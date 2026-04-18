'Biz küçük ülkeyiz' deyip büyük hamleyi duyurdular: Türkiye’den 6 tane Bayraktar TB2 SİHA aldık

Yaklaşık 8 milyon Ukraynalının savaş nedeniyle yabancı ülkelerde yaşadığını hatırlatan Sybiha, ateşkes ilan edilmesi durumunda bu süreçte seçim yapmaya hazır olduklarını hatırlattı. Sybiha, Türkiye'nin "benzersiz bir diplomatik tecrübeye" sahip olduğunun altını çizerek, savaş halinde olan bir ülkenin bakanı olarak Antalya Diplomasi Forumu'na katılmasının öneminden bahsetti. Barış için toplantılara katılmaya hazır olduklarını vurgulayan Sybiha, "Biz her bir toplantıya katılmaya hazırız. Türkiye ile Zelenskiy arasında, Putin arasında, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da belki Trump arasında gerçekleştirilecek her görüşmeye hazır olduğumuzu söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı. Sybiha, Türkiye'nin, Ukrayna'nın barışı tesis etme çabaları açısında büyük rol oynadığını kaydetti.