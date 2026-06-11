Sosyal Hizmetler ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş’tan akit’e destek: Basın Özgürlüğüne Yapılmış Bir Saldırıdır
Mutlak butlan kararı sonrası muvazeneyi kaybeden ve Meclisin kapısına dayanarak sağa sola saldıran Özgür Özel yanlılarının Akit TV ekibine yönelik alçak saldırısına toplumun her kesiminden tepki yağıyor. Salı günü TBMM’de CHP Grup Toplantısı’nı takip eden Akit TV muhabiri Muhammet Can Bulut ile kameramanımız Nuh Güneş canlı yayın esnasında gerçekleşen vahşi saldırı sonrası Ankara Şehir Hastanesi’nden 10 günlük darp raporu alırken, tüm Türkiye’nin gözü önünde gerçekleşen Vandalizm infiale sebep oldu. Mahkeme kararıyla liderliği “butlan” olan Özgür Özel’in tahrikleri sonucu gerçekleşen rezil saldırıya tepki gösteren Sosyal Hizmetler ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Akit TV Ankara muhabirine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı sert bir dille kınadı.