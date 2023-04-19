Türkiye'den almaya başladılar! İsmail Demir az önce açıkladı! İkinci S-400 paketi için Türkiye'den kritik şart

"PANDEMİ OLMASAYDI 7-8 AY ÖNCE DEVREYE GİRECEKTİ" İspanyollar da bunu heyecanla karşıladılar. Savunma sanayi konusu milli bir konu. Böyle bir gemiyle gurur duymak yerine seçim propagandası demek. Pandemi olmasaydı 7-8 önce devreye girecekti. Bunun bir takvimi var, onu işleteceğiz. Bazı projelerimiz daha var. Bunların takvimi de işleyecek. Bunları mümkün kılan siyasi iradenin de hakkını vermek lazım. Kim olursa olsun şu gemiyi gördüğünde bu Türkiye'nin gururu ve bunu yapan siyasi iradeye mutlaka saygı duyması gerekiyor. Bu gemiye refaket edecek istif sınıfı fırkateynlerimiz olacak. Onun da vakti gelecek. Artık tersanecilik sektörü çok büyüdü Türkiye'de. Bu gemiyi bir özel tersanemiz yaptı. Şu geminin milli ve yerli unsur olarak elde edilmesi kadar büyük maliyet avantajları da sağladığını unutmamamız gerekiyor. En az yüzde 35-40 fayda sağladı. "DERYA LOJİSTİK GEMİSİ BU SENE DEVREYE GİRECEK" İsimleri bazen şirketlerimiz bazen kuvvetlerimiz koyuyor. Derya lojistik destek gemisi. Özel bir tersanemiz yapıyor. Bu giden filomuzun her türlü lojistik ihtiyacını taşıyacak, onlara destek verecek gemi. Bu da bu sene inşallah devreye girecek.