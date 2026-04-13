  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İslamabad fiyaskosu savaşın fitilini ateşledi! Küresel haydut ABD’nin uçaklarında artış gözleniyor Yeni Kızılelmamız Belgrad!... Mehmed: Fetihler Sultanı'nda büyük heyecan Trump tüm riskleri göze aldı! İran'ın can damarı hedefte Baktı ABD, Suudi Arabistan ve İngiltere alıyor! Rusya da Türkiye'nin kapısını çaldı, 'çıkanı yollayın' diyorlar Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları Kalp Hastalıklarını Önlemede Etkili: Kalp Hastalıklarında Erken Tanı Hayati Önem Taşıyor Beyninde pıhtı atmıştı! Kadir İnanır'ın son görüntüsü şaşırttı! Türkiye'ye 'bıktık artık durdurun' diyorlardı! Apache helikopter filosunu bırakıp Bayraktar TB2 SİHA alacaklar Beşiktaş'ta şok ayrılık ihtimali! Sergen Yalçın kalması istiyordu ama işler şimdi sarpa sardı Türkiye'ye geri mi dönüyor? Gedson için teklif yapıldı! İşte Beşiktaş'ın önerisi
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Türkiye'den bağımlılığa son verecek hamle: 'Gümüş pasta' sahaya iniyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'den bağımlılığa son verecek hamle: 'Gümüş pasta' sahaya iniyor!

Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği 'gümüş pasta', güneş panellerinde kullanılan iletkenlerin üretiminde dışa bağımlılığı azaltacak.

İleri malzeme teknolojileri şirketi Nanografi tarafından geliştirilen yerli "gümüş pasta", güneş paneli üretiminde kullanılan iletken devrelerin oluşturulmasını sağlayan temel malzemeler arasında yer alıyor. Daha önce tamamen ithal edilen ürünün yerli üretimiyle birlikte tedarik sürelerinin kısaltılması ve maliyetlerin azaltılması hedefleniyor.

Nanografi İnovasyon Uygulama Müdürü Salih Kayılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "gümüş pastanın" aslında iletken bir boya olduğunu belirterek, bu malzemenin mikro ölçekte devre üretimini mümkün kıldığını söyledi. Kayılı, ürünün yalnızca güneş panellerinde değil, otomotivden beyaz eşyaya kadar birçok sektörde kullanıldığını dile getirdi.

Türkiye'de bugüne kadar "gümüş pasta" ihtiyacının tamamen yurt dışından karşılandığını anlatan Kayılı, bu durumun üretim süreçlerinde ciddi gecikmelere neden olabildiğini ifade etti. Kayılı, "Bitmiş ürün kutusuyla yurt dışından geliyor ve temin süreleri çok uzun. Şu anda bir ürün sipariş ettiğinizde 6 ay sonra teslim alabiliyorsunuz." dedi.

Yerli üretim sayesinde lojistik maliyetlerin azalacağını ve üreticilerin stok yükünün hafifleyeceğini aktaran Kayılı, hızlı teslimat imkanının özellikle büyüyen güneş paneli yatırımları açısından önemli avantaj sağlayacağını vurguladı.

"Gümüş pasta" üretiminin tamamen entegre bir tesis altyapısıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Kayılı, "Biz uçtan uça bir üretim yapıyoruz. Bunun için entegre bir tesis kurduk. Gümüş pasta üretiminde başlangıç noktamız gümüş cevheri. Granül halde alınan cevher, çeşitli işlemlerden geçirilerek mikro toz haline getiriliyor. Ardından bu mikro seviyedeki gümüşten gümüş pastanın kendisi üretiliyor. Yani ham maddeden nihai ürüne dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Bu üretim yaklaşımının Türkiye'de teknoloji kazanımı açısından önemli bir adım olduğuna işaret eden Kayılı, ham maddeden son ürüne kadar tüm süreçlerin yerli imkanlarla yürütülmesinin stratejik değer taşıdığını kaydetti.

ÜRÜN SAHADA TEST EDİLDİ, TESLİMATLAR BAŞLADI Geliştirilen "gümüş pastanın" yalnızca laboratuvar ortamında değil, doğrudan sektörün lider üreticilerinin tesislerinde test edildiğini belirten Kayılı, bu sayede ürünün sahaya hazır şekilde geliştirildiğini söyledi. Kayılı, "Geliştirmeler de doğrudan üretim ortamında yapıldığı için ürün çıkar çıkmaz sahadaki entegre üretime uyumlu halde çıktı." dedi./

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23