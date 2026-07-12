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Bellingham şov yaptı! Norveç elendi

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Bellingham şov yaptı! Norveç elendi

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere, Norveç’i uzatmalarda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Mücadeleye attığı iki golle damga vuran Jude Bellingham, İngiltere’ye turu getiren isim oldu.

#1
Foto - Bellingham şov yaptı! Norveç elendi

Hard Rock Stadyumu’nda oynanan çeyrek final karşılaşmasında Norveç ile İngiltere karşı karşıya geldi.

#2
Foto - Bellingham şov yaptı! Norveç elendi

Norveç, mücadelenin 36. dakikasında Schjelderup’un golüyle 1-0 öne geçti.

#3
Foto - Bellingham şov yaptı! Norveç elendi

İngiltere ise ilk yarının uzatma dakikalarında cevap verdi.

#4
Foto - Bellingham şov yaptı! Norveç elendi

İngiltere’de sahneye çıkan Jude Bellingham, 45+2. dakikada kaydettiği golle skoru 1-1’e getirdi.

#5
Foto - Bellingham şov yaptı! Norveç elendi

İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken, karşılaşmanın ikinci yarısında da büyük çekişme yaşandı.

#6
Foto - Bellingham şov yaptı! Norveç elendi

Norveç, 55. dakikada Heggem ile bir kez daha gol sevinci yaşadı.

#7
Foto - Bellingham şov yaptı! Norveç elendi

Ancak VAR incelemesinin ardından gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.

#8
Foto - Bellingham şov yaptı! Norveç elendi

Kalan bölümde iki takım da üstünlük golünü arasa da normal süre 1-1’lik eşitlikle sona erdi ve mücadele uzatmalara gitti.

#9
Foto - Bellingham şov yaptı! Norveç elendi

Uzatmalara etkili başlayan İngiltere, 93. dakikada Bellingham’ın golüyle 2-1 öne geçti.

#10
Foto - Bellingham şov yaptı! Norveç elendi

103. dakikada İngiltere lehine verilen penaltı kararı ise VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

#11
Foto - Bellingham şov yaptı! Norveç elendi

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İngiltere sahadan 2-1 galip ayrıldı.

#12
Foto - Bellingham şov yaptı! Norveç elendi

Bu sonuçla İngiltere, Dünya Kupası’nda yarı finale yükselen taraf oldu.

#13
Foto - Bellingham şov yaptı! Norveç elendi

Norveç ise çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

#14
Foto - Bellingham şov yaptı! Norveç elendi

İngiltere, yarı finalde Arjantin-İsviçre eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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