Türkiye’den gördüler, “İlla bizde de olacak” diye kendilerini paraladılar! Ankara’ya kafa tutan ülkeden yerli İHA hamlesi

Yunanistan Deniz Kuvvetleri, 9-19 Mart 2026 tarihleri arasında Saruhan (Saronik) Körfezi’nde, ülke için bir ilk olan UVEX 1/26 teknik tatbikatını (LIVEX) gerçekleştirdi. Defence Review GR tarafından yapılan habere göre bu tatbikat, insansız sistemlerin deniz harbi doktrinine entegrasyonu ve inovasyonun teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen deneysel bir operasyon olarak kayıtlara geçti.