Türkiye'den Azerbaycan'a jest!

Darphane Genel Müdürlüğü'nün stoklarında şu an 892 adet "Karabağ Azerbaycandır" yazılı hatıra parası bulunuyor. Toplam 3 bin adet hatıra parası hazırlanacak. Serinin Azerbaycan Türkçesiyle manat olarak numune basımı da yapıldı. Azerbaycan'daki ilgili mercilerden onay bekleniyor. Onayın ardından 2 bin adet gümüş hatıra parası basılacak. İstenildiği takdirde farklı madenler ve alaşımlarla da basımı mümkün olacak. Peki, hatıra paralarında hangi çizimler kullanıldı? Manevi değeri paha biçilmez olan hatıra paraları için Refik Aziz'den destek alındı. Baskı süreci ve diğer çalışmalar da Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü bünyesindeki sanatçılar tarafından yapıldı. TRT Haber'in haberine göre, basılan gümüş hatıra parasının ön tarafında dünyada sadece Şuşa'da yetişen ve şehitlerin simgesi olan "Harı Bülbül çiçeği" yer alıyor. Arka tarafında ise "Karabağ Azerbaycan'dır" yazısı, Azerbaycan devlet logosu, Azerbaycan haritası, Şuşa Gövher Ağa Camii ve Şuşa Kalesi resimleri bulunuyor. Karabağ hatıra paralarının satışı Türkiye'de Darphane Genel Müdürlüğü'nün Beşiktaş yerleşkesindeki satış mağazası ve e-mağaza üzerinden yapılıyor.