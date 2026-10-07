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Ekim ayında tezgahlarda yerini aldı: Halk arasında 'ölümsüzlük meyvesi' lakabıyla satılıyor! Olağanüstü bir katkı sağlıyor

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Ekim ayında tezgahlarda yerini aldı: Halk arasında 'ölümsüzlük meyvesi' lakabıyla satılıyor! Olağanüstü bir katkı sağlıyor

Ekim ayında tezgahlarda yerini alan Uşak'ta özellikle sonbahar aylarında yetişen Halk arasında 'ölümsüzlük meyvesi hünnap' olarak adlandırılan meyve, olağanüstü bir koruma kalkanı pazar tezgahlarında yerini aldı. Afyonkarahisar’ın ve Kırşehir'in ilçelerinde hasadı başladı. Eskişehir’de hünnap satışlarında yoğunluk yaşanıyor. Uşak'ta özellikle hem kendine özgü lezzeti hem de içerdiği vitamin ve minerallerle dikkat çekiyor.

#1
Foto - Ekim ayında tezgahlarda yerini aldı: Halk arasında 'ölümsüzlük meyvesi' lakabıyla satılıyor! Olağanüstü bir katkı sağlıyor

Ekim ayında sonbaharın gelmesiyle birlikte Uşak’ın kırsal bölgelerinde yetişen hünnap, pazarlarda satışı başladı. Dış görünüşü küçük bir elmayı andıran hünnap, yüksek antioksidan bileşenleri ve yoğun C vitamini içeriği sayesinde olağanüstü bir koruma kalkan. Hünnap üretimi tarımsal çeşitliliğe katkı sağlıyor.

#2
Foto - Ekim ayında tezgahlarda yerini aldı: Halk arasında 'ölümsüzlük meyvesi' lakabıyla satılıyor! Olağanüstü bir katkı sağlıyor

Doğal olarak yetişen meyveler arasında yer alan hünnap, içerdiği C vitamini, lif ve çeşitli antioksidan bileşenler nedeniyle beslenmede tercih ediliyor. Özellikle lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlayabiliyor. İçerdiği antioksidanlar ise vücudu strese karşı korumaya yardımcı oluyor. Hünnap aynı zamanda taze olarak tüketilebildiği gibi kurutularak da saklanabiliyor. Kurutulmuş hünnap, özellikle kış aylarında ara öğün olarak tercih edilirken, bazı yörelerde çay ve çeşitli geleneksel tariflerde de kullanılıyor. Uşak’ın iklim ve toprak yapısına uyum sağlayabilen hünnap, özellikle kırsal kesimlerde bahçelerde ve arazilerde yetiştiriliyor. Sonbahar döneminde olgunlaşan meyveler, dalından toplandıktan sonra taze şekilde tüketiliyor ya da kurutularak daha uzun süre muhafaza ediliyor. Uzmanlar ise her meyvede olduğu gibi hünnap tüketiminde de ölçülü olunması gerektiğine dikkat çekiyor. Hünnap sezonunun başlamasıyla birlikte bölgedeki bahçelerde de hasat hareketliliği yaşanıyor.

#3
Foto - Ekim ayında tezgahlarda yerini aldı: Halk arasında 'ölümsüzlük meyvesi' lakabıyla satılıyor! Olağanüstü bir katkı sağlıyor

Hünnap faydaları, Çin kökenli olmakla birlikte Türkiye'de de yetiştirilen hünnap, hem taze hem de kurutularak tüketilebiliyor. Hünnap, besin içeriği açısından da dikkat çeken meyveler arasında bulunuyor. C vitamini içeren hünnap, aynı zamanda lif bakımından da besleyici bir meyve olarak biliniyor. İçerdiği lif, normal bağırsak faaliyetlerinin desteklenmesine katkı sağlıyor. Hünnapta potasyum gibi mineraller ile doğal olarak bulunan antioksidan bileşenler de yer alıyor. Taze hünnabın önemli bir bölümünü su oluştururken meyvede doğal şeker de bulunuyor. Hünnap genellikle taze veya kurutulmuş olarak tüketilebiliyor. Taze hünnap ile kurutulmuş hünnabın besin değerleri ve şeker yoğunluğu ise aynı değil. Kurutma işlemiyle meyvedeki su miktarı azaldığı için aynı miktardaki kurutulmuş üründe şeker ve enerji daha yoğun hale gelebiliyor. Bu nedenle tüketilen miktar önem taşıyor. İçeriğinde flavonoidler, polisakkaritler ve fenolik bileşikler bulunuyor. Hünnap, taze tüketimin yanı sıra kurutularak da değerlendiriliyor. Meyve ayrıca çay ve marmelat yapımında kullanılıyor. ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre 100 gram çiğ hünnapta yaklaşık 69 miligram C vitamini yer alıyor. Meyve ayrıca lif, karbonhidrat ve potasyum içeriyor. C vitamini, lif ve çeşitli antioksidan bileşenler bakımından zengin olan hünnap, besin değeriyle de dikkat çekiyor. Dengeli ve yeterli beslenme içerisinde tüketilen meyve, beslenme çeşitliliğine katkı sağlıyor. Halk arasında 'ölümsüzlük meyvesi' olarak adlandırılan hünnap için bu ifade bilimsel bir tanım olarak kabul edilmiyor. Hünnap fiyatı, hünnap kilosu ne kadar?

#4
Foto - Ekim ayında tezgahlarda yerini aldı: Halk arasında 'ölümsüzlük meyvesi' lakabıyla satılıyor! Olağanüstü bir katkı sağlıyor

Eskişehir’de hünnap satışlarında yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşların ilgi gösterdiği hünnabın kilogram fiyatı 150 liraya ulaştı. Kırşehir’in Mucur ilçesinde de alternatif tarımsal ürünler arasında yer alan hünnapta hasat heyecanı yaşanıyor. İlçede yaklaşık 30 dekarlık alanda yetiştiriciliği yapılan hünnap, üreticiler için yeni bir gelir kaynağı olmasının yanı sıra tarımsal üretimin çeşitlendirilmesine de katkı sağlıyor. Mucur’da gerçekleştirilen hünnap hasadına Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Zafer Taş, İl Müdür Yardımcısı Murat Bektaş, Mucur İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Ürer ile üreticiler katıldı.

#5
Foto - Ekim ayında tezgahlarda yerini aldı: Halk arasında 'ölümsüzlük meyvesi' lakabıyla satılıyor! Olağanüstü bir katkı sağlıyor

Hasat kapsamında üreticilerle bir araya gelen il ve ilçe müdürlüğü yetkilileri, hünnap yetiştiriciliğinin bölge tarımı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tarımsal üretime emek veren çiftçilerin önemine vurgu yapılarak, “Emeği, alın teri ve üretimiyle tarımımıza değer katan tüm çiftçilerimize bereketli ve hayırlı bir hasat sezonu diliyoruz.” ifadelerine yer verildi. Mucur’da başlayan hünnap hasadının, ilçedeki alternatif ürün yetiştiriciliğine ve tarımsal üretimin çeşitlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında hünnap üretimi yapılan bahçede incelemelerde bulunuldu.

#6
Foto - Ekim ayında tezgahlarda yerini aldı: Halk arasında 'ölümsüzlük meyvesi' lakabıyla satılıyor! Olağanüstü bir katkı sağlıyor

Bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması, alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması ve üretim alanlarının gelişiminin takip edilmesi amacıyla yürütülen saha çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Başmakçı ilçesinde, 2019 yılından bu yana hünnap yetiştiriciliği yapan üretici Şahin Kurum’a ait bahçe, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ziyaret edildi. Gerçekleştirilen incelemelerde hasat öncesi hastalık ve zararlı kontrolleri yapılırken, hünnap ağaçlarının ve ürünlerin genel durumu yerinde değerlendirildi. Kendine özgü aroması, besin değeri ve farklı kullanım alanlarıyla öne çıkan hünnap, Başmakçı’da tarımsal ürün çeşitliliğine katkı sağlayan alternatif ürünler arasında yer alıyor.

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