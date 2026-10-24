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Türkiye'den çılgın hamle! Genelkurmay başkanı duyurdu: O silahtan 10 milyon adet üretilecek

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Türkiye'den çılgın hamle! Genelkurmay başkanı duyurdu: O silahtan 10 milyon adet üretilecek

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye'ye savunma alanında önemli bir müjdenin haberini verdi. Türkiye, o silahtaki üretim sayısını 10 milyona çıkaracak.

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Foto - Türkiye'den çılgın hamle! Genelkurmay başkanı duyurdu: O silahtan 10 milyon adet üretilecek

GDH Haber'de yer alan habere göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen Uluslararası En İyi Askerî Uçangöz Takımı Yarışması (BIMDTC-2026) kapsamında açıklamalarda bulundu. Türk savunma sanayiinin insansız sistemler alanında ulaştığı seviyeye değinen Bayraktaroğlu, kamikaze sistemlerin üretimine yönelik hedefleri paylaştı.

#2
Foto - Türkiye'den çılgın hamle! Genelkurmay başkanı duyurdu: O silahtan 10 milyon adet üretilecek

Orgeneral Bayraktaroğlu, savunma sanayiindeki yerlilik oranının yüzde 83'e ulaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı: Savunma sanayimizde yerlilik oranının yüzde 83'e ulaşması, bu alanda kararlılıkla yürütülen çalışmaların somut bir sonucudur.

#3
Foto - Türkiye'den çılgın hamle! Genelkurmay başkanı duyurdu: O silahtan 10 milyon adet üretilecek

İnsansız sistemler alanında geliştirilen kabiliyetler de ulaşılan teknolojik seviyeyi ortaya koymaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak 5 yılda 5 milyon, 10 yılda 10 milyon kamikaze sistemi üretilmesini hedeflemekteyiz.

#4
Foto - Türkiye'den çılgın hamle! Genelkurmay başkanı duyurdu: O silahtan 10 milyon adet üretilecek

Açıklamaya göre TSK, ilk 5 yıllık dönemde 5 milyon, 10 yıllık dönemde ise toplam 10 milyon kamikaze sistemin üretilmesini hedefliyor. Bayraktaroğlu, geleceğin muharebe sahasında insanlı ve insansız sistemlerin koordineli kullanımının önemine dikkat çekti. Personelin korunması, zayiatın azaltılması ve harekât etkinliğinin artırılmasının öncelikli hedefler arasında bulunduğunu belirten Bayraktaroğlu, şu değerlendirmede bulundu: Bizim hedefimiz; personelimizi korumak, zayiatı azaltmak ve harekat etkinliğimizi artırmak üzere bu sistemlerin birbirini tamamlayacak şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

#5
Foto - Türkiye'den çılgın hamle! Genelkurmay başkanı duyurdu: O silahtan 10 milyon adet üretilecek

Orgeneral Bayraktaroğlu, geleceğin muharebelerinde karar alma hızı ve sistemler arası etkileşimin belirleyici olacağını vurguladı. İnsansız sistemlerin teknolojik kabiliyetlerinin doğru taktikler ve nitelikli personelle birleştirilmesi gerektiğini belirten Bayraktaroğlu, savunma sanayiindeki gelişmelerin TSK'nin harbe hazırlık seviyesine ve caydırıcılığına katkı sağladığını ifade etti.

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