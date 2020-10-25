2020-10-25 10:59:01 Türkiye'den dev gövde gösterisi! Karşınızda ANCA-20...
Türkiye ANCA-20 model ürettiği tankı ile gövde gösterisinde bulundu.
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Türkiye ANCA-20 model ürettiği tankı ile gövde gösterisinde bulundu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) 2021 Tugayı olarak görevlendirilen 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerinin NATO Harbe Hazırlık Denetlemesi ve Sertifikasyonu'nun icra edildiği ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı."
Paylaşımda, 14 kışlada, 2 bin 306 personel ve 628 aracın katılımıyla NATO gözlemcilerinin nezaretinde gerçekleştirildiği belirtilen tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.
MSB tatbikatın başarı ile tamamlandığını sosyal medyada hesabından duyurdu.
Mercekle düşman avına çıkan bir asker...
İşte tatbikattan görüntüler...
İşte tatbikattan görüntüler...
İşte tatbikattan görüntüler...
İşte tatbikattan görüntüler...
Köprü tankı...
Köprü tankı...
İşte tatbikattan görüntüler...
İşte tatbikattan görüntüler...
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