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Sosyal Hizmetler ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş’tan akit’e destek: Basın Özgürlüğüne Yapılmış Bir Saldırıdır
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Sosyal Hizmetler ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş’tan akit’e destek: Basın Özgürlüğüne Yapılmış Bir Saldırıdır

Mutlak butlan kararı sonrası muvazeneyi kaybeden ve Meclisin kapısına dayanarak sağa sola saldıran Özgür Özel yanlılarının Akit TV ekibine yönelik alçak saldırısına toplumun her kesiminden tepki yağıyor. Salı günü TBMM’de CHP Grup Toplantısı’nı takip eden Akit TV muhabiri Muhammet Can Bulut ile kameramanımız Nuh Güneş canlı yayın esnasında gerçekleşen vahşi saldırı sonrası Ankara Şehir Hastanesi’nden 10 günlük darp raporu alırken, tüm Türkiye’nin gözü önünde gerçekleşen Vandalizm infiale sebep oldu. Mahkeme kararıyla liderliği “butlan” olan Özgür Özel’in tahrikleri sonucu gerçekleşen rezil saldırıya tepki gösteren Sosyal Hizmetler ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Akit TV Ankara muhabirine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı sert bir dille kınadı.

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Foto - Sosyal Hizmetler ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş’tan akit’e destek: Basın Özgürlüğüne Yapılmış Bir Saldırıdır

Yaşanan olayın basın özgürlüğüne ve gazetecilik mesleğine yönelik kabul edilemez bir saldırı olduğunu belirten Akkuş, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde görevini yerine getiren Akit TV muhabirlerine CHP’liler tarafında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Demokratik toplumların temel taşlarından biri olan basın özgürlüğüne yapılan hiçbir müdahale kabul edilemez. Gazeteciler; halkın doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşabilmesi adına büyük fedakârlıklarla görev yapmaktadır. Kamu yararı doğrultusunda çalışan basın mensupları zaman zaman canlarıyla, mallarıyla ve bedenleriyle bedel ödeyerek görevlerini sürdürmektedir. Görev başındaki bir gazetecinin fiziksel veya sözlü saldırıya maruz kalması, yalnızca o kişiye değil, toplumun haber alma hakkına da yönelmiş bir saldırıdır.

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Foto - Sosyal Hizmetler ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş’tan akit’e destek: Basın Özgürlüğüne Yapılmış Bir Saldırıdır

Fikir ayrılıkları, görüş farklılıkları veya siyasi tartışmalar hiçbir şekilde şiddeti meşru kılamaz. Demokrasi, ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde hareket edilmesi gerekir. Gazetecilere yönelik her türlü baskının, tehdidin ve saldırının karşısında durmaya devam edeceğiz.

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Foto - Sosyal Hizmetler ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş’tan akit’e destek: Basın Özgürlüğüne Yapılmış Bir Saldırıdır

Saldırıya uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sorumluların hukuk önünde gerekli karşılığı bulmasını temenni ediyorum. Benzer olayların bir daha yaşanmamasını diliyor, basın mensuplarının güven içinde görev yapabilecekleri bir ortamın korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatıyorum.”

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