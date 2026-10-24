Türkiye'den çılgın hamle! Genelkurmay başkanı duyurdu: O silahtan 10 milyon adet üretilecek

Açıklamaya göre TSK, ilk 5 yıllık dönemde 5 milyon, 10 yıllık dönemde ise toplam 10 milyon kamikaze sistemin üretilmesini hedefliyor. Bayraktaroğlu, geleceğin muharebe sahasında insanlı ve insansız sistemlerin koordineli kullanımının önemine dikkat çekti. Personelin korunması, zayiatın azaltılması ve harekât etkinliğinin artırılmasının öncelikli hedefler arasında bulunduğunu belirten Bayraktaroğlu, şu değerlendirmede bulundu: Bizim hedefimiz; personelimizi korumak, zayiatı azaltmak ve harekat etkinliğimizi artırmak üzere bu sistemlerin birbirini tamamlayacak şekilde kullanılmasını sağlamaktır.