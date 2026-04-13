Türkiye'den bağımlılığa son verecek hamle: 'Gümüş pasta' sahaya iniyor!

"Gümüş pasta" üretiminin tamamen entegre bir tesis altyapısıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Kayılı, "Biz uçtan uça bir üretim yapıyoruz. Bunun için entegre bir tesis kurduk. Gümüş pasta üretiminde başlangıç noktamız gümüş cevheri. Granül halde alınan cevher, çeşitli işlemlerden geçirilerek mikro toz haline getiriliyor. Ardından bu mikro seviyedeki gümüşten gümüş pastanın kendisi üretiliyor. Yani ham maddeden nihai ürüne dönüştürüyoruz." diye konuştu.