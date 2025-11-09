“Türkiye'den KAAN alımını rafa kaldıracaklar” deniliyordu! Suudi Arabistan’dan şaşırtan savunma hamlesi

Bu stratejinin temel amacı, Kızıldeniz ve Basra Körfezi’ndeki kritik deniz ticaret yollarını korumak, deniz savunma kapasitesini artırmak ve bakım ile üretim süreçlerini yerlileştirerek yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmak. TKMS ile yürütülen görüşmelerin ilerlemesi durumunda, müzakereler yalnızca gemi tedarikini değil, şirketin sunduğu tüm yaşam döngüsü destek hizmetlerini de içerecek şekilde genişleyebilir. TKMS, uluslararası standartlar (örneğin ASD S2000M) çerçevesinde sunduğu Entegre Ürün Desteği kapsamında bakım, modernizasyon, onarım, hizmet içi destek, danışmanlık ve lojistik veri yönetimi gibi birçok alanda hizmet veriyor. Ayrıca, özel aletler, yedek parça temini ve test ekipmanlarının sağlanması, tedarik zinciri yönetimi, stok ve malzeme paketlerinin özelleştirilmiş olarak sunulması da bu kapsamda yer alıyor.