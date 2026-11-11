Türkiye’den çılgınlar gibi savunma sanayii ürünü alan ülkeden dikkat çeken hamle: Lazer silahları, İHA’ları havada küle çevirdi

Türkiye'den elektronik harp bileşenleri ve akustik sistemler tedarik eden Güney Kore, Hanwha Systems imzalı "Cheongwang" lazer hava savunma sistemiyle tatbikat sahasında gövde gösterisi yaptı. Gerçekleştirilen canlı atış testlerinde hedefe fırlatılan dron ve İHA'ların tamamını yüzde yüz başarı oranıyla etkisiz hale getiren 30 kW sınıfı lazer silahı, maliyet avantajıyla göz doldurdu. Atış başına sadece 1,5 dolar gibi inanılmaz bir maliyete sahip olan yeni nesil sistem, geleceğin muharebe sahasında dron tehditlerine karşı çığır açan bir çözüm olarak öne çıktı.