Acil servisi arayarak ''Burada çok ölü var'' dedi! Gerçek sonra ortaya çıktı!
Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hakkı Polat, 2025 yılında 616 bin 606 çağrı aldıklarını, bunun günlük 1662 civarında çağrıya denk geldiğini söyledi.
Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hakkı Polat, 2025 yılında 616 bin 606 çağrı aldıklarını, bunun günlük 1662 civarında çağrıya denk geldiğini söyledi.
Sivas'ta ineği için Sikorsky helikopter talep eden de eşiyle barışmak isteyen de 112'yi aradı. Mezarlıktan panikle arayan bir çocuk ise “Burada çok ölü var” dedi.
ASILSIZ İHBARA 18 BİN TL CEZA Polat, asılsız ihbar yapanlara 18 bin 823 lira ceza uygulandığını dile getirdi. Çağrı merkezine ilginç çağrıların geldiğini anlatan Polat, "Bunlardan biri, eşiyle kavga edip uzaklaştırma kararı alan bir vatandaşımızın, bizi arayarak konferans kurdurup eşiyle barışma talebi bile var. Yine yaşlı bir vatandaşımızın emniyet birimine ısrarla bağlanıp sigortasının attığını, görevlilerin gelip kaldırmalarını istemesi gibi çağrı da var" dedi. İşte çağrılardan bazıları:
TOP PATLADI, SAVAŞ MI ÇIKTI? Kendini üç harflilerin kovaladığını söyleyen biri jandarma ekibi talep etti. Sigara paketini çaldıran biri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından bunu kimin yaptığının bulunmasını istedi. Kapanan telefonunu açamayan bir vatandaş pin kodunu 112'ye sordu.
Yaşlılar, hastane randevusunu 112'den almaya çalıştı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın numarasını isteyen bile oldu. Bir vatandaş yağmur sonrası, "Köyümüzde sular bulanık akıyor, ekip gönderin" dedi.
Mezarlıktan panikle arayan bir çocuk "Burada çok ölü var" dedi. Ramazanda iftar saatini sormak için çağrı merkezini arayan oldu. İftar topu patlayınca çağrı merkezini arayan bir vatandaş "Savaş mı çıktı?" diye sordu.
