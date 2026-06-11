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#1
Foto - Ünlü bankadan beklenmedik karar: Haciz koydurdu, Türk gemisi tutuklandı

Miray Crusies’ın M/V Gemini adlı yolcu gemisine, şirketin borçlu olduğu Denizbank’ın müdahalesiyle haciz konuldu. Yunanistan’ın Karistos Limanı’nda bulunan gemi tutuklanırken, beşi Türk 25 mürettebat gemide kaldı. Yakıtları ve kumanyaları bitmek üzere olan mürettebat gemiyi terk etmeye hazırlanıyor.

#2
Foto - Ünlü bankadan beklenmedik karar: Haciz koydurdu, Türk gemisi tutuklandı

Geminin Eylül 2025’de de yine Yunanistan’ın Salamis Adası’nda mürettebat maaşlarını ödemediği için şikayet üzerine tutuklandığı, maaşların ve uçak biletlerinin P&I ve Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu’nun (ITF) ödemesiyle personelin ülkelerine dönebildiği öğrenildi.

#3
Foto - Ünlü bankadan beklenmedik karar: Haciz koydurdu, Türk gemisi tutuklandı

Mart 2026’da ise şirket, Gemini’yi getirmek için beşi Türk, 25 mürettebatı gemiye gönderdi. Limandan ayrılan gemi kötü hava koşulları nedeniyle Yunanistan’ın Karistos Limanı’na sığındı. Tam bu sırada ise Denizbank, Miray Crusies’dan borcunu tahsil edebilmek için Gemini’le haciz koydurdu ve mürettebatın mağduriyeti de başladı.

#4
Foto - Ünlü bankadan beklenmedik karar: Haciz koydurdu, Türk gemisi tutuklandı

Bahama bayraktan düşen ve Kamerun bayrağa geçen gemiyi BV de klastan çıkarırken, Yunanistan mahkemesi, üç gün önce yapılan duruşmada, “hacize devam” kararı aldı. Bu arada P&I ve gemiye römorkaj hizmeti veren şirket de haciz koydu. Geminin bir günlük yakıtı ve kumanyası kaldığı bildirilirken, bazısı üç, bazısı ise 2.5 aydır maaş da alamayan mürettebatın gemiyi terk etmeye hazırlandığı bildirildi.

#5
Foto - Ünlü bankadan beklenmedik karar: Haciz koydurdu, Türk gemisi tutuklandı

Öte yandan şirketin, hacizli gemi için internet sitesinden rezervasyonlara devam ettiği öğrenildi. 1992’de İspanya’da inşa edilen M/V Gemini, 162 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğinde. 800 misafire kadar ağırlayabilen gemide, yüzme havuzları, güneşlenme terasları, restoranlar, barlar ve eğlence salonları da bulunuyor. KAYNAK: HABER DENİZDE

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