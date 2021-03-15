  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
3
Türkiye'den Azerbaycan'a jest!

2021-03-15 17:55:53
Türkiye'den Azerbaycan'a jest!

Darphane Genel Müdürlüğü, kardeş Azerbaycan'ın Karabağ zaferini simgelemek ve şehitlerin hatırasını yaşatmak amacıyla dünyaca ünlü Azeri ressam Refik Aziz'in hazırladığı çizimlerle Karabağ hatıra paraları bastı.

#1
Foto - Karabağ hatıra paralarının basımı için Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'na başvuran Darphane Genel Müdürlüğü, Azerbaycan'ın dünyaca ünlü ressamı Refik Aziz ile bir çalışma başlattı. Karabağ hatıra paralarının ilk numune basımları 24 Aralık'ta yapıldı. Paraların basımı yaklaşık 1 ay içinde tamamlandı. İlk basımda Türkçe olarak 1650 adet para hazırlandı. Bunların 758 adedi dağıtıldı.

Karabağ hatıra paralarının basımı için Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'na başvuran Darphane Genel Müdürlüğü, Azerbaycan'ın dünyaca ünlü ressamı Refik Aziz ile bir çalışma başlattı. Karabağ hatıra paralarının ilk numune basımları 24 Aralık'ta yapıldı. Paraların basımı yaklaşık 1 ay içinde tamamlandı. İlk basımda Türkçe olarak 1650 adet para hazırlandı. Bunların 758 adedi dağıtıldı.

#2
Foto - Darphane Genel Müdürlüğü'nün stoklarında şu an 892 adet

Darphane Genel Müdürlüğü'nün stoklarında şu an 892 adet "Karabağ Azerbaycandır" yazılı hatıra parası bulunuyor. Toplam 3 bin adet hatıra parası hazırlanacak. Serinin Azerbaycan Türkçesiyle manat olarak numune basımı da yapıldı. Azerbaycan'daki ilgili mercilerden onay bekleniyor. Onayın ardından 2 bin adet gümüş hatıra parası basılacak. İstenildiği takdirde farklı madenler ve alaşımlarla da basımı mümkün olacak. Peki, hatıra paralarında hangi çizimler kullanıldı? Manevi değeri paha biçilmez olan hatıra paraları için Refik Aziz'den destek alındı. Baskı süreci ve diğer çalışmalar da Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü bünyesindeki sanatçılar tarafından yapıldı. TRT Haber'in haberine göre, basılan gümüş hatıra parasının ön tarafında dünyada sadece Şuşa'da yetişen ve şehitlerin simgesi olan "Harı Bülbül çiçeği" yer alıyor. Arka tarafında ise "Karabağ Azerbaycan'dır" yazısı, Azerbaycan devlet logosu, Azerbaycan haritası, Şuşa Gövher Ağa Camii ve Şuşa Kalesi resimleri bulunuyor. Karabağ hatıra paralarının satışı Türkiye'de Darphane Genel Müdürlüğü'nün Beşiktaş yerleşkesindeki satış mağazası ve e-mağaza üzerinden yapılıyor.

İki Türk ülkesinden Komünizmin izlerini silen hamle! Bir ilk
Gündem

İki Türk ülkesinden Komünizmin izlerini silen hamle! Bir ilk

Özbekistan’daki zirvede tarihi anlar yaşandı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Özbek mevkidaşı Şevket Mirziyoyev, ilk kez bir res..
Türk SİHA'ları İsrail'in aklını aldı! Tarih yazıyor...
Dünya

Türk SİHA'ları İsrail'in aklını aldı! Tarih yazıyor...

NATO'nun raporuna giren ve onlarca ülkenin satın almak için kuyruğa girdiği Türk SİHA'ları, işgalci İsrail İç Güvenlik sitesinde incelendi. ..
Al Sani'den korkutan uyarı: Savaşa hazır olun!
Gündem

Al Sani'den korkutan uyarı: Savaşa hazır olun!

ABD’nin Çin ve Rusya ile karşı karşıya gelme ihtimali olduğunu söyleyen Katar'ın eski Başbakanı Hamed bin Casim bin Cebr Al Sani, Körfez ülk..
ABD üzerinden Ankara’ya tehdit... ‘Erdoğan her şeye rağmen oyun kuruyor!’
Gündem

ABD üzerinden Ankara’ya tehdit... ‘Erdoğan her şeye rağmen oyun kuruyor!’

Almanya'da yayın yapan Süddeustche Zeitung isimli gazete Türk düşmanlığını abarttı. ABD üzerinden Ankara’ya tehdit etti.

AB dağılıyor! Bir ülke daha ayrılıyor
Dünya

AB dağılıyor! Bir ülke daha ayrılıyor

Le Figaro yazarı Laurent Herble, Fransa'nın tıpkı İngiltere gibi Avrupa Birliği'nden ayrılabileceğini söyledi.
İfadesi kan dondurmuştu! Hakkında karar verildi
Yerel

İfadesi kan dondurmuştu! Hakkında karar verildi

İzmir’in Bornova ilçesinde, evli olduğu Hüsna Temurtaş'ı tabancayla öldüren Hüseyin Temurtaş, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay