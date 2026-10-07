Altın ve döviz alacaklar dikkat! Yeni dönem resmen başladı

Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti gerektiren parasal sınır 185 bin liradan 370 bin liraya yükseltildi. Buna göre işlem tutarının veya birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplamının 370 bin lira ve üzerinde olması halinde müşterinin ve müşteri adına hareket eden kişilerin kimlik bilgilerinin alınması ve doğrulanması gerekecek. Yönetmelikle, finans kuruluşlarının internet ve mobil kanallarda müşteri doğrulama yöntemlerine ilişkin yeni düzenlemeler de yapıldı.