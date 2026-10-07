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Dünya
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Yeniakit Publisher
Toprağın altında fokur fokur servet kaynıyor: Çıkarmak için apar topar masaya oturdular

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Toprağın altında fokur fokur servet kaynıyor: Çıkarmak için apar topar masaya oturdular

Kanadalı madencilik devi Origen Resources, Brezilya'nın Bahia ve Piauí eyaletleri arasında yer alan 33 bin hektarlık devasa Campo de Cima projesinin yüzde 70'ini satın almak için düğmeye bastı. Yüksek teknoloji ürünlerinden elektrikli araçlara kadar birçok kritik sektörün ham maddesi olan nadir toprak elementlerinin tespit edildiği sahada detaylı arama çalışmaları için imzalar atılıyor. Yapılacak 1,5 milyon dolarlık yatırımla birlikte bölgedeki maden potansiyelinin küresel piyasaları sarsması bekleniyor.

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Foto - Toprağın altında fokur fokur servet kaynıyor: Çıkarmak için apar topar masaya oturdular

Kanada merkezli madencilik şirketi Origen Resources, Brezilya’daki devasa maden sahasının yüzde 70’ini satın almak üzere harekete geçti. Bahia ve Piauí eyaletleri arasında yer alan ve 33 bin hektarı aşan Campo de Cima projesinde, teknoloji ve sanayinin ham maddesi sayılan nadir toprak elementleri tespit edildi.

#2
Foto - Toprağın altında fokur fokur servet kaynıyor: Çıkarmak için apar topar masaya oturdular

Saha incelemelerinde beklentilerin üzerinde sonuçlar elde eden şirket, gerekli yasal izinlerin ardından detaylı arama çalışmalarına başlama kararı aldı.

#3
Foto - Toprağın altında fokur fokur servet kaynıyor: Çıkarmak için apar topar masaya oturdular

Anlaşmaya göre Kanadalı Origen Resources, sahanın mevcut sahibi Santa Rosa şirketine nakit ödeme yapacak, hisse devredecek ve arama faaliyetlerine en az 1,5 milyon dolar yatırım yapacak. İşlemler tamamlandığında kurulacak ortaklıkta Kanada tarafı yüzde 70, Brezilyalı şirket ise yüzde 30 hisseye sahip olacak.

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Foto - Toprağın altında fokur fokur servet kaynıyor: Çıkarmak için apar topar masaya oturdular

Elektrikli araçlardan yüksek teknoloji ürünlerine kadar birçok kritik alanda kullanılan bu elementlerin çıkarılması, bölgenin maden potansiyelini artırması açısından büyük önem taşıyor.

#5
Foto - Toprağın altında fokur fokur servet kaynıyor: Çıkarmak için apar topar masaya oturdular

Küresel çapta lityum ve değerli metal projeleri de bulunan Origen Resources, Brezilya'daki bu adımıyla uluslararası madencilik portföyünü daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

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