“Türkiye'den KAAN alımını rafa kaldıracaklar” deniliyordu! Suudi Arabistan’dan şaşırtan savunma hamlesi

MEKO A-200 modeli, tam yükte yaklaşık 3.950 ton deplasmana, 121 metre uzunluğa ve 16,4 metre genişliğe sahip. Gemide yaklaşık 125 kişilik temel mürettebat görev yaparken, ek olarak 49 personel daha konuşlandırılabiliyor. Tahrik sistemi, 20 MW gücünde bir gaz türbiniyle çalışan su jeti ve iki adet 6 MW dizel motorla çalışan düşük sesli pervaneleri içeriyor. CODAG-WARP konfigürasyonu, dizel veya karma güç modlarında esnek çalışmayı mümkün kılıyor. MEKO A-200, 29 knot üzeri hıza ulaşabiliyor ve 16 knot hızda 6.500 deniz milinden fazla menzil sunuyor. Gemi, iki adet altı tonluk veya bir adet 11 tonluk helikopterin yanı sıra iki insansız hava aracını da taşıyabiliyor. Ayrıca, sekiz metrelik iki adet rijit şişme bot, gövde yanlarına monte edilmiş kurtarma sistemleriyle kullanılabiliyor. Ön gövde skegi ve aktif fin stabilizatörleri sayesinde gemi, deniz durumu 6’ya kadar olan koşullarda helikopter ve bot operasyonlarını sürdürebiliyor.