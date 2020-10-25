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Türkiye'den dev gövde gösterisi! Karşınızda ANCA-20...

2020-10-25 10:59:01
Türkiye'den dev gövde gösterisi! Karşınızda ANCA-20...

Türkiye ANCA-20 model ürettiği tankı ile gövde gösterisinde bulundu.

#1
Foto - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

#2
Foto -

"Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) 2021 Tugayı olarak görevlendirilen 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerinin NATO Harbe Hazırlık Denetlemesi ve Sertifikasyonu'nun icra edildiği ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı."

#3
Foto - Paylaşımda, 14 kışlada, 2 bin 306 personel ve 628 aracın katılımıyla NATO gözlemcilerinin nezaretinde gerçekleştirildiği belirtilen tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.

Paylaşımda, 14 kışlada, 2 bin 306 personel ve 628 aracın katılımıyla NATO gözlemcilerinin nezaretinde gerçekleştirildiği belirtilen tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.

#4
Foto - MSB tatbikatın başarı ile tamamlandığını sosyal medyada hesabından duyurdu.

MSB tatbikatın başarı ile tamamlandığını sosyal medyada hesabından duyurdu.

#5
Foto - Mercekle düşman avına çıkan bir asker...

Mercekle düşman avına çıkan bir asker...

#6
Foto - İşte tatbikattan görüntüler...

İşte tatbikattan görüntüler...

#7
Foto - İşte tatbikattan görüntüler...

İşte tatbikattan görüntüler...

#8
Foto - İşte tatbikattan görüntüler...

İşte tatbikattan görüntüler...

#9
Foto - İşte tatbikattan görüntüler...

İşte tatbikattan görüntüler...

#10
Foto - Köprü tankı...

Köprü tankı...

#11
Foto - Köprü tankı...

Köprü tankı...

#12
Foto - İşte tatbikattan görüntüler...

İşte tatbikattan görüntüler...

#13
Foto - İşte tatbikattan görüntüler...

İşte tatbikattan görüntüler...

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