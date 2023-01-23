  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
9
Türkiye'den dosta güven düşmana korku! İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu

2023-01-23 20:44:53
Türkiye'den dosta güven düşmana korku! İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu

MİLGEM Ada sınıfı korvetlerinin ikinci faz devamı niteliğinde olan MİLGEM İstif (İ) Sınıfı Fırkateyn Projesi'nin ilk gemisi TCG İstanbul'un inşası sürerken 6, 7 ve 8'inci gemiler için çalışmalar başlıyor.

#1
Foto - Türkiye'den dosta güven düşmana korku! İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine, MİLGEM Projesi'nin seyri ve İ sınıfı fırkateynlerin inşasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

#2
Foto - Türkiye'den dosta güven düşmana korku! İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu

Demir, üç İ Sınıfı Fırkateyn Tedariki Projesi'nin Anadolu, Sedef, Sefine, TAİS Ortak Girişimi Ticari İşletmesi ve STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ İş Ortaklığı ile gerçekleştirilmesine karar verildiğini söyledi.

#3
Foto - Türkiye'den dosta güven düşmana korku! İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu

Proje kapsamında bu iş ortaklığında yer alan Anadolu, Sedef, Sefine tersanelerinin her birinin eş zamanlı bir adet İ sınıfı fırkateyni inşa etmesinin planlandığını belirten Demir, son yıllarda hem yurt içinde hem de yurt dışında gerçekleştirilen askeri gemi projeleri sonucu özel sektör tasarım ofisleri/tersanelerinin, askeri gemi tasarım ve inşasında oldukça ilerleme kaydettiğini bildirdi. Demir, söz konusu işletmelerin proje yönetimi ve kalifiye iş gücü ile birlikte finansal yapılarını da geliştirdiğini, askeri gemi inşa projelerine yönelik proje ve risk yönetimini başarıyla icra edebilecek bilgi ve tecrübeye ulaştığını dile getirdi.

#4
Foto - Türkiye'den dosta güven düşmana korku! İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu

36 AYDA 3 GEMİ TESLİM EDİLECEK - İ sınıfı fırkateynlerin özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilmesinin sağlayacağı faydalara dikkati çeken Demir, şu değerlendirmede bulundu:

#5
Foto - Türkiye'den dosta güven düşmana korku! İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu

"Gemilerin inşasının, sürdürülebilir bir askeri gemi inşa sanayisi oluşturabilmek için özel tersanelerin üretici sıfatıyla yer aldığı bir modelle yürütülmesinin uygun olduğu değerlendirildi. Bununla birlikte, bu modelle üç gemi için teslim süresinde avantaj sağlanacak, askeri gemi inşasında özel sektör tersanelerinde bilgi ve tecrübe birikimi tutulacak ve pekiştirilecek, sektörün yetenek bazlı büyümesi ve sürdürülebilirliği desteklenecek, ihracat potansiyeli yüksek nitelikli bir ürün ortaya konulacak, ölçek ekonomisine katkı sağlanacak. Üç geminin 36 ayda teslimi planlanıyor. İ sınıfı fırkateynlerin ilki TCG İstanbul'da yerlilik oranı yüzde 75 seviyesinde bulunmakta. Bununla birlikte projede 80 civarında, büyük çoğunluğu yerli alt yüklenici görevalıyor. Projede çalışan toplam firma sayısı ise yaklaşık 200."

#6
Foto - Türkiye'den dosta güven düşmana korku! İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu

GEMİLERİ DONATACAK MİLLİ ÇÖZÜMLER - Demir, daha önce tasarlanan ve inşa edilen gemilerin üzerinde yer alan silah ve sensörlerden birçoğunun yurt dışından tedarik edilirken İstanbul Fırkateyni ile hemen hepsinin milli olarak tasarlanıp üretildiğini anlattı.

#7
Foto - Türkiye'den dosta güven düşmana korku! İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu

Yakın hava savunma sistemi Gökdeniz, üç boyutlu arama radarı Cenk, atış kontrol radarı Akrep, aydınlatma radarı, torpido kovanı, Milli Dikey Atım Sistemi MİDLAS, Hisar-D gibi milli çözümlerin konfigürasyona dahil edildiği bilgisini veren Demir, şöyle konuştu:

#8
Foto - Türkiye'den dosta güven düşmana korku! İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu

"Proje kapsamında yürütülecek çalışmalar ve yeni yerli çözümlerin kullanılmaya başlanmasıyla milli gemilerde yer alan sistem ve alt sistemlerdeki yerlilik oranı daha da artacak."

Çin ve İsviçre vermeyince imdada Türk yetişti
Ekonomi

Çin ve İsviçre vermeyince imdada Türk yetişti

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar, bir firmanın diş ürünü üretmek için Çin ve İsviçre'den elektri..
Gündem

"Namaza başlıyorum" demişti, bunu yaptı! Allah seni kahretsin kadın

Ahlaksız pozlar vermekten başka hiçbir vasfı olmayan "magazin ünlüsü" Bahar Candan, yeni bir skandala imza attı.

Dünya devinden dikkat çeken Türkiye kararı Ambargolar strateji değiştirtti!
Dünya

Dünya devinden dikkat çeken Türkiye kararı Ambargolar strateji değiştirtti!

Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla gelen yaptırımlar nedeniyle kısıtlanan Rus devi Nornickel, Türkiye gibi dost ülkeler ile ilişkilerini güçle..
Tayyip Erdoğan'ın annesine küfür eden edepsizin kini bitmiyor! Şimdi de bunu dedi
Medya

Tayyip Erdoğan'ın annesine küfür eden edepsizin kini bitmiyor! Şimdi de bunu dedi

Zamanında Tayyip Erdoğan'ın annesine bile küfür edecek kadar (Hürriyet'teki yazısında, "Bu zihniyet analarını da satar" demişti) bayağılaşan..
Türkiye'de ilk ve tek! Milyar dolarlık hamle adımı: Rakiplerinden daha avantajlı, dev şirket değerlemesi...
Ekonomi

Türkiye'de ilk ve tek! Milyar dolarlık hamle adımı: Rakiplerinden daha avantajlı, dev şirket değerlemesi...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, suyun basıncını ölçen ve 'Turcorn' olmayı hedefleyen ENELSAN'ı ziyaret etti. ENELSAN Genel Müdürü..
Ali Babacan da gitmişti! Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eskort skandalı patlak verdi
Medya

Ali Babacan da gitmişti! Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eskort skandalı patlak verdi

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, “Dünyaya yön veren küresel aktörler, konuşmalarının tüm detaylarını eskortlarla paylaşıyorlarmış. Ki..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23