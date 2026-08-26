Türkiye'den 1 milyar dolar isteyip savaş açacağını söyleyen Ugandalı general gözünü şimdi de oraya dikti

Patriotic League of Uganda adlı siyasi baskı grubuna liderlik eden Kainerugaba, daha önce de cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklamıştı. Ocak ayında yapılan son seçimlerden önce adaylık mesajı veren Kainerugaba, daha sonra yarıştan çekilmiş ve babası Museveni’yi desteklemişti. Kainerugaba, uzun süredir Museveni’nin olası halefi olarak gösteriliyor. Kainerugaba, sosyal medyada yaptığı sert açıklamalarla da sık sık gündeme geliyor.