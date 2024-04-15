Türkiye’den İsrail’e karşı beklenmedik hamle! O adım sonrası, ülkede resmen kriz patlak verdi

MEĞER İSRAİL, TÜRKİYE'NİN ELİNE BAKIYORMUŞ İsrail inşaat sektörü, başta çimento ve demir olmak üzere, inşaat malzemeleri ve ürünlerinin önemli bir miktarını maliyetlerinden dolayı Türkiye'den ithal ediyormuş. Banyolarda kullanılan mermer, klozet, lavabo gibi ürünler de yine Türkiye'den gidiyormuş. İsrail Ticaret Odası'nın verilerine göre; Türkiye'den İsrail'e 2022 yılında taş ürünleri, alçı, çimento, asbest, seramik, cam ve benzeri ithalat yaklaşık 500 milyon dolar civarındaymış. Bu rakam demir-çelik de dahil olmak üzere 2023'te 1,2 milyar doları aşmış. Coface Bdi'ye göre ise, Türkiye'den yapılan ithalatın tamamı (genel, tüm ürünler dahil) 2023 yılında yaklaşık 4,6 milyar doları bulmuş. Bazı analizlerde, bu rakamın 5,4 milyar dolar olduğu belirtilmiş. İsrail için, çimento bazında Türkiye önemli ithalat kaynağı olsa da sadece bu ürünün İsrail'deki konut fiyatlarına etki etmesi çok olmazmış. Ancak İsrailli sektör kaynakları, açıklanan kısıtlama listesindeki ürün paketinin tamamı dikkate alındığında, sektörün çok daha büyük bir etkiyle karşı karşıya kalacağını söylüyorlar. İSRAİL'İ ZOR DURUMA DÜŞÜRECEK DİĞER SEKTÖRLER Yine İsrail basını, inşaat sektörünün yanı sıra İsrail'in; alüminyum, çelik, otomotiv parçaları, kimyasal gübreler, küçük elektronik ürünler ve giyim sektörü bazında da sıkıntıya düşeceğini yazmış. (…)”