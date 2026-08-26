  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sadece bir kaşık yetiyor: Geceleri yoğurta birlikte tüketen yaşadı! Yok böyle bir yol: 2.255 metrede nefes kesen yolculuk! Tırmanan bir daha geri dönmek istemiyor: Otomobil devi ezber bozacak! Eskisinin pabucunu dama atmaya geliyor! Türkiye'den 1 milyar dolar isteyip savaş açacağını söyleyen Ugandalı general gözünü şimdi de oraya dikti Alman ekonomisine siber darbe: Hangi ülkeden sızdıkları ortaya çıktı TÜBİTAK, TEKNOFEST kapsamında düzenledi! O yarışmalara rekor başvuru yapıldı Gazze’de olmayan okulda yeni eğitim yılı başlıyor
Dünya
8
Yeniakit Publisher
Türkiye'den 1 milyar dolar isteyip savaş açacağını söyleyen Ugandalı general gözünü şimdi de oraya dikti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'den 1 milyar dolar isteyip savaş açacağını söyleyen Ugandalı general gözünü şimdi de oraya dikti

Türkiye'den 1 milyar dolar isteyip akılalamz tehditler savuran Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba gözünü şimdi oraya dikti.

1
#1
Foto - Türkiye'den 1 milyar dolar isteyip savaş açacağını söyleyen Ugandalı general gözünü şimdi de oraya dikti

Uganda’da uzun süredir gündemde olan iktidar sonrası tartışmalarına yeni bir boyut eklendi.

#2
Foto - Türkiye'den 1 milyar dolar isteyip savaş açacağını söyleyen Ugandalı general gözünü şimdi de oraya dikti

Uganda ordusunun başındaki isim olan 52 yaşındaki Muhoozi Kainerugaba, 2031’de cumhurbaşkanlığına aday olacağını duyurdu. Kainerugaba, aynı zamanda 81 yaşındaki Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni’nin oğlu.

#3
Foto - Türkiye'den 1 milyar dolar isteyip savaş açacağını söyleyen Ugandalı general gözünü şimdi de oraya dikti

Kainerugaba, salı gecesi X hesabından yaptığı paylaşımlarda, “2031’de ülkenin en yüksek makamı için aday olacağım. Yüce Tanrı’nın lütfuyla kazanacağız” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Türkiye'den 1 milyar dolar isteyip savaş açacağını söyleyen Ugandalı general gözünü şimdi de oraya dikti

Kainerugaba, babasının desteğine de işaret ederek, “Babam Mzee’nin desteğiyle 2031 seçimlerinde yüzde 90 oy alacağım” dedi.

#5
Foto - Türkiye'den 1 milyar dolar isteyip savaş açacağını söyleyen Ugandalı general gözünü şimdi de oraya dikti

Uganda’da “Mzee” ifadesi, yaşlı ve saygı duyulan kişiler için kullanılan bir unvan olarak biliniyor.

#6
Foto - Türkiye'den 1 milyar dolar isteyip savaş açacağını söyleyen Ugandalı general gözünü şimdi de oraya dikti

Patriotic League of Uganda adlı siyasi baskı grubuna liderlik eden Kainerugaba, daha önce de cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklamıştı. Ocak ayında yapılan son seçimlerden önce adaylık mesajı veren Kainerugaba, daha sonra yarıştan çekilmiş ve babası Museveni’yi desteklemişti. Kainerugaba, uzun süredir Museveni’nin olası halefi olarak gösteriliyor. Kainerugaba, sosyal medyada yaptığı sert açıklamalarla da sık sık gündeme geliyor.

#7
Foto - Türkiye'den 1 milyar dolar isteyip savaş açacağını söyleyen Ugandalı general gözünü şimdi de oraya dikti

Muhalefetin önde gelen isimlerinden Bobi Wine hakkında geçmişte tehdit içeren paylaşımlar yapan Kainerugaba, ocak ayındaki seçim sürecinde muhaliflere yönelik güvenlik operasyonlarında da etkili bir rol oynadı. Seçimler sırasında muhalefete yönelik baskılar artarken, ülkede internet erişimi de kesilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li İBB'deki çete davasında skandalların ardı arkası kesilmiyor! Mahkeme salonunda şok "10 milyon dolar" ifşası!
Gündem

CHP'li İBB'deki çete davasında skandalların ardı arkası kesilmiyor! Mahkeme salonunda şok "10 milyon dolar" ifşası!

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Yerleşkesi’nde görülen "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşması 5’inci günün..
Kaynağı belirsiz 1 milyon Euro’yu açıklayamadı! Ekrem’in babası Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusu
Gündem

Kaynağı belirsiz 1 milyon Euro’yu açıklayamadı! Ekrem’in babası Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusu

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu savunma yaptı. Cumhuriyet Savcısı, baba İmamoğlu..
CIA Direktörü'nden Moskova'ya gizemli ziyaret! ABD askeri uçağı Vnukovo'ya indi!
Gündem

CIA Direktörü'nden Moskova'ya gizemli ziyaret! ABD askeri uçağı Vnukovo'ya indi!

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait dev Boeing C-17A Globemaster III tipi askeri nakliye uçağı, ABD’den kalkıp Riga’ya uğradıktan sonra Moskova’daki ..
37 klasör dolusu mali belge ele geçirildi! Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken gelişme
Gündem

37 klasör dolusu mali belge ele geçirildi! Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken gelişme

'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması kapsamında Antalya’da düzenlenen operasyonda, örgütün para trafiği ve mali bağlantıların..
İmamoğlu davasında Ertan Yıldız savunma yaptı: "Kaynak yaratmak için kurulan bir yapı vardı"
Gündem

İmamoğlu davasında Ertan Yıldız savunma yaptı: “Kaynak yaratmak için kurulan bir yapı vardı”

“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davasının 69’uncu duruşmasında savunma yapan eski İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Er..
8 bin lira için tarih verdi! İslam Memiş’ten gram altın tahmini
Ekonomi

8 bin lira için tarih verdi! İslam Memiş’ten gram altın tahmini

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın tarafında rekor beklentilerini açıklayarak piyasadaki son durumu AKİT TV'ye değerlen..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23