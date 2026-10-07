Toprağın altında fokur fokur servet kaynıyor: Çıkarmak için apar topar masaya oturdular

Kanadalı madencilik devi Origen Resources, Brezilya'nın Bahia ve Piauí eyaletleri arasında yer alan 33 bin hektarlık devasa Campo de Cima projesinin yüzde 70'ini satın almak için düğmeye bastı. Yüksek teknoloji ürünlerinden elektrikli araçlara kadar birçok kritik sektörün ham maddesi olan nadir toprak elementlerinin tespit edildiği sahada detaylı arama çalışmaları için imzalar atılıyor. Yapılacak 1,5 milyon dolarlık yatırımla birlikte bölgedeki maden potansiyelinin küresel piyasaları sarsması bekleniyor.