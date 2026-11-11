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Dünya
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Türkiye’den çılgınlar gibi savunma sanayii ürünü alan ülkeden dikkat çeken hamle: Lazer silahları, İHA’ları havada küle çevirdi

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Türkiye’den çılgınlar gibi savunma sanayii ürünü alan ülkeden dikkat çeken hamle: Lazer silahları, İHA’ları havada küle çevirdi

Türkiye'den elektronik harp bileşenleri ve akustik sistemler tedarik eden Güney Kore, Hanwha Systems imzalı "Cheongwang" lazer hava savunma sistemiyle tatbikat sahasında gövde gösterisi yaptı. Gerçekleştirilen canlı atış testlerinde hedefe fırlatılan dron ve İHA'ların tamamını yüzde yüz başarı oranıyla etkisiz hale getiren 30 kW sınıfı lazer silahı, maliyet avantajıyla göz doldurdu. Atış başına sadece 1,5 dolar gibi inanılmaz bir maliyete sahip olan yeni nesil sistem, geleceğin muharebe sahasında dron tehditlerine karşı çığır açan bir çözüm olarak öne çıktı.

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Foto - Türkiye’den çılgınlar gibi savunma sanayii ürünü alan ülkeden dikkat çeken hamle: Lazer silahları, İHA’ları havada küle çevirdi

Türkiye'den elektronik harp bileşenleri, akustik sistemler ve gelişmiş havacılık teknolojileri satın alan Güney Kore’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güney Koreli Hanwha Systems’in Cheongwang lazer hava savunma sistemi, 30 kW sınıfı lazer silahıyla gerçekleştirilen canlı İHA imha gösterisinde yüzde 100 başarı elde etti. Hanwha Systems tarafından geliştirilen katmanlı hava savunma sistemi Cheongwang, operasyonel performansını bir kez daha ortaya koydu.

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Foto - Türkiye’den çılgınlar gibi savunma sanayii ürünü alan ülkeden dikkat çeken hamle: Lazer silahları, İHA’ları havada küle çevirdi

Gösteride yüzde 100 başarı oranına ulaşıldığı bildirildi. Son dönemde düşük maliyetli küçük İHA’lar ve dronlar, keşif ve gözetlemenin yanı sıra doğrudan taarruz amacıyla da kullanılarak muharebe sahasında yeni bir tehdit unsuru hâline geldi. Bu doğrultuda lazer silahları, geleneksel füze tabanlı hava savunma sistemlerine alternatif çözümler arasında öne çıkıyor. Özellikle sürü hâlindeki dron tehditlerine hızlı müdahale edebilme potansiyeli ve atış başına düşük maliyet avantajı, bu sistemleri yeni nesil hava savunma teknolojilerinin önemli bileşenlerinden biri hâline getiriyor.

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Foto - Türkiye’den çılgınlar gibi savunma sanayii ürünü alan ülkeden dikkat çeken hamle: Lazer silahları, İHA’ları havada küle çevirdi

Korecede “Gökyüzünün Işığı” anlamına gelen Cheongwang, Hanwha Systems ve Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) tarafından geliştirildi. Atış başına yaklaşık 1,50 dolar maliyete sahip olan sistem, elektrik enerjisi sağlandığı sürece mühimmat ikmaline ihtiyaç duymadan operasyonlarını sürdürme avantajı sunuyor. Sistemin operasyonel kabiliyetlerini ortaya koyan bir diğer gelişme ise 2026 Savunma Dron Teknolojisi Fuarı’nda yaşandı. Fuarda gerçekleştirilen canlı atışlarda Cheongwang, dört dron ve iki İHA’yı art arda etkisiz hâle getirerek yüzde 100 başarı oranına ulaştı.

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Foto - Türkiye’den çılgınlar gibi savunma sanayii ürünü alan ülkeden dikkat çeken hamle: Lazer silahları, İHA’ları havada küle çevirdi

Öte yandan Hanwha Systems, ihracat pazarlarına yönelik olarak öz kaynaklarıyla geliştirdiği, hareket kabiliyetini ve güç çıkışını artırmayı hedefleyen 50 kW Lazer Zırhlı Araç çözümünü de Polonya’nın Kielce kentinde düzenlenen MSPO 2026 fuarında uluslararası pazara tanıttı. Bununla birlikte, Hanwha Systems Lazer Sistemleri İş Merkezi Başkanı Joohun Shin, lazer silahlarının hava savunmasında köklü bir dönüşüme yol açacağını belirtti. Shin, Cheongwang ve yüksek hareket kabiliyetine sahip 50 kW Lazer Zırhlı Araç çözümünü, Güney Kore savunma sanayisinin (K-Savunma) önde gelen ihracat ürünleri arasına taşımayı hedeflediklerini de vurguladı.

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