  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrailli vatandaşlardan Hamas'a Netanyahu çağrısı!

Emeklilik sistemi değişiyor! Çifte maaş bağlanacak: Bütün herkes bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

150 araç 15 dakika içinde satıldı! Yüzde 100 elektrikli Jeep® Avenger Türkiye’de

İsrail destekçisi Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya büyük şok! Ha bu da sana kapak olsun

Türkiye’den ağızları açık bırakan “petrol” hamlesi! Bütün dünya bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Galatasaray duyurdu! Çok fena çok! Eyvah ki ne eyvah: Çok kötü haber geldi…

Tarağınıza bunu yapmadıysanız elinizi bile sürmeyin! Çok fena çok! Böyle yapmak, saçları mahvediyor

Ünlü teknik adam, görevini bıraktı! Olayla ilgili Pendikspor etkisi: İşte kulübün açıklaması...

Uzman isimden önemli tavsiye! Bu yöntemle 1 ayda 10 kilo verebilirsiniz

Çikolata yedikten sonra bunu yapanlar yandı! Hepinizin başına gelebilir! Eyvah ki ne eyvah
Gündem
11
Türkiye’den ağızları açık bırakan "petrol" hamlesi! Bütün dünya bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

2023-10-22 14:50:34
Türkiye’den ağızları açık bırakan “petrol” hamlesi! Bütün dünya bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Türkiye, dışa bağımlılığını azaltabilmek amacıyla doğalgaz ve petrol aramalarına hız verirken, kuruluşunun 100. Yılında rekor düzeylerde yerli petrol üretimini amaçlıyor. Türkiye son yıllarda birçok alanda olduğu gibi dışa bağımlılığını azaltma yolunda da önemli adımlar atıyor. Yer altı kaynaklarını çıkarma konusunda ilerleme kaydedilen bu dönemde, artık kendi sondaj gemilerini yapan, petrol üretiminde sınıf atlayan bir Türkiye var.

#1
Foto - Türkiye’den ağızları açık bırakan "petrol" hamlesi! Bütün dünya bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Dünya toplam petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 65'ini, üretiminin ise yaklaşık yüzde 41'ini elinde bulunduran ülkelere komşu Türkiye topraklarında petrolün keşfi 1887'ye kadar uzansa da ülkede ekonomik değere sahip petrolün keşfine ilişkin arama ve sondaj çalışmalarına 1940'ta başlandı. Petrol Arama ve İşletme İdaresi'nin 1933'te kurulmasından 1935'te Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün (MTA) kuruluşuna kadar ciddi bir arama ve sondaj çalışması gerçekleştirilemedi.

#2
Foto - Türkiye’den ağızları açık bırakan "petrol" hamlesi! Bütün dünya bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Raman Dağı'nda başlayan jeolojik çalışmalar neticesinde 1940'ta 1048 metrede petrolün varlığı kesin olarak tespit edildi. Türkiye'nin ilk petrol kuyusu olan Raman-1 kuyusu, günlük ortalama 100 varil petrol hacimle üretime geçti. Ancak bir süre sonra su üretimindeki artış, kuyunun terk edilmesine neden oldu ve bu tarihten sonra bölgede kazılan 7 kuyuda ekonomik değere sahip petrole rastlanmadı. Raman'ın Yakıtlı köyü yakınlarında Avusturya'dan alınan "Trauzel Kulesi" ile 1945'te ilk defa farklı bir teknoloji kullanılarak sondaj çalışması gerçekleştirildi. Bu aramayla 17 Ocak 1946'da 1361 metrede ticari değere sahip ilk petrol bulundu. Raman-8 ismi verilen kuyudan 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün katıldığı törenle 8 Mart 1948'de petrol çıkarılmaya başlandı. Günlük ortalama 45 varil ile petrol üretimine başlanan Raman-8 kuyusunda aynı yıl yapılan asit operasyonu ile günlük verim ortalama 450 varile yükseltildi.

#3
Foto - Türkiye’den ağızları açık bırakan "petrol" hamlesi! Bütün dünya bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Türkiye'nin ilk petrol kuyusu olarak kayıtlara geçen Raman-8, ülkenin petrol serüveninin simgesi haline geldi. Batman'daki emektar kuyuda üretim bugün de kesintisiz devam ediyor. Raman'dan sonra 1951'de Garzan bölgesinde petrol keşfi yapılmasının ardından 1954'te arama ve sondaj çalışmalarını hızlandıracak ve yabancı yatırımcıları ülkeye çekecek Petrol Kanunu yürürlüğe girdi ve Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini keşfetme yolundaki çabaları ete kemiğe büründü. Aynı yıl Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) kurulması, Türkiye petrol sektörü açısından bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. MTA Enstitüsünün petrolle ilgili bütün faaliyetleri de TPAO'ya devredildi.

#4
Foto - Türkiye’den ağızları açık bırakan "petrol" hamlesi! Bütün dünya bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Takip eden on yıllık dönemde Türkiye petrol arama çalışmalarındaki ilk sıçrama dönemini yaşadı. Artan petrol arama çalışmaları sonucunda birçok yeni petrol sahası keşfedildi. Bu sahalardan gelen üretimle beraber yerli petrol üretimi 1970'te günlük ortalama 70 bin varil seviyesine ulaştı. Ancak mevzuatlardan kaynaklanan kısıtlamalar nedeniyle zaman zaman yarı yarıya düşen yerli petrol üretimi, 1980'de günlük ortalama 45 bin varil seviyesine kadar geriledi. Arama faaliyetlerinin yeniden yoğunlaşması 1980'li yıllarda yeni keşiflere yol açtı. Özellikle TPAO'nın 1988'de Adıyaman'daki Karakuş sahasının keşfiyle büyük bir sıçrama kaydedildi. Yerli üretim 1990'da günlük ortalama 70 bin varil seviyesini yeniden aştı. 2000 yılına gelindiğinde ise ham petrol üretimi günlük ortalama 52 bin varil, 2010'da günlük ortalama 47 bin varil olarak kayıtlara geçti.

#5
Foto - Türkiye’den ağızları açık bırakan "petrol" hamlesi! Bütün dünya bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

TPAO ve özel şirketler tarafından gerçekleştirilen petrol üretiminin tüketime oranı ilk yıllarda başarılı bir performans sergilese de nüfus artışı, sanayileşme ve ekonomik büyüme gibi etkenlerle tüketimin artması bu oranın zamanla gerilemeye başlamasına neden oldu. Petrol arzında ithalata bağımlılığın artması Türkiye'yi yerli ve milli enerji kaynaklarından daha fazla yararlanabilmek için yeni politikalar geliştirmeye zorladı. Denizde ve karadaki yetki alanlarında petrol ve doğal gaz keşiflerine yönelik sismik arama ve sondaj çalışmaları özellikle 2015'ten sonra hız kazandı. İlk derin deniz sondaj gemisi Fatih'in 2017'de satın alınmasını takip eden yıllarda TPAO filosuna katılan Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile yerli ve milli imkanlarla üretilen Koca Yusuf Sondaj Kulesi Türkiye'nin enerjide izlediği yeni yol haritasında ilk adımları teşkil etti.

#6
Foto - Türkiye’den ağızları açık bırakan "petrol" hamlesi! Bütün dünya bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Yerli ve milli enerji politikalarının meyvelerini almaya başlayan Türkiye, petrol üretiminde istikrarlı bir yükseliş kaydetti. Türkiye'nin ham petrol üretimi 2019'da günlük ortalama 57 bin varil, 2020'de günlük ortalama 61 bin varil olurken, bu miktar 2021'de günlük ortalama 65 bin varil, geçen yıl ise günlük ortalama 70 bin varil seviyesine ulaştı. Petrol üretim faaliyetlerini 2023'te yüzyılın en üst noktasına çıkaran Türkiye, yürütülen çalışmalar neticesinde enerjide tam bağımsız bir ülke olma hedefine daha da yaklaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl aralıkta Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini açıkladı. Günlük yaklaşık 1 milyon varil tüketimi bulunan ülkenin üretilebilir petrol rezerv miktarı da söz konusu keşifle 450 milyon varilden 600 milyon varile çıktı.

#7
Foto - Türkiye’den ağızları açık bırakan "petrol" hamlesi! Bütün dünya bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Bölgede yoğun bir şekilde sürdürülen arama ve sondaj çalışmaları sonucunda mayısta Gabar'da Şehit Aybüke Yalçın adı verilen sahada günlük 100 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip yeni bir keşif yapıldığı duyuruldu. TPAO, Şehit Aybüke Yalçın Sahası'ndaki yeni keşfin toplam yerinde petrol rezerv miktarını yaklaşık 1 milyar varil, piyasa değerini ise 75-80 milyar dolar olarak tahmin edildiğini açıklamıştı. Halihazırda ham petrol üretimi günlük ortalama 80 bin varile ulaşan Türkiye, yeni sahalardaki üretimlerle bunu gelecek yıl sonuna kadar 200 bin varil seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Türkiye'nin ilk modern rafinerisi olma özelliğini taşıyan Batman Rafinerisi 1955'te Batman'da yıllık 330 bin ton ham petrol işleme kapasitesiyle kuruldu. Artan petrol ürünleri tüketimini karşılayabilmek için 1957'de petrol kanununda yapılan değişiklikle iki rafineri daha kurulmasına karar verildi. 1961'de İzmit'te yıllık 1 milyon ton ham petrol işleme kapasitesiyle ve 1962'de Mersin'de yıllık 3,2 milyon ton ham petrol işleme kapasitesiyle iki rafineri faaliyete geçti. 1972'de ise yıllık 3 milyon ton ham petrol işleme kapasitesiyle İzmir Rafinerisi faaliyete geçti.

#8
Foto - Türkiye’den ağızları açık bırakan "petrol" hamlesi! Bütün dünya bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Bu rafineriler, 1983'te Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ çatısı altında toplandı. Ardından 1986'da 5,4 milyon ton ham petrol kapasitesiyle kurulan Kırıkkale Rafinerisi de gruba eklendi. Bugün İzmit Rafinerisi 11,3 milyon ton, İzmir Rafinerisi 11,9 milyon ton, Kırıkkale Rafinerisi 5,4 milyon ton ve Batman Rafinerisi 1,4 milyon ton işleme kapasitesiyle faaliyetlerine devam ediyor.  İzmir Aliağa'da 2011'de temeli atılan STAR Rafineri'nin resmi açılışı ise 2018'de gerçekleştirildi. Yıllık 11 milyon metreküpe ulaşan ham petrol işleme kapasitesiyle dizel, jet yakıtı, nafta ve LPG gibi petrol ürünlerinin üretimini yapan STAR Rafineri, Türkiye'nin işlenmiş petrol ürünleri ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini karşılıyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Petrol Mühendisleri Odası Başkanı İnanç Alptuğ Hıdıroğlu, Kurtuluş Savaşı'ndan yorgun ama galibiyetle çıkan Türkiye'nin elinde bulunan maddi ve teknolojik imkanları seferber ederek Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren petrol aramalarının başladığını söyledi.

#9
Foto - Türkiye’den ağızları açık bırakan "petrol" hamlesi! Bütün dünya bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Türkiye'nin sürekli gelişen petrol arama ve üretim faaliyetlerinin bugünkü petrol üretim kapasitesinin oluşmasında önemli olduğunu aktaran Hıdıroğlu, şunları kaydetti: "Bugün, geçmiş yıllarda ulaşılan günlük 70 bin varil üretim rekorlarını tazelediğimiz bir dönemin içindeyiz. Her gün artan günlük üretim miktarımızla bugün günlük 80 bin varil üretim değerlerini geçmiş durumdayız. Cumhuriyet tarihi boyunca döneminin en yüksek teknolojilerini uygulayarak pek çok ilke imza atan TPAO, bugün de sahip olduğu teknolojik altyapı ve biriktirdiği insan kaynağı ile hem karada hem de denizlerimizde yeni ve önemli keşiflere imza atmaktadır. Özellikle son dönemde yapmış olduğumuz Gabar Bölgesindeki petrol keşifleri ile günlük üretim miktarlarımızın çok daha yukarılara taşınmasının mümkün olacağı öngörülmektedir. Özellikle Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın petrol sahalarının geliştirilme çalışmalarının istenen düzeye ulaşması ile ülkemizin günlük üretimine tek başına günlük 100 bin varil katkı oluşturması beklenmektedir. Devam eden çalışmalar ve elde edilen bilgiler ışığında da bu hedefe doğru ilerlendiği görülmektedir."

#10
Foto - Türkiye’den ağızları açık bırakan "petrol" hamlesi! Bütün dünya bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Hıdıroğlu şu değerlendirmede bulundu: "Cumhuriyetimizin ilk yıllarında elimizde bulunan imkanlar ölçüsünde büyük bir kararlılıkla başlayan faaliyetlerimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında da aynı kararlılıkla devam etmektedir. Özellikle son yıllarda artan derin deniz hidrokarbon aramacılığı faaliyetlerimiz, yaptığımız derin deniz keşfimiz ve bu faaliyet ve keşiflerle biriktirdiğimiz bilgi birikimi ve tecrübe ülkemize bu alanda büyük katkılar sağlamıştır. Hem karada hem de denizlerimizde devam eden faaliyetlerimiz, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının bitirilmesinde önemli katkılar sağlamaktadır. Bu nedenle, bu kararlılık aynı şekilde artarak devam etmelidir."

Uğur Dündar'dan Davutoğlu'na Gazze cevabı: İyi ki seçimi kazanmamışlar
Gündem

Uğur Dündar'dan Davutoğlu'na Gazze cevabı: İyi ki seçimi kazanmamışlar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İsrail ve Filistin meselesine yönelik sözlerini eleştiren Uğur Dündar, "İyi ki seçimi kaza..
Suudi Arabistan'dan flaş duyuruyu yaptı: Japonya ve Yunanistan'a Gazze ile ilgili 5 mesaj! Gündemi altüst edecek
Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş duyuruyu yaptı: Japonya ve Yunanistan'a Gazze ile ilgili 5 mesaj! Gündemi altüst edecek

Suudi Veliaht Prensi Mohammed Bin Salman, abluka altındaki Gazze’yle ilgili Japonya ve Yunanistan'a bir dizi sıralı mesaj iletti.
Akrabaların yevmiye kavgası! Çok sayıda yaralı var
Yaşam

Akrabaların yevmiye kavgası! Çok sayıda yaralı var

Aksaray’da amca ve yeğen arasında çıkan tartışmaya akrabalarda karışınca silahlar çekildi. Yaklaşık 60 kişinin birbirine girdiği ve silahlar..
Manchester United, Sheffield'ı iki golle geçti
Spor

Manchester United, Sheffield'ı iki golle geçti

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United, İngiltere Premier Lig maçında deplasmanda Sheffield Unit..
Hortum çatıları kağıt gibi savurdu
Yaşam

Hortum çatıları kağıt gibi savurdu

Van'ın Tuşba ilçesinde geçtiğimiz hafta 4 ahırın çatısını uçuran hortum, cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
İsrail Suriye'ye saldırdı
Gündem

İsrail Suriye'ye saldırdı

Ekim ayının başından beri Orta Doğu'da sular durulmazken, bugün İsrail, Suriye'de havalimanlarını hedef aldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23