Türkiye'den bomba hamle! Dünyanın en büyüğü bunun için kapımızı çaldı

Konukcu, 2008'den beri uyguladıkları 100'den fazla operasyonel optimizasyon projesiyle yalnızca 2022 yılında 57 bin 581 ton yakıt tasarrufu sağlayarak 181 bin 379 ton karbon emisyonu salınımını önlediklerini açıkladı. 2022 yılının şubat ayında beri artan destinasyonlarda ve düzenli şekilde biyo yakıt kullanımını sürdürdüklerini belirten Konukcu, "Emisyon azaltmaya dair gerçekleştirdiğimiz çalışmaların yanı sıra önlemeyen emisyonların yönetilmesinde öne çıkan karbon dengeleme konularını da yakından takip ediyoruz." dedi. Konukcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm çalışanlarımızın iş seyahatlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarını da ortaklığımız tarafından nötrlüyoruz. Sürdürülebilirliğin sosyal boyutuna farklı coğrafyaları bağlayarak farklı kültürlerinden insanları bir araya getirerek hizmet ediyoruz. BM’nin en az gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alan 36 ülkeden 25’ne sefer gerçekleştiriyoruz.Uçuş gerçekleştirdiğimiz noktalarda istihdam olanakları oluşturarak ekonomik kalkınmaya destek oluyoruz. Tüm bu çalışmaların yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında ürün ver hizmetlerimizi engelli, malul, gazi, yaşlı, hamile ve dezavantajlı yolcularımıza daha erişilebilir hale getirmek için BM’nin belirlemiş olduğu sürdürülebilir kalkınma amaçlarını da destekleyen bu çalışmalarımızı farklılıklar değer katar anlayışıyla yürütüyoruz. Kadın erkek çalışanların dengesinin sağlanması, kadınların her alanda güçlenmesini, sürdürülebilir kalkınmanın hızlandırılmasının kritik önem taşıdığının farkındayız."