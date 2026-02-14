28 Şubat zihniyetine tokat etkisi yapacak ziyaret! Yaşar Güler İmam Hatiplilerle bir araya geldi
Bakan Güler, KAIHLMUN'26 Birleşmiş Milletler Konferansı'nda Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı: "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen 'KAIHLMUN'26 Birleşmiş Milletler Konferansı'na katılarak gençlerimizle bir araya geldi. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi MUN Kulübü tarafından düzenlenen konferansta gençlerimiz, küresel sorun ve krizlere yönelik çözüm önerilerini tartışırken Bakan Yaşar Güler de ülkemizin ve bölgemizin savunma ve güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu." Paylaşımda, konferanstan fotoğraflar da yer aldı.
Bakan Güler'in ziyareti, 28 Şubat döneminde hedef alınan İmam Hatip Liselerine güçlü bir devlet desteği olarak değerlendirildi. Bir dönem Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütmüş olan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne gitmesi, yasakçı ve vesayetçi anlayışa karşı verilen mücadelenin geldiği noktayı gözler önüne serdi.
