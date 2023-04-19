2023-04-19 00:31:29 Türkiye'den almaya başladılar! İsmail Demir az önce açıkladı! İkinci S-400 paketi için Türkiye'den kritik şart
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'den canlı yayında çok çok önmeli açıklamalar yaptı. "ÜLKE İSMİ VEREMİYORUZ; ÇÜNKÜ BİRİLERİ SIKIŞTIRIYOR" Bu talep gelmeden proje ile ilgili sözleşme imzalanmadan TUSAŞ'ın inisiyatif alıp başlattığı proje. Prof. Dr İsmail Demir, savunma sistemiyle ilgili olarak son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. SSB Başkanı Prof. Demir, Hürjet'ten Milli Muharip Uçağa, Altay tankına ve ikinci S-400 pekaetine ilişkin dikkat çekici o sözleri ve önemli detaylar...