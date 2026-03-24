Roketsan düğmeye bastı, yerli ve milli füze sahaya iniyor! Seri üretime geçen “kusursuz ölüm” L-OMTAS, tankların yeni kâbusu olacak
Türk savunma sanayiinin dev ismi Roketsan, lazer güdümlü orta menzilli tanksavar füzesi L-OMTAS'ın seri üretimine geçtiğini resmen duyurdu. Zırh delici tandem harp başlığı sayesinde en modern tankları bile tek atışta saf dışı bırakan bu yerli füze, sahadaki hareketli ve sabit hedeflere karşı tam isabet sağlıyor. Kara platformlarından binalara kadar her türlü tahkimatı yerle bir edebilen L-OMTAS, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vurucu gücünü ikiye katlayacak.