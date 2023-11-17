2023-11-17 14:55:54 Türkiye'den apar topar ayrılmıştı: Ocak’ta belli olacak! Gerçekten çok ilginç
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kalmış ve milli araya liderlik koltuğunda oturarak girmişti. Son dönemde oynadığı 3 resmi maçta da puan kaybı yaşayan sarı - lacivertliler, sakatlıkları bulunan futbolcularının eksikliğini oldukça hissetmişti. Bu durum sonrası Kanarya'nın devre arasındaki transfer planlaması da şekillendi. İşte detaylar...