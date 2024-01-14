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Türkiye’den bomba İsrail kararı! Tüm dünyaya böyle ilan edildi

2024-01-14 16:05:27
Türkiye’den bomba İsrail kararı! Tüm dünyaya böyle ilan edildi

Ticaret Bakanlığı, ‘İhracatta Hedef Ülkeler Listesi’nden İsrail dahil 5 ülkeyi çıkartıp listeye 9 ülke ekledi.

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Foto - Türkiye’den bomba İsrail kararı! Tüm dünyaya böyle ilan edildi

Ticaret Bakanlığı, ilave ihracat desteği verilmesi amacıyla '2024 Yılı İhracatta Hedef Ülkeler Listesi'ni yayınladı. 56 ülkenin yer aldığı listede dikkat çeken detaylar yer aldı. Türkiye'nin İsrail ve Irak dahil 5 ülkeyi hedef pazarlar listesinden çıkardığı görülürken Tunus, Umman ve Ürdün dahil 9 ülkeyi de listeye dahil etti.

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Foto - Türkiye’den bomba İsrail kararı! Tüm dünyaya böyle ilan edildi

Irak, İsrail, Mozambik, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Sudan, hedef pazarlar listesinden çıkarıldı. 2023 yılı listesinde olmayan Bangladeş, Bahreyn, Bosna Hersek, Cezayir, Çekya, Portekiz, Tunus, Umman ve Ürdün de 2024 yılı listesine eklendi.

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Foto - Türkiye’den bomba İsrail kararı! Tüm dünyaya böyle ilan edildi

Bu yıl hedef olarak belirlenen ülkeler şu şekilde: “Angola, Almanya, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bangladeş, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Çekya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Etiyopya, Ekvador, Fas, Fransa, Fildişi Sahili, Filipinler, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, İtalya, İspanya, Japonya, Kamboçya, Kanada, Katar, Kolombiya, Kenya, Kuveyt, Malezya, Libya, Meksika, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Paraguay, Peru, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Senegal, Suudi Arabistan, Şili, Tayland, Tanzanya, Tunus, Umman, Ürdün, Venezuela ve Vietnam. ABD, Avustralya, Brezilya, Çin, Güney Kore, Endonezya, Filipinler, Japonya, Kanada, Hindistan, Malezya, Tayland, Vietnam, Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Meksika, Şili, Pakistan, Rusya Federasyonu, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Romanya, Azerbaycan, Özbekistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Katar, Etiyopya, Irak, İsrail, Kuveyt, Libya, Mısır, Venezuela, Peru, Ekvador, Paraguay, Arjantin, Kolombiya, Angola, Fildişi Sahili, Gana, Mozambik, Senegal, Tanzanya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kenya ve Sudan.”

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