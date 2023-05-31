Türkiye'den bomba hamle! Dünyanın en büyüğü bunun için kapımızı çaldı

Etkinlikte konuşan Sargın, Boeing olarak 75 yılı aşkın süredir Türkiye'de olduklarını ve bu süre zarfında Türk havacılığının kaydettiği yükselen başarı ve hızlı büyümenin gurur kaynağı olduğunu söyledi. Sargın, "Biz bu büyüme sürecinde sanayiden servise teknolojiden eğitime kadar birçok alanda Türk havacılık sektörüyle el ele çalıştık ve çok önemli başarılara imza attık. Türkiye'den ödüllü tedarikçilerimiz oldu. AR-GE'de patent aşamasına getirdiğimiz ortak projelerimiz oldu, birlikte teknolojiler geliştirdik ve bugün Boeing'in yeni nesil uçaklarının hepsinde Türkiye'den bir parça var." diye konuştu. Bu iş birliklerinden çıkan tablonun da yansıttığı gibi Türkiye'nin Boeing için güçlü bir pazar olmanın ötesinde çok önemli bir kaynak ülke olduğunu belirten Sargın, bu kapsamda bir kaç yıl önce Türkiye ile stratejik iş birliği çerçevesi tanımladıklarını ve Boeing Türkiye milli havacılık planını açıkladıklarını belirtti. Sargın, "Bu programla Boeing'in Türkiye'nin havacılıkta küresel bir oyuncu olarak yükselişini destekleyecek ve Türkiye'nin de Boeing'in küresel rekabetçiliğine katkıda bulunacağı ortak kesişme alanlarını tespit ettik. Bu alanlar sanayi, teknoloji , servis bakım ve nitelikli insan gücü alanları oldu. Hepsinde Türkiye'de önemli yatırımlara imza attık önemli işbirlikleri yaptık." şeklinde konuştu.