Bellingham şov yaptı! Norveç elendi
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere, Norveç’i uzatmalarda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Mücadeleye attığı iki golle damga vuran Jude Bellingham, İngiltere’ye turu getiren isim oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere, Norveç’i uzatmalarda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Mücadeleye attığı iki golle damga vuran Jude Bellingham, İngiltere’ye turu getiren isim oldu.
Hard Rock Stadyumu’nda oynanan çeyrek final karşılaşmasında Norveç ile İngiltere karşı karşıya geldi.
Norveç, mücadelenin 36. dakikasında Schjelderup’un golüyle 1-0 öne geçti.
İngiltere ise ilk yarının uzatma dakikalarında cevap verdi.
İngiltere’de sahneye çıkan Jude Bellingham, 45+2. dakikada kaydettiği golle skoru 1-1’e getirdi.
İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken, karşılaşmanın ikinci yarısında da büyük çekişme yaşandı.
Norveç, 55. dakikada Heggem ile bir kez daha gol sevinci yaşadı.
Ancak VAR incelemesinin ardından gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.
Kalan bölümde iki takım da üstünlük golünü arasa da normal süre 1-1’lik eşitlikle sona erdi ve mücadele uzatmalara gitti.
Uzatmalara etkili başlayan İngiltere, 93. dakikada Bellingham’ın golüyle 2-1 öne geçti.
103. dakikada İngiltere lehine verilen penaltı kararı ise VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İngiltere sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla İngiltere, Dünya Kupası’nda yarı finale yükselen taraf oldu.
Norveç ise çeyrek finalde turnuvaya veda etti.
İngiltere, yarı finalde Arjantin-İsviçre eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
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