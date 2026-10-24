MMU Kaan düşürülemez miydi: Savunma uzmanı açıkladı

Platformu eşsiz kılan şey, en uzun menzilli görevlerde harici istasyonlarda ~10.5 ton mühimmat taşıyabilmesi ve bu şekliyle Mach 2.5 hız ulaşabilmesidir (KAAN’ın 6 ton!) Bu da “kamyon” gibi kullanmasının temel sebebidir. Normal şartlarda pahalı bir 5nci nesil muharip uçağı, sıradan bir kara hedefini vurmak veya alçak/orta irtifada devriye (CAS) atmak için riske atmak istenmez. F-15, diğer platformlardan radikal doktrin farkıyla ayrışır. F-35; düşük RKA ve gelişmiş sensör füzyonu ile adeta "cerrahi işlem yapar”