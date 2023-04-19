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Türkiye'den almaya başladılar! İsmail Demir az önce açıkladı! İkinci S-400 paketi için Türkiye'den kritik şart

2023-04-19 00:31:29
Türkiye'den almaya başladılar! İsmail Demir az önce açıkladı! İkinci S-400 paketi için Türkiye'den kritik şart

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'den canlı yayında çok çok önmeli açıklamalar yaptı. "ÜLKE İSMİ VEREMİYORUZ; ÇÜNKÜ BİRİLERİ SIKIŞTIRIYOR" Bu talep gelmeden proje ile ilgili sözleşme imzalanmadan TUSAŞ'ın inisiyatif alıp başlattığı proje. Prof. Dr İsmail Demir, savunma sistemiyle ilgili olarak son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. SSB Başkanı Prof. Demir, Hürjet'ten Milli Muharip Uçağa, Altay tankına ve ikinci S-400 pekaetine ilişkin dikkat çekici o sözleri ve önemli detaylar...

#1
Foto - Türkiye'den almaya başladılar! İsmail Demir az önce açıkladı! İkinci S-400 paketi için Türkiye'den kritik şart

"AKSUNGUR'LA GSM SİSTEMİNİ FELAKET BÖLGESİNE GÖNDERDİK" Felaketin büyüklüğünü görmek lazım. Bir şehirde bir bölgede olsaydı telekomünikasyon şirketleri bir şehre yoğunlaşırdı. Felaket olduğu anda prototip dediğimiz sistemi bir an önce deprem bölgesine gönderelim dedik. Aksungur'a konmuş GSM sistemini felaket bölgesine gönderdik. ANKA üzerinde başka bir baz istasyonu denedik. Gerek harekat ortamı gerekse felaket anlamında kullanmak için bunlar gerekli. Bunun çok yaygınlaştırılmış durumu çok daha geniş ölçüde hizmete vesile olabilir. İnşallah bunu hızlandırarak devam edeceğiz."GEMİNİN ÜZERİNDE YILIN SONUNDA TB3'Ü GÖRMÜŞ OLACAĞIZ" Orijinal tasarım olarak bir adı havuzlu çıkartma gemisi, diğer atı çok maksatlı amfibi gemi diye başladı. Proje ilerledi. Üzerinde helikopterlerin inip kalkması düşünülüyordu. Gemimiz olgunlaşmaya başladığında projenin talepleri oluşturma safhası 10 seneye kada gidiyor. Bunu biz 6,5 yılda yaptık. Orijinal düşünceden bir adım öne geçerek bu gemimize SİHA'ların inip kalkması fikrini Selçuk Bey'le görüştük. Selçuk Bey belirli hazırlıklar yapmış olduğunu söyledi. Böylece çevrim başladı. 7 sene öncesinde bu kadar SİHA'mız yoktu. Kamuoyunda uçak gemisi olarak biliniyor. İHA ve SİHA'larda bir uçak. Hızla TB 3 geliştirildi, Akıncı ve Hürjet bunun üzerinde olabilir diye çalışmalar yapılıyor. TB3 hızla çalışıyor. Bizim beklentimiz bu yıl sonuna kadar bunun üzerinde TB3'ü göreceğiz. Daha sonra Akıncı ve Hürjet'i göreceğiz.

#2
Foto - Türkiye'den almaya başladılar! İsmail Demir az önce açıkladı! İkinci S-400 paketi için Türkiye'den kritik şart

"AKSUNGUR'LA GSM SİSTEMİNİ FELAKET BÖLGESİNE GÖNDERDİK" Felaketin büyüklüğünü görmek lazım. Bir şehirde bir bölgede olsaydı telekomünikasyon şirketleri bir şehre yoğunlaşırdı. Felaket olduğu anda prototip dediğimiz sistemi bir an önce deprem bölgesine gönderelim dedik. Aksungur'a konmuş GSM sistemini felaket bölgesine gönderdik. ANKA üzerinde başka bir baz istasyonu denedik. Gerek harekat ortamı gerekse felaket anlamında kullanmak için bunlar gerekli. Bunun çok yaygınlaştırılmış durumu çok daha geniş ölçüde hizmete vesile olabilir. İnşallah bunu hızlandırarak devam edeceğiz."GEMİNİN ÜZERİNDE YILIN SONUNDA TB3'Ü GÖRMÜŞ OLACAĞIZ" Orijinal tasarım olarak bir adı havuzlu çıkartma gemisi, diğer atı çok maksatlı amfibi gemi diye başladı. Proje ilerledi. Üzerinde helikopterlerin inip kalkması düşünülüyordu. Gemimiz olgunlaşmaya başladığında projenin talepleri oluşturma safhası 10 seneye kada gidiyor. Bunu biz 6,5 yılda yaptık. Orijinal düşünceden bir adım öne geçerek bu gemimize SİHA'ların inip kalkması fikrini Selçuk Bey'le görüştük. Selçuk Bey belirli hazırlıklar yapmış olduğunu söyledi. Böylece çevrim başladı. 7 sene öncesinde bu kadar SİHA'mız yoktu. Kamuoyunda uçak gemisi olarak biliniyor. İHA ve SİHA'larda bir uçak. Hızla TB 3 geliştirildi, Akıncı ve Hürjet bunun üzerinde olabilir diye çalışmalar yapılıyor. TB3 hızla çalışıyor. Bizim beklentimiz bu yıl sonuna kadar bunun üzerinde TB3'ü göreceğiz. Daha sonra Akıncı ve Hürjet'i göreceğiz.

#3
Foto - Türkiye'den almaya başladılar! İsmail Demir az önce açıkladı! İkinci S-400 paketi için Türkiye'den kritik şart

"PANDEMİ OLMASAYDI 7-8 AY ÖNCE DEVREYE GİRECEKTİ" İspanyollar da bunu heyecanla karşıladılar. Savunma sanayi konusu milli bir konu. Böyle bir gemiyle gurur duymak yerine seçim propagandası demek. Pandemi olmasaydı 7-8 önce devreye girecekti. Bunun bir takvimi var, onu işleteceğiz. Bazı projelerimiz daha var. Bunların takvimi de işleyecek. Bunları mümkün kılan siyasi iradenin de hakkını vermek lazım. Kim olursa olsun şu gemiyi gördüğünde bu Türkiye'nin gururu ve bunu yapan siyasi iradeye mutlaka saygı duyması gerekiyor. Bu gemiye refaket edecek istif sınıfı fırkateynlerimiz olacak. Onun da vakti gelecek. Artık tersanecilik sektörü çok büyüdü Türkiye'de. Bu gemiyi bir özel tersanemiz yaptı. Şu geminin milli ve yerli unsur olarak elde edilmesi kadar büyük maliyet avantajları da sağladığını unutmamamız gerekiyor. En az yüzde 35-40 fayda sağladı. "DERYA LOJİSTİK GEMİSİ BU SENE DEVREYE GİRECEK" İsimleri bazen şirketlerimiz bazen kuvvetlerimiz koyuyor. Derya lojistik destek gemisi. Özel bir tersanemiz yapıyor. Bu giden filomuzun her türlü lojistik ihtiyacını taşıyacak, onlara destek verecek gemi. Bu da bu sene inşallah devreye girecek.

#4
Foto - Türkiye'den almaya başladılar! İsmail Demir az önce açıkladı! İkinci S-400 paketi için Türkiye'den kritik şart

"MİR'LE İLK DEFA TORPİDO DENİYORUZ" SİDA'lar insansız olarak bazen otonom bazen insan konabilecek noktalar kondu. Üzerinde füzeler olabilir. Denizden denize, denizden karaya, silah kuleleri olabilir, deniz harbi yapacak torpidolar olabilir. Mir ilk defa bu sistemlerle denizden karaya denedik, ama ilk defa torpido deniyoruz. Şu anda 5 firmamız SİDA yapıyorlar. 4 tanesi çeşitli fonksiyonlarını icra ettiler. Deniz harbi, deniz altı harbi gerekirse. Hava savunma, ayrıca elektronik harp. Geçen sene bir SİDA'mız NATO tatbikatında elektronik harp icra etti. İnsansız sistemlerimizin her türlü kabiliyetler kazandırılması yolculuğu bu. Deniz altına girecek modellerimiz olur. Ayrıca küçük insansız modellerini çalıştığımızı söylememiz lazım. İnsansız deniz araçları, kara, hava araçları, bunlarla beraber geleceğin muharebe ortamı şekilleniyor.

#5
Foto - Türkiye'den almaya başladılar! İsmail Demir az önce açıkladı! İkinci S-400 paketi için Türkiye'den kritik şart

"PARMAK SALLAYANLARA 'HADİ CANIM SEN DE' DİYORUZ" Torpidonuzun ve SİDA'nızın yerli olması önemli. Deniz altından, deniz üstünden gelen tehlikeler geldi. Bunların yerli olması ayrı bir güzellik. SİDA, torpido, silah kuleniz yerli. En ufak şeyde parmak sallayanlara tabiri caizse 'hadi canım sen de' diyoruz. HÜRJET 1 AYDAN DAHA KISA SÜREDE UÇURULACAK! Uçuş dediğiniz şey çok emniyetli olması gerekiyor. Bütün sistemler hassas şekilde defalarca test ediliyor. Malum uçaklarda her sistem bir, iki veya üçü yedeklidir. Onların da test edilmesi gerekiyor. Uçağımız tamam aslında. Tekerlekleri yerden kestiği anda içindeki pilotumuzun milyonda bir bile risk almasını istemediğimiz için hassas bir şekilde çalışmalar devam ediyor. 1 ay belki daha az, şu anda sistemler kontrol ediyor, gün sayıyor. Bizim yerlileştirme olmazsa olmazımız. TUSAŞ'ın yaptığı tek uçak Hürkuş'tu. Öğrendikçe süre daralıyor. Hürjet'e ilk hedef eğitim amaçlı. İki pilotlu oluyor. Bir öğretmen bir öğrenci. Bir adım sonra yakın destek uçağı haline getireceğiz; yani silahlandıracağız.

#6
Foto - Türkiye'den almaya başladılar! İsmail Demir az önce açıkladı! İkinci S-400 paketi için Türkiye'den kritik şart

"ÜLKE İSMİ VEREMİYORUZ; ÇÜNKÜ BİRİLERİ SIKIŞTIRIYOR" Bu talep gelmeden proje ile ilgili sözleşme imzalanmadan TUSAŞ'ın inisiyatif alıp başlattığı proje. Buralardaki çalışan gençlerimizin edindiği tecrübe çok önemli. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çabuk tecrübeyi elde edemezler. Gerçekten bulunmaz ve eşsiz bir fırsat. Kime ihracat yapacağımızı söylemiyoruz; çünkü birileri o ülkeleri sıkıştırıyor. Bazı projelerimizin gizli tutulması gerekiyor. Rekabet, oluşturabilecek ambargolar, ihraç konuların önüne geçilmesi, elemanlarınıza daha fazla kanca atılması ve bir sürü konu var."MİLLİ MUHARİP UÇAĞININ 2024'E SARKMASI ÇOK MUHTEMEL" Her uçağın bir hangardan çıkışı, ilk piste koşturma ve sonra uçuş vardır. Milli Muharip Uçağı (MMU) da bu aşamaya geldi. Yer testleri yapılacak, motor çalıştırıldı. MMU çok akıllı, elektronik sistemin olduğu sofistike bir uçak. Kusurdun testlerden geçmesi gerekiyor. MMU'nun ilk uçuşu merak ediliyor. Temel Bey (Kotil) 2023'te uçuracağız dedi. Ben biraz daha temkinli davranıyorum. 2024'e sarkması çok muhtemel. Tabii ki çok hızlı gideceğiz. Biz geciktirerek üzmek yerine beklenenden erken uçurarak memnun etmeyi tercih ediyoruz.

#7
Foto - Türkiye'den almaya başladılar! İsmail Demir az önce açıkladı! İkinci S-400 paketi için Türkiye'den kritik şart

"ALTAY TANKININ TESTLERİNE BAŞLAMAK ÜZEREYİZ" haber7'aktardığı haberde: 'Bir prototip çıktı. Seri üretimiyle ilgili bir şirket imzaladı. Motoruyla ilgili daha önce size motoru ve güç paketini veren ülke geciktirmek ve vermemek gibi yola gittiğinde. Biz 18 ayda hattan çıkaracağız dedik. Bütün parametrelerin yerli yerinde olduğu zaman bu söz konusu. Alternatif yol bulmak zorundasınız. Yıllarca uğraştık. Şu anda uzun zaman ulaştıktan sonra Güney Kore'deki güç paketinin adapte edilmesi ve testleri tamamladık. Güney Kore'den gelecek güç paketiyle Altay tankımızı üretebiliriz dedik. Altay tankımıza ilave yetenekler kazandırılacak teknolojileri de edindik. Güney Kore'den gelen güç paketi ve bir dizi yenilikçi sistemler var. Artık kullanım testlerine başlayacağız. Altay tankımızın üzerinde çalışmaya başlayacağız.' İfadeleri aktarıldı.

#8
Foto - Türkiye'den almaya başladılar! İsmail Demir az önce açıkladı! İkinci S-400 paketi için Türkiye'den kritik şart

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