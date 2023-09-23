2023-09-23 11:31:53 Türkiye’den dengeleri değiştirecek hamle! Ve anlaşma sağlandı! Bütün dünya şaşkın
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesine ilişkin “İsrail’le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız” açıklaması, Akdeniz’de dengeleri değiştirecek önemli bir adım olarak yankılandı. Uzmanlar Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşmasının bölgeyi nasıl etkileyeceğini anlattı. Türkiye ile İsrail arasında normalleşme süreci temkinli ama somut adımlarla ilerliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi bir süredir üzerinde çalışılan enerji işbirliğinde somut adımların hızlandırılması kararıyla sonuçlandı.