SON DAKİKA
Ölümü sanat dünyasını sarsan Erol Köse’nin vasiyeti ortaya çıktı! Verdiği isim herkesi şaşırttı Ülkenin en kritik sisteminde görevli teknisyenden akılalmaz plan! Tüm askerî sırları İran’a satmış Yakıt fiyatları arttı! Hava yolu şirketleri bazı uçuşları durduracak ABD'nin gücü onları korkutamadı: İşte İran'ın yanında yer alan ülkeler! İran savaşının 'bahane' olduğunu itiraf ettiler: Türkiye'ye duvar ördük Roketsan düğmeye bastı, yerli ve milli füze sahaya iniyor! Seri üretime geçen “kusursuz ölüm” L-OMTAS, tankların yeni kâbusu olacak Volkswagen’den yeni atak! T-Roc sınıf atladı! İşte büyük değişim Anayasa Mahkemesinden üç siyasi partiye suç duyurusu Ücretsiz hizmet bitti, sürücüler isyan etti! Bedava olan özellik artık 21 bin TL
Acil servisi arayarak ''Burada çok ölü var'' dedi! Gerçek sonra ortaya çıktı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Acil servisi arayarak ''Burada çok ölü var'' dedi! Gerçek sonra ortaya çıktı!

Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hakkı Polat, 2025 yılında 616 bin 606 çağrı aldıklarını, bunun günlük 1662 civarında çağrıya denk geldiğini söyledi.

Foto - Acil servisi arayarak ''Burada çok ölü var'' dedi! Gerçek sonra ortaya çıktı!

Sivas'ta ineği için Sikorsky helikopter talep eden de eşiyle barışmak isteyen de 112'yi aradı. Mezarlıktan panikle arayan bir çocuk ise “Burada çok ölü var” dedi.

Foto - Acil servisi arayarak ''Burada çok ölü var'' dedi! Gerçek sonra ortaya çıktı!

ASILSIZ İHBARA 18 BİN TL CEZA Polat, asılsız ihbar yapanlara 18 bin 823 lira ceza uygulandığını dile getirdi. Çağrı merkezine ilginç çağrıların geldiğini anlatan Polat, "Bunlardan biri, eşiyle kavga edip uzaklaştırma kararı alan bir vatandaşımızın, bizi arayarak konferans kurdurup eşiyle barışma talebi bile var. Yine yaşlı bir vatandaşımızın emniyet birimine ısrarla bağlanıp sigortasının attığını, görevlilerin gelip kaldırmalarını istemesi gibi çağrı da var" dedi. İşte çağrılardan bazıları:

Foto - Acil servisi arayarak ''Burada çok ölü var'' dedi! Gerçek sonra ortaya çıktı!

TOP PATLADI, SAVAŞ MI ÇIKTI? Kendini üç harflilerin kovaladığını söyleyen biri jandarma ekibi talep etti. Sigara paketini çaldıran biri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından bunu kimin yaptığının bulunmasını istedi. Kapanan telefonunu açamayan bir vatandaş pin kodunu 112'ye sordu.

Foto - Acil servisi arayarak ''Burada çok ölü var'' dedi! Gerçek sonra ortaya çıktı!

Yaşlılar, hastane randevusunu 112'den almaya çalıştı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın numarasını isteyen bile oldu. Bir vatandaş yağmur sonrası, "Köyümüzde sular bulanık akıyor, ekip gönderin" dedi.

Foto - Acil servisi arayarak ''Burada çok ölü var'' dedi! Gerçek sonra ortaya çıktı!

Mezarlıktan panikle arayan bir çocuk "Burada çok ölü var" dedi. Ramazanda iftar saatini sormak için çağrı merkezini arayan oldu. İftar topu patlayınca çağrı merkezini arayan bir vatandaş "Savaş mı çıktı?" diye sordu./ kaynak: akşam

