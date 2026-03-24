Aşırı yağışlar üreticiyi zorladı: Binlerce dönüm ekili alan göle döndü

"DRENAJ KANALLARI YETERİNCE TEMİZLENMEDİ" Drenaj sistemlerine de dikkat çeken Doğan, "Devlet Su İşleri'nin (DSİ) kışa girmeden önce tüm drenaj kanallarını temizlemesi gerekiyordu ancak bu temizlik yeterince yapılmadı. Eğer gerekli temizlik ve tamirat yapılsaydı, sular çekilmiş ve tarlalar kurtulmuş olabilirdi" dedi. Öte yandan Mehmet Akın Doğan, zarar gören çiftçiler için destek isteyip TARSİM kapsamında mısır ekili alanların bitki yüzeye çıkmadığı için sigorta kapsamına girmediğini, ancak karpuz, kavun, domates ve biber gibi ürünlerde fidelerin zarar görmesi halinde sigorta kapsamında değerlendirilebildiğini sözlerine ekledi. "BEKLENTİMİZDEN DAHA FAZLA YAĞMUR YAĞDI" Çiftçi Cemal Kaya ise bölgede 300 dönüm mısır ektiğini ve sular altında kaldığını anlatarak şunları söyledi: "Birinci ürün olarak mısır ektik. Yağmurdan dolayı arazimiz iki gündür sular altında, büyük ihtimalle ürünümüz tamamen çürümüştür. Şu anda ektiğimiz 300 dönüm yer var, henüz ekemediğimiz yerlerimiz de var. Ektiğimiz 300 dönüm ve arkadaşlarımızın ektiği araziler şu an tamamen sular altında, büyük ihtimalle hepsi çürüyecek. Böyle bir yağmur beklemiyorduk. Beklentimizden daha fazla yağmur yağdı ve DSİ'nin drenajı suyu çekmediği için arazilerimiz sular altında kaldı. Devletimizden yardım bekliyoruz."