28 Şubat zihniyetine tokat etkisi yapacak ziyaret! Yaşar Güler İmam Hatiplilerle bir araya geldi

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı: "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen 'KAIHLMUN'26 Birleşmiş Milletler Konferansı'na katılarak gençlerimizle bir araya geldi. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi MUN Kulübü tarafından düzenlenen konferansta gençlerimiz, küresel sorun ve krizlere yönelik çözüm önerilerini tartışırken Bakan Yaşar Güler de ülkemizin ve bölgemizin savunma ve güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu." Paylaşımda, konferanstan fotoğraflar da yer aldı.