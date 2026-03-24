SON DAKİKA
Ölümü sanat dünyasını sarsan Erol Köse’nin vasiyeti ortaya çıktı! Verdiği isim herkesi şaşırttı Ülkenin en kritik sisteminde görevli teknisyenden akılalmaz plan! Tüm askerî sırları İran’a satmış Yakıt fiyatları arttı! Hava yolu şirketleri bazı uçuşları durduracak ABD'nin gücü onları korkutamadı: İşte İran'ın yanında yer alan ülkeler! İran savaşının 'bahane' olduğunu itiraf ettiler: Türkiye'ye duvar ördük Roketsan düğmeye bastı, yerli ve milli füze sahaya iniyor! Seri üretime geçen “kusursuz ölüm” L-OMTAS, tankların yeni kâbusu olacak Volkswagen’den yeni atak! T-Roc sınıf atladı! İşte büyük değişim Anayasa Mahkemesinden üç siyasi partiye suç duyurusu Ücretsiz hizmet bitti, sürücüler isyan etti! Bedava olan özellik artık 21 bin TL
Roketsan düğmeye bastı, yerli ve milli füze sahaya iniyor! Seri üretime geçen "kusursuz ölüm" L-OMTAS, tankların yeni kâbusu olacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Roketsan düğmeye bastı, yerli ve milli füze sahaya iniyor! Seri üretime geçen “kusursuz ölüm” L-OMTAS, tankların yeni kâbusu olacak

Türk savunma sanayiinin dev ismi Roketsan, lazer güdümlü orta menzilli tanksavar füzesi L-OMTAS'ın seri üretimine geçtiğini resmen duyurdu. Zırh delici tandem harp başlığı sayesinde en modern tankları bile tek atışta saf dışı bırakan bu yerli füze, sahadaki hareketli ve sabit hedeflere karşı tam isabet sağlıyor. Kara platformlarından binalara kadar her türlü tahkimatı yerle bir edebilen L-OMTAS, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vurucu gücünü ikiye katlayacak.

Foto - Roketsan düğmeye bastı, yerli ve milli füze sahaya iniyor! Seri üretime geçen "kusursuz ölüm" L-OMTAS, tankların yeni kâbusu olacak

ROKETSAN tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “SAHA EXPO 2024’te ilk kez tanıttığımız L-OMTAS’ın, başarılı test atışlarının ardından seri üretimine hız kesmeden devam ediyoruz. Yüksek hassasiyetli lazer güdümü ve zırh delici tandem harp başlığı ile zırhlı tehditlere karşı kusursuz çözüm sunan L-OMTAS, sahadaki gücümüze güç katıyor.”

Foto - Roketsan düğmeye bastı, yerli ve milli füze sahaya iniyor! Seri üretime geçen "kusursuz ölüm" L-OMTAS, tankların yeni kâbusu olacak

L-OMTAS, zırh delici tandem harp başlığı ile muharebe alanındaki zırhlı tehditlere karşı etkili lazer güdüm yeteneğine sahip orta menzilli bir tanksavar silah sistemidir. Sistem, atış öncesi veya sonrası hedefe kilitlenebilmekte ve sabit ile hareketli hedeflere karşı kullanılabiliyor.

Foto - Roketsan düğmeye bastı, yerli ve milli füze sahaya iniyor! Seri üretime geçen "kusursuz ölüm" L-OMTAS, tankların yeni kâbusu olacak

Sistem tandem anti tank, yüksek infilaklı, parçacık etkili ve termobarik harp başlığı seçeneklerine sahip. L-OMTAS üç ayak platform üzerinden kullanılabildiği gibi, ayrıca kara platformlarına açık kule veya kapalı kule entegrasyonu ile de görev yapabiliyor.

Foto - Roketsan düğmeye bastı, yerli ve milli füze sahaya iniyor! Seri üretime geçen "kusursuz ölüm" L-OMTAS, tankların yeni kâbusu olacak

Füze; tanklar, zırhlı araçlar, muharebe araçları ve beton koruganlar dahil olmak üzere sabit ve hareketli hedef tiplerine karşı etkili olabiliyor.

İsrail Bayrağı ile Nevruz kutlayanlar tepki çekti!
Gündem

İsrail Bayrağı ile Nevruz kutlayanlar tepki çekti!

Kuzey Irak’taki Nevruz kutlamaları sırasında bir Kürt kadının İsrail Bayrağı’nı eline alıp İsrail ve siyonist Başbakan Binyamin Netanyahu’ya..
İran Türklerinden kritik uyarı! İran’ın Türkiye sınırındaki Türkleri temizlemek istiyorlar!
Gündem

İran Türklerinden kritik uyarı! İran’ın Türkiye sınırındaki Türkleri temizlemek istiyorlar!

Güney Azerbaycan Koordinasyon Platformu, ABD ve İsrail ittifakının, Güney Azerbaycan’ın batısındaki Türklere temizlemeyi amaçladığını duyurd..
Darbecilere özenip korsan metin okumuştu... Kılıç kaldıran Ebru Eroğlu'na mahkemeden soğuk duş
Gündem

Darbecilere özenip korsan metin okumuştu... Kılıç kaldıran Ebru Eroğlu'na mahkemeden soğuk duş

Komutanının emrini çiğneyip yürürlükten kaldırılan yemin metnini okuyup kılıç kaldıran ve siyasi slogan atan Ebru Eroğlu, TSK'dan ihraç edil..
‘Türkler düzeni bozuyor’ yaygarası koparanlara ders olsun! Japonya’da siyasetçiye saldıran vandal bakın kim çıktı
Dünya

‘Türkler düzeni bozuyor’ yaygarası koparanlara ders olsun! Japonya’da siyasetçiye saldıran vandal bakın kim çıktı

Japonya’nın Saitama vilayetinde düzenlenen sözde Nevruz etkinliğinde, Japon siyasetçi Yusuke Kawai’ye yönelik gerçekleştirilen alçakça saldı..
Dehşet anları kamerada! Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü o anlar ortaya çıktı!
Gündem

Dehşet anları kamerada! Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü o anlar ortaya çıktı!

İstanbul Sarıyer'de lüks bir rezidansın 16. katından düşerek hayatını kaybeden ünlü yapımcı ve doktor Erol Köse'nin feci ölümüyle ilgili sar..
Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular
Dünya

Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular

Hizbullah, kandan beslenen terör devleti İsrail'in ordusuna ve askeri noktalarına saldırı düzenlendi.
