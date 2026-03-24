Dünya
Türkiye’den gördüler, “İlla bizde de olacak” diye kendilerini paraladılar! Ankara’ya kafa tutan ülkeden yerli İHA hamlesi

Yunanistan Deniz Kuvvetleri, Saruhan Körfezi'nde gerçekleştirdiği gizemli UVEX 1/26 tatbikatıyla insansız deniz ve hava araçlarını sürü halinde test ederek gövde gösterisi yaptı. Tatbikatın en dikkat çeken unsuru olan "Mobil Dron Üretim Ünitesi", sahada anlık üretim ve tamir kabiliyetiyle askeri çevreleri şaşkına çevirdi. Fırkateynlerden fırlatılan kamikaze dronlar ve kritik altyapı savunma senaryoları, komşunun deniz harbi doktrinindeki radikal değişimi gözler önüne serdi.

Yunanistan Deniz Kuvvetleri, 9-19 Mart 2026 tarihleri arasında Saruhan (Saronik) Körfezi’nde, ülke için bir ilk olan UVEX 1/26 teknik tatbikatını (LIVEX) gerçekleştirdi. Defence Review GR tarafından yapılan habere göre bu tatbikat, insansız sistemlerin deniz harbi doktrinine entegrasyonu ve inovasyonun teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen deneysel bir operasyon olarak kayıtlara geçti.

Tatbikata; Fırkateyn, Hücumbot, Denizaltı ve Sualtı Taarruz (DYK) komutanlıklarına bağlı birimlerin yanı sıra; hava, su üstü ve su altı insansız araçları (İHA, İDA) katıldı. Tatbikatta, modern deniz savaşlarının değişen çehresine uygun olarak farklı senaryolar test edildi: Mothership (Ana Gemi) Konsepti: İnsansız araçların fırkateyn gibi ana su üstü platformlarına entegre edilmesi, bu gemilerden fırlatılması ve yönetilmesi üzerine çalışıldı. Sürü (Swarm) Tehdidi: Geleneksel savaş gemilerinin, çok sayıda küçük insansız araçtan gelen “sürü” saldırılarına karşı koyma kapasitesi ölçüldü.

Kamikaze ve Silahlı Dronlar: Su üstü hedeflerinin silahlı veya kamikaze dronlar vasıtasıyla tespit edilip imha edilmesi senaryoları icra edildi. Kritik Altyapı Savunması: Limanların ve deniz altındaki kritik enerji/haberleşme hatlarının insansız araçlarla korunması simüle edildi.

Defence Review GR’nin haberine göre tatbikatın en dikkat çeken unsurlarından biri, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı’na (GEETHA) bağlı İnovasyon Merkezi (KETAK) ve 306. Telekomünikasyon Fabrikası tarafından geliştirilen “Mobil Dron Üretim Ünitesi” oldu. Bu ünite sayesinde sahada hızlı üretim ve onarım kabiliyeti test edildi. Yunanistan Savunma İnovasyon Merkezi (ELKAK) ile koordineli yürütülen tatbikata, çok sayıda yerli savunma firması da katılarak geliştirdikleri otonom sistemleri gerçek operasyonel koşullarda sergileme fırsatı buldu.

