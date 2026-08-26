Alman ekonomisine siber darbe: Hangi ülkeden sızdıkları ortaya çıktı
Almanya'nın bilişim çatı kuruluşu BITKOM ve Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından açıklanan siber tehdit raporu, sanayi devindeki dijital tehlikeyi gözler önüne serdi. Alman şirketlerini hedef alan siber casusluk ve veri hırsızlığının bilançosu korkunç boyutlara ulaştı. Yapılan araştırmalar, saldırıların arkasında ağırlıklı olarak Çin ve Rusya kaynaklı istihbarat servislerinin olduğunu ortaya koyarken, Alman ekonomisinin yıllık zararı 270 milyar avroyu aştı.