcistan’da hizmet veren araç sayısı 2019'dan bu yana 261'e çıkmış oldu.

#4
Foto - Teslimatı yapılan otobüslerden BMC Procity ailesi, teknolojik ve çevre dostu yaklaşımı ile şehir içi taşımacılığına yenilikçi çözümler getiriyor. Procity şehir içi otobüs ailesi 12 ve 18 metre ölçülerinde dizel ve CNG seçenekleriyle görev yapıyor.

Teslimatı yapılan otobüslerden BMC Procity ailesi, teknolojik ve çevre dostu yaklaşımı ile şehir içi taşımacılığına yenilikçi çözümler getiriyor. Procity şehir içi otobüs ailesi 12 ve 18 metre ölçülerinde dizel ve CNG seçenekleriyle görev yapıyor.

#5
Foto - BMC Neocity ailesi ise 8,5, 9 ve 10 metre uzunluğunda elektrikli, dizel ve CNG’li olarak üretiliyor.

BMC Neocity ailesi ise 8,5, 9 ve 10 metre uzunluğunda elektrikli, dizel ve CNG’li olarak üretiliyor.

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