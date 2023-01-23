Türkiye'den dosta güven düşmana korku! İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu

"Gemilerin inşasının, sürdürülebilir bir askeri gemi inşa sanayisi oluşturabilmek için özel tersanelerin üretici sıfatıyla yer aldığı bir modelle yürütülmesinin uygun olduğu değerlendirildi. Bununla birlikte, bu modelle üç gemi için teslim süresinde avantaj sağlanacak, askeri gemi inşasında özel sektör tersanelerinde bilgi ve tecrübe birikimi tutulacak ve pekiştirilecek, sektörün yetenek bazlı büyümesi ve sürdürülebilirliği desteklenecek, ihracat potansiyeli yüksek nitelikli bir ürün ortaya konulacak, ölçek ekonomisine katkı sağlanacak. Üç geminin 36 ayda teslimi planlanıyor. İ sınıfı fırkateynlerin ilki TCG İstanbul'da yerlilik oranı yüzde 75 seviyesinde bulunmakta. Bununla birlikte projede 80 civarında, büyük çoğunluğu yerli alt yüklenici görevalıyor. Projede çalışan toplam firma sayısı ise yaklaşık 200."