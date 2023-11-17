Türkiye'den apar topar ayrılmıştı: Ocak’ta belli olacak! Gerçekten çok ilginç

Yabancı sınırı nedeniyle savunmaya yerli bir takviye yapmak isteyen sarı - lacivertlilerin gündemine Braga'dan Serdar Saatçı geldi. Fenerbahçe'nin Portekiz'de forma giyen başarılı futbolcunun kiralanması için harekete geçtiği öğrenildi. Kanarya'nın bu konudaki niyetini Braga'ya ilettiği ve kısa süre içinde yanıt beklediği öne sürüldü. Beşiktaş altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonun başında 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle Braga'ya transfer olan Saatçı, bu sezon 9 resmi maçta 2 asistlik bir performans sergiledi. Serdar Saatçı, geçtiğimiz sezonun başında dönemin teknik direktörü Valerien Ismael ile tartışmış ve Beşiktaş'tan ayrılık süreci başlamıştı.