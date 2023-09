Türkiye’den dengeleri değiştirecek hamle! Ve anlaşma sağlandı! Bütün dünya şaşkın

Yunanistan ve GKRY, Türkiye ile İsrail’in gergin iletişimi üzerinden bölgeyi şekillendirmeye çalışıyor. İsrail gazını Yunanistan üzerinden Avrupa’ya aktarmak istediler. Ancak İsrail çıkan gaz istenen miktara ulaştığında bunu alternatif güzergâhlar üzerinden devam ettirmek ister. Çabuk ve maliyet etkin olursa hesap Türkiye üzerinden devam eder. İsrail’in amacı bunu bir an önce satmaya başlamak. İşletme süreci genişletildikçe çıkan gazın bir an önce ihraç edilmesi gerek. Bu durumda en büyük pazar Türkiye’dir. Türkiye, gazın yüzde 60’ını Rusya’dan ithal ediyor. Kaynak ve alternatif artırma açısından olumlu. Türkiye ve İsrail’in ortak proje üretmesi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na dahil olması anlamına gelir. Bu işbirliği başlarsa Türkiye’ye karşıt bir forumun Türkiye’yi içine aldığı bir resme götürür bizi. Bu gazın bir an önce AB pazarına ulaşması isteniyorsa, İsrail Yunanistan ve GKRY nezdinde bir an önce bu gazı oraya iletmek çalışacaktır. Tarafları yatıştırıcı bir role soyunur. Bu bölgede bir umuttur.”