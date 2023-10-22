2023-10-22 14:50:34 Türkiye’den ağızları açık bırakan “petrol” hamlesi! Bütün dünya bunu konuşuyor! Herkes şaşkın
Türkiye, dışa bağımlılığını azaltabilmek amacıyla doğalgaz ve petrol aramalarına hız verirken, kuruluşunun 100. Yılında rekor düzeylerde yerli petrol üretimini amaçlıyor. Türkiye son yıllarda birçok alanda olduğu gibi dışa bağımlılığını azaltma yolunda da önemli adımlar atıyor. Yer altı kaynaklarını çıkarma konusunda ilerleme kaydedilen bu dönemde, artık kendi sondaj gemilerini yapan, petrol üretiminde sınıf atlayan bir Türkiye var.