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Alman ekonomisine siber darbe: Hangi ülkeden sızdıkları ortaya çıktı

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Alman ekonomisine siber darbe: Hangi ülkeden sızdıkları ortaya çıktı

Almanya'nın bilişim çatı kuruluşu BITKOM ve Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından açıklanan siber tehdit raporu, sanayi devindeki dijital tehlikeyi gözler önüne serdi. Alman şirketlerini hedef alan siber casusluk ve veri hırsızlığının bilançosu korkunç boyutlara ulaştı. Yapılan araştırmalar, saldırıların arkasında ağırlıklı olarak Çin ve Rusya kaynaklı istihbarat servislerinin olduğunu ortaya koyarken, Alman ekonomisinin yıllık zararı 270 milyar avroyu aştı.

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Foto - Alman ekonomisine siber darbe: Hangi ülkeden sızdıkları ortaya çıktı

Alman şirketlerine yönelik veri hırsızlığı, endüstriyel casusluk ve sabotaj eylemlerinin ülke ekonomisine yıllık faturasının 211 milyar avro ile 270,8 milyar avro arasında gerçekleştiği bildirildi.

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Foto - Alman ekonomisine siber darbe: Hangi ülkeden sızdıkları ortaya çıktı

Almanya'nın bilgi, iletişim ve yeni medya sektörlerinin çatı kuruluşu BITKOM'un 10'dan fazla çalışanı olan 1003 Alman şirket ile yaptığı "siber saldırılar" araştırmasının sonuçları açıklandı. Başkent Berlin'de anket sonuçlarını açıklayan BITKOM Başkanı Ralf Wintergerst, veri hırsızlığı ve sabotaj vakalarının arttığını, şirketlerin yabancı istihbarat servislerinin daha profesyonel saldırılarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

#3
Foto - Alman ekonomisine siber darbe: Hangi ülkeden sızdıkları ortaya çıktı

Dijital suçların ve casusluk faaliyetlerinin karanlıkta kalan boyutunun her geçen gün büyüdüğünü vurgulayan Wintergerst, "Şirketlerin neredeyse tamamı bu saldırılardan kanıtlanabilir şekilde etkileniyor ya da etkilendiğinden şüpheleniyor. En dikkat çekici değişim, failler arasında yabancı istihbarat servislerinin oranındaki keskin artıştır. İstihbarat servisleri artık çok daha profesyonel ve gizli operasyonlar yürüterek şirketlerin karşısına yeni meydan okumalar çıkarıyor. Aynı zamanda yapay zeka, profesyonel olmayan saldırganlara bile tamamen yeni imkanlar sunuyor."

#4
Foto - Alman ekonomisine siber darbe: Hangi ülkeden sızdıkları ortaya çıktı

Wintergerst, devlet destekli casusluk ile organize suç arasındaki çizginin bulandığına dikkati çekerek, "Birçok ülkede istihbarat servisleri suç şebekelerinin altyapısını kullanıyor. Suçlulara da siyasi direktiflere uygun hedefleri seçtikleri sürece serbest hareket alanı tanınıyor." değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - Alman ekonomisine siber darbe: Hangi ülkeden sızdıkları ortaya çıktı

“ALMANYA SİBER OPERASYONLARIN HEDEFİNDE”: Toplantıda konuşan Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Sinan Selen de, BITKOM tarafından elde edilen bulguların, teşkilatın sahada gözlemlediği yüksek tehdit seviyesiyle tamamen örtüştüğünü belirtti. Almanya'nın bir ekonomik merkez olarak hem devletlerin hem de devlet dışı aktörlerin siber operasyon menzilinde olduğunu savunan Selen, şu uyarılarda bulundu: "Yabancı istihbarat servisleri hibrit faaliyetlerini yoğunlaştırdı ve Alman ekonomisine yönelik saldırılardan giderek daha fazla sorumlu hale geldi. Rusya'nın devam eden saldırgan savaşı ve siber saldırılarda yapay zekanın gizlice, artan oranlarda kullanılması şirketlerimiz için büyük bir sınavdır. Sektörlerin tamamı hedef alınmakta, hassas veriler çalınmakta ve günlük ticari akış kesintiye uğramaktadır. Özellikle güvenlik ve savunma sanayimiz yabancı servisler için birincil cazibe merkezidir. Karşı casusluk birimi olarak odak noktamız, ekonomimize yönelik bu saldırıları erken aşamada tespit etmek, engellemek ve bertaraf etmektir."

#6
Foto - Alman ekonomisine siber darbe: Hangi ülkeden sızdıkları ortaya çıktı

KANITLANAMAYAN SİBER SALDIRI ŞÜPHELERİ ARTIYOR: Anket verilerine göre, Alman şirketlerine yönelik veri hırsızlığı, endüstriyel casusluk ve sabotaj eylemlerinin ülke ekonomisine yıllık faturası 211 milyar ile 270,8 milyar avro arasında gerçekleşti. Bu süreçte başarılı bir saldırıya uğradığını kesin olarak teyit edebilen şirketlerin oranı geçen yılki yüzde 87 seviyesinden yüzde 67'ye gerilerken, saldırıdan şüphelenen ancak bunu kesin olarak kanıtlayamayanların oranı ise yüzde 10'dan yüzde 29'a yükseldi. Son bir yılda saldırıya uğrayan Alman şirketlerinin yüzde 37'si en az bir atağın arkasında yabancı bir devletin istihbarat servisinin olduğunu tespit etti. Bu oran bir önceki yıl yüzde 28, 2023 yılında ise yalnızca yüzde 7 seviyesindeydi. Failin menşeini belirleyebilen şirketlerin verilerine göre küresel aktörlerin dağılımında yüzde 52 ile Çin ilk sırada yer alırken, onu yüzde 49 ile Rusya izledi. Raporda, organize suç örgütlerinin ise yüzde 62 ile hala en büyük fail grubunu oluşturduğu belirtildi.

#7
Foto - Alman ekonomisine siber darbe: Hangi ülkeden sızdıkları ortaya çıktı

YAPAY ZEKA SALDIRI BİÇİMLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR: Teknolojik dönüşümün siber suç pazarını da değiştirdiğini ortaya koyan araştırmaya göre, klasik fidye yazılımı ile şantaj vakaları azalırken, yapay zeka destekli otomatik aramalar ve gerçeğinden ayırt edilemeyen ses veya video kayıtları üzerinden yapılan nitelikli dolandırıcılık türleri hızla tırmanışa geçti. Şirketlerin yüzde 82'si gelecekte yapay zeka kaynaklı saldırıların daha da artmasını bekliyor. Buna karşın, siber saldırılara karşı kendini iyi hazırlanmış hisseden Alman şirketlerinin oranı yüzde 50 seviyesinden yüzde 43'e geriledi. Siber güvenliğe ayrılan bütçenin toplam bilgi teknolojileri bütçesi içindeki payı ise yüzde 18'de sabit kalarak durgunluk sinyali verdi.

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