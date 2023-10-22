Türkiye’den ağızları açık bırakan “petrol” hamlesi! Bütün dünya bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Türkiye'nin sürekli gelişen petrol arama ve üretim faaliyetlerinin bugünkü petrol üretim kapasitesinin oluşmasında önemli olduğunu aktaran Hıdıroğlu, şunları kaydetti: "Bugün, geçmiş yıllarda ulaşılan günlük 70 bin varil üretim rekorlarını tazelediğimiz bir dönemin içindeyiz. Her gün artan günlük üretim miktarımızla bugün günlük 80 bin varil üretim değerlerini geçmiş durumdayız. Cumhuriyet tarihi boyunca döneminin en yüksek teknolojilerini uygulayarak pek çok ilke imza atan TPAO, bugün de sahip olduğu teknolojik altyapı ve biriktirdiği insan kaynağı ile hem karada hem de denizlerimizde yeni ve önemli keşiflere imza atmaktadır. Özellikle son dönemde yapmış olduğumuz Gabar Bölgesindeki petrol keşifleri ile günlük üretim miktarlarımızın çok daha yukarılara taşınmasının mümkün olacağı öngörülmektedir. Özellikle Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın petrol sahalarının geliştirilme çalışmalarının istenen düzeye ulaşması ile ülkemizin günlük üretimine tek başına günlük 100 bin varil katkı oluşturması beklenmektedir. Devam eden çalışmalar ve elde edilen bilgiler ışığında da bu hedefe doğru ilerlendiği görülmektedir."