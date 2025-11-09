  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya
7
Yeniakit Publisher
"Türkiye'den KAAN alımını rafa kaldıracaklar" deniliyordu! Suudi Arabistan’dan şaşırtan savunma hamlesi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
“Türkiye'den KAAN alımını rafa kaldıracaklar” deniliyordu! Suudi Arabistan’dan şaşırtan savunma hamlesi

Türkiye'den KAAN alımını rafa kaldırma ihtimali gündeme gelen Suudi Arabistan, dikkat çeken bir savunma hamlesi yaptı.

#1
Foto - "Türkiye'den KAAN alımını rafa kaldıracaklar" deniliyordu! Suudi Arabistan’dan şaşırtan savunma hamlesi

Suudi Arabistan, donanmasını modernize etme planları kapsamında Alman TKMS şirketi ile MEKO A-200 sınıfı fırkateynler üzerine ön görüşmeler yürütüyor. Suudi Arabistan, uzun vadeli deniz kuvvetleri tedarik planı kapsamında Almanya merkezli Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) ile MEKO A-200 sınıfı fırkateynlerin olası tedariki üzerine ön görüşmelere başladı. 5 Kasım 2025 tarihinde Tactical Report tarafından aktarılan bilgilere göre, bu temaslar Suudi Kraliyet Donanması’nın (RSNF) filosunu modernize etmeye ve ülke içindeki sanayi kapasitesini artırmaya yönelik stratejik bir çabanın parçası olarak değerlendiriliyor. Bu çaba, aynı zamanda 2030 Vizyonu’nun savunma sanayiini yerlileştirme hedefleriyle de örtüşüyor.

#2
Foto - "Türkiye'den KAAN alımını rafa kaldıracaklar" deniliyordu! Suudi Arabistan’dan şaşırtan savunma hamlesi

MEKO A-200’e yönelik ilgi, Suudi Arabistan’ın Aralık 2024’te İspanyol Navantia şirketi ile imzaladığı üç ek Avante 2200 korvet anlaşmasının ardından geldi. Bu korvetler, önceki teslimatları tamamlayıcı nitelikte olup, ülkenin donanma modernizasyonunun ikinci aşamasını oluşturuyor. RSNF’nin önümüzdeki yıllarda dört milyar doların üzerinde bir bütçeyi deniz kuvvetleri tedarik hattını güçlendirmek için ayırdığı tahmin ediliyor. Bu kapsamda yalnızca fırkateynler değil, Alman yapımı devriye botları ve potansiyel denizaltılar da değerlendirilen sistemler arasında yer alıyor. Ancak denizaltı projeleri henüz başlangıç aşamasında bulunuyor.

#3
Foto - "Türkiye'den KAAN alımını rafa kaldıracaklar" deniliyordu! Suudi Arabistan’dan şaşırtan savunma hamlesi

Bu stratejinin temel amacı, Kızıldeniz ve Basra Körfezi’ndeki kritik deniz ticaret yollarını korumak, deniz savunma kapasitesini artırmak ve bakım ile üretim süreçlerini yerlileştirerek yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmak. TKMS ile yürütülen görüşmelerin ilerlemesi durumunda, müzakereler yalnızca gemi tedarikini değil, şirketin sunduğu tüm yaşam döngüsü destek hizmetlerini de içerecek şekilde genişleyebilir. TKMS, uluslararası standartlar (örneğin ASD S2000M) çerçevesinde sunduğu Entegre Ürün Desteği kapsamında bakım, modernizasyon, onarım, hizmet içi destek, danışmanlık ve lojistik veri yönetimi gibi birçok alanda hizmet veriyor. Ayrıca, özel aletler, yedek parça temini ve test ekipmanlarının sağlanması, tedarik zinciri yönetimi, stok ve malzeme paketlerinin özelleştirilmiş olarak sunulması da bu kapsamda yer alıyor.

#4
Foto - "Türkiye'den KAAN alımını rafa kaldıracaklar" deniliyordu! Suudi Arabistan’dan şaşırtan savunma hamlesi

Şirketin eğitim çözümleri ise simülatör tabanlı eğitim, sanal ve artırılmış gerçeklik modülleri ile karargâh ve akademi binaları gibi kıyı tesislerinin kurulumu ve işletilmesini içeriyor. Bununla birlikte, TKMS müşterilerine sensörler, insansız yüzey ve hava sistemleri, otonom su altı araçları, enerji sistemleri ve yönlendirilmiş enerji teknolojileri gibi birçok alanda modernizasyon ve geri donatım (retrofit) seçenekleri de sunuyor. Bu alanların, Suudi Arabistan ile yürütülecek olası iş birliği çerçevesinde önemli yer tutması bekleniyor.

#5
Foto - "Türkiye'den KAAN alımını rafa kaldıracaklar" deniliyordu! Suudi Arabistan’dan şaşırtan savunma hamlesi

MEKO gemi ailesi, ilk olarak 1980’li yılların başında Blohm + Voss tarafından geliştirildi ve günümüzde TKMS tarafından yönetiliyor. “Mehrzweck-Kombination” (çok amaçlı kombinasyon) ifadesinin kısaltması olan MEKO, modüler yapıya sahip savaş gemileri tasarım felsefesini tanımlar. MEKO 200 serisi, hafif fırkateynler ile muhripler arasındaki boşluğu doldurmak üzere tasarlanmış olup, çok rollü operasyonlara uygun ölçeklenebilir bir platform sunuyor. Bu sınıf; Türkiye’nin MEKO 200TN (Yavuz ve Barbaros sınıfları), Yunanistan’ın MEKO 200HN (Hydra sınıfı), Portekiz’in MEKO 200PN (Vasco da Gama sınıfı) ve Avustralya ile Yeni Zelanda’nın Anzac sınıfı fırkateynleri gibi çeşitli kullanıcılar tarafından farklı konfigürasyonlarda kullanılıyor.

#6
Foto - "Türkiye'den KAAN alımını rafa kaldıracaklar" deniliyordu! Suudi Arabistan’dan şaşırtan savunma hamlesi

MEKO A-200 modeli, tam yükte yaklaşık 3.950 ton deplasmana, 121 metre uzunluğa ve 16,4 metre genişliğe sahip. Gemide yaklaşık 125 kişilik temel mürettebat görev yaparken, ek olarak 49 personel daha konuşlandırılabiliyor. Tahrik sistemi, 20 MW gücünde bir gaz türbiniyle çalışan su jeti ve iki adet 6 MW dizel motorla çalışan düşük sesli pervaneleri içeriyor. CODAG-WARP konfigürasyonu, dizel veya karma güç modlarında esnek çalışmayı mümkün kılıyor. MEKO A-200, 29 knot üzeri hıza ulaşabiliyor ve 16 knot hızda 6.500 deniz milinden fazla menzil sunuyor. Gemi, iki adet altı tonluk veya bir adet 11 tonluk helikopterin yanı sıra iki insansız hava aracını da taşıyabiliyor. Ayrıca, sekiz metrelik iki adet rijit şişme bot, gövde yanlarına monte edilmiş kurtarma sistemleriyle kullanılabiliyor. Ön gövde skegi ve aktif fin stabilizatörleri sayesinde gemi, deniz durumu 6’ya kadar olan koşullarda helikopter ve bot operasyonlarını sürdürebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi
Ekonomi

Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi

Rusya Federal Güvenlik Servisi, 2025’in ilk dokuz ayında Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülkenin Türkiye olduğunu duyurdu.
TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı
Gündem

TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı

Abdullah İmamoğlu isimli hoca, TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin dini açıdan çekincelerini dile getirdi. İmamoğlu’na göre proj..
Osman Gökçek İslam karşıtı CHP'li isimlerin kimler olduğunu bir bir açıkladı
Gündem

Osman Gökçek İslam karşıtı CHP'li isimlerin kimler olduğunu bir bir açıkladı

AK Parti milletvekili Osman Gökçek, İslam karşıtı olan CHP'li vekil ve bazı ünlü isimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
"İslami dayanışma" dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!
Gündem

“İslami dayanışma” dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda sahaya çıkan Türk Kadın Milli Takımı, İran’ı 3-0 mağlup ett..
Hamas'tan Kazakistan'a sert tepki!
Dünya

Hamas'tan Kazakistan'a sert tepki!

Hamas'tan yapılan açıklamada İbrahim Anlaşmaları'na katılan Kazakistan'a tepki gösterildi. Ülkelere İsrail'le ilişkileri kesme ve normalleşm..
MR cihazında unutulan kadın dehşeti yaşadı! Bir saat sonra fark ettiler!
Gündem

MR cihazında unutulan kadın dehşeti yaşadı! Bir saat sonra fark ettiler!

İzmir Tire Devlet Hastanesi’nde baş dönmesi şikayetiyle Nöroloji Polikliniği’ne giden bir kadın, iddiaya göre MR cihazında yaklaşık bir saat..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23