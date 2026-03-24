Kimse görmesin diye dergiyi toplatmışlar! Atatürk’ün yasaklanan Trablusgarp fotoğrafı ortaya çıktı
Mustafa Kemal Atatürk'ün 1911 yılında Trablusgarp'ta "Gazeteci Şeref Bey" kimliğiyle görev yaparken çekilen yerel kıyafetli fotoğrafı, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yasaklanma krizine yol açtı. Fransızca yayımlanan bir dergide basılan kare, dönemin hükümeti tarafından "uydurma" ve "genel siyasete aykırı" bulunarak toplatılma kararıyla karşı karşıya kaldı. Modern lider imajıyla uyuşmadığı gerekçesiyle tartışılan bu fotoğrafın hikayesi, tarihin tozlu raflarından yeniden gün yüzüne çıktı.