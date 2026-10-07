Altın ve döviz alacaklar dikkat! Yeni dönem resmen başladı
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'te yapılan şoke edici değişiklik, finans, döviz ve kuyum sektöründe tüm dengeleri altüst etti. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti gerektiren parasal sınır 185 bin liradan tam 370 bin liraya yükseltildi. Belirlenen bu yeni tutar ve üzerindeki işlemlerde müşterilerin kimlik bilgilerini ibraz etme zorunluluğu getirilmesi, piyasada geniş yankı uyandırdı.