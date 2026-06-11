Bahama bayraktan düşen ve Kamerun bayrağa geçen gemiyi BV de klastan çıkarırken, Yunanistan mahkemesi, üç gün önce yapılan duruşmada, “hacize devam” kararı aldı. Bu arada P&I ve gemiye römorkaj hizmeti veren şirket de haciz koydu. Geminin bir günlük yakıtı ve kumanyası kaldığı bildirilirken, bazısı üç, bazısı ise 2.5 aydır maaş da alamayan mürettebatın gemiyi terk etmeye hazırlandığı bildirildi.