Ücretsiz hizmet bitti, sürücüler isyan etti! Bedava olan özellik artık 21 bin TL
Ford Motor Company, popüler elektrikli modeli Mustang Mach-E’de bugüne kadar standart olarak sunulan ön bagaj (frunk) alanını ücretli bir seçeneğe dönüştürerek sektörü sarstı. Artık bu depolama alanını kullanmak isteyen sürücülerin tam 495 dolar, yani yaklaşık 21 bin TL ek ödeme yapması gerekecek. Elektrikli araç dünyasında "ücretsiz donanım" devrinin kapandığını gösteren bu karar, Mustang sahipleri arasında büyük bir tartışma başlattı.