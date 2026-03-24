Türkiye’den gördüler, “İlla bizde de olacak” diye kendilerini paraladılar! Ankara’ya kafa tutan ülkeden yerli İHA hamlesi
Yunanistan Deniz Kuvvetleri, Saruhan Körfezi'nde gerçekleştirdiği gizemli UVEX 1/26 tatbikatıyla insansız deniz ve hava araçlarını sürü halinde test ederek gövde gösterisi yaptı. Tatbikatın en dikkat çeken unsuru olan "Mobil Dron Üretim Ünitesi", sahada anlık üretim ve tamir kabiliyetiyle askeri çevreleri şaşkına çevirdi. Fırkateynlerden fırlatılan kamikaze dronlar ve kritik altyapı savunma senaryoları, komşunun deniz harbi doktrinindeki radikal değişimi gözler önüne serdi.