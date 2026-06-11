Sosyal Hizmetler ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş’tan akit’e destek: Basın Özgürlüğüne Yapılmış Bir Saldırıdır

Yaşanan olayın basın özgürlüğüne ve gazetecilik mesleğine yönelik kabul edilemez bir saldırı olduğunu belirten Akkuş, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde görevini yerine getiren Akit TV muhabirlerine CHP’liler tarafında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Demokratik toplumların temel taşlarından biri olan basın özgürlüğüne yapılan hiçbir müdahale kabul edilemez. Gazeteciler; halkın doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşabilmesi adına büyük fedakârlıklarla görev yapmaktadır. Kamu yararı doğrultusunda çalışan basın mensupları zaman zaman canlarıyla, mallarıyla ve bedenleriyle bedel ödeyerek görevlerini sürdürmektedir. Görev başındaki bir gazetecinin fiziksel veya sözlü saldırıya maruz kalması, yalnızca o kişiye değil, toplumun haber alma hakkına da yönelmiş bir saldırıdır.