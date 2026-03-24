Aşırı yağışlar üreticiyi zorladı: Binlerce dönüm ekili alan göle döndü

Adana'da son 3 gündür etkili olan sağanak yağış, Yüreğir ilçesinde tarım arazilerini sular altında bıraktı. Dron ile havadan görüntülenen bölgede mısır, karpuz ve kavun başta olmak üzere birçok ürün zarar gördü. Çukurova'nın tarım başkenti Adana'da, son aylardaki yağışlar tarımsal üretimi olumsuz etkiledi. Özellikle mart ayının son haftalarında etkisini artıran yağışlar nedeniyle Yüreğir Ovası'nda birçok tarla su altında kaldı. Dron ile görüntülenen alanlarda, ekili arazilerin büyük bölümünün sularla kaplandığı görüldü. Bölgede mısır, karpuz, kavun, domates ve biber ekimi yapılırken, bazı alanlarda ise narenciye hasadının henüz tamamlanmadığı öğrenildi. "ÇİFTÇİMİZİN ZARARI BÜYÜK" Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, aşırı yağışların çiftçiyi zor durumda bıraktığını belirterek, "Adana ilimizde son 3 aydır aralıksız yağan yağışlar var. Özellikle son 3 günde yağan yağmurlar nedeniyle çoğu araziler sular altında kaldı. Şu anda martın son haftalarındayız arazide mısır, karpuz, kavun, domates ve biber ekimi yapıldı. Ekilen mısır tohumları ile karpuz ve kavun fideleri sular altında kalarak bozuldu, çiftçimizin zararı büyük" dedi.