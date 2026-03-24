Ölümü sanat dünyasını sarsan Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı! Verdiği isim herkesi şaşırttı Ülkenin en kritik sisteminde görevli teknisyenden akılalmaz plan! Tüm askerî sırları İran'a satmış Yakıt fiyatları arttı! Hava yolu şirketleri bazı uçuşları durduracak ABD'nin gücü onları korkutamadı: İşte İran'ın yanında yer alan ülkeler! İran savaşının 'bahane' olduğunu itiraf ettiler: Türkiye'ye duvar ördük Roketsan düğmeye bastı, yerli ve milli füze sahaya iniyor! Seri üretime geçen "kusursuz ölüm" L-OMTAS, tankların yeni kâbusu olacak Volkswagen'den yeni atak! T-Roc sınıf atladı! İşte büyük değişim Anayasa Mahkemesinden üç siyasi partiye suç duyurusu Ücretsiz hizmet bitti, sürücüler isyan etti! Bedava olan özellik artık 21 bin TL
Kimse görmesin diye dergiyi toplatmışlar! Atatürk’ün yasaklanan Trablusgarp fotoğrafı ortaya çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1911 yılında Trablusgarp'ta "Gazeteci Şeref Bey" kimliğiyle görev yaparken çekilen yerel kıyafetli fotoğrafı, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yasaklanma krizine yol açtı. Fransızca yayımlanan bir dergide basılan kare, dönemin hükümeti tarafından "uydurma" ve "genel siyasete aykırı" bulunarak toplatılma kararıyla karşı karşıya kaldı. Modern lider imajıyla uyuşmadığı gerekçesiyle tartışılan bu fotoğrafın hikayesi, tarihin tozlu raflarından yeniden gün yüzüne çıktı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1911 yılında Trablusgarp'ta çekilen bir fotoğrafının, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yayımlanmasının ardından tartışmalara yol açtığı ortaya çıktı.

Mustafa Kemal Atatürk, Trablusgarp'a Osmanlı subayı olarak, "Gazeteci Şeref Bey" kimliğiyle gönüllü gittiği dönemde çekilen fotoğrafta, yerel kıyafetler içinde olduğu görülüyor. O dönem için sıradan bir kare olarak değerlendirilen fotoğraf, yıllar sonra farklı bir anlam kazandı.

Fotoğraf ilk olarak 1928 yılında yayımlanan "Türk'ün Altın Kitabı"nda kullanıldı ve herhangi bir tepki çekmedi. Hürrem Elmasçı'nın köşesinde yer verdiği bilgiye göre; aynı kare, Fransızca yayımlanan La Turquie Moderne dergisinde yer alınca süreç değişti. Devlet kurumları arasında yapılan yazışmaların ardından dergi hakkında toplatma kararı verildi. Kararnamede, fotoğraf için "uydurma" ifadesi kullanıldığı belirtildi.

Resmi gerekçede, fotoğrafın "memleketin umumi siyasetine aykırı" olduğu ifade edildi. Yazışmalarda derginin yabancı bağlantıları da ayrıca vurgulandı. Uzmanlara göre tartışmanın temelinde fotoğrafın teknik doğruluğu değil, temsil ettiği anlam yer aldı. Trablusgarp'ta çekilen karedeki Mustafa Kemal'in, Cumhuriyet döneminde oluşturulan lider imgesinden farklı bir profil çizdiği değerlendirildi.

Maşallah

Maşallah ne güzel araştırıp bulmuşsunuz. Yıllardır bir türlü bulunamayan diplomaları da arayıp bulabiliyor musunuz?
