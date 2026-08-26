Türkiye'den 1 milyar dolar isteyip savaş açacağını söyleyen Ugandalı general gözünü şimdi de oraya dikti
Türkiye'den 1 milyar dolar isteyip akılalamz tehditler savuran Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba gözünü şimdi oraya dikti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'den 1 milyar dolar isteyip akılalamz tehditler savuran Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba gözünü şimdi oraya dikti.
Uganda’da uzun süredir gündemde olan iktidar sonrası tartışmalarına yeni bir boyut eklendi.
Uganda ordusunun başındaki isim olan 52 yaşındaki Muhoozi Kainerugaba, 2031’de cumhurbaşkanlığına aday olacağını duyurdu. Kainerugaba, aynı zamanda 81 yaşındaki Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni’nin oğlu.
Kainerugaba, salı gecesi X hesabından yaptığı paylaşımlarda, “2031’de ülkenin en yüksek makamı için aday olacağım. Yüce Tanrı’nın lütfuyla kazanacağız” ifadelerini kullandı.
Kainerugaba, babasının desteğine de işaret ederek, “Babam Mzee’nin desteğiyle 2031 seçimlerinde yüzde 90 oy alacağım” dedi.
Uganda’da “Mzee” ifadesi, yaşlı ve saygı duyulan kişiler için kullanılan bir unvan olarak biliniyor.
Patriotic League of Uganda adlı siyasi baskı grubuna liderlik eden Kainerugaba, daha önce de cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklamıştı. Ocak ayında yapılan son seçimlerden önce adaylık mesajı veren Kainerugaba, daha sonra yarıştan çekilmiş ve babası Museveni’yi desteklemişti. Kainerugaba, uzun süredir Museveni’nin olası halefi olarak gösteriliyor. Kainerugaba, sosyal medyada yaptığı sert açıklamalarla da sık sık gündeme geliyor.
Muhalefetin önde gelen isimlerinden Bobi Wine hakkında geçmişte tehdit içeren paylaşımlar yapan Kainerugaba, ocak ayındaki seçim sürecinde muhaliflere yönelik güvenlik operasyonlarında da etkili bir rol oynadı. Seçimler sırasında muhalefete yönelik baskılar artarken, ülkede internet erişimi de kesilmişti.
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