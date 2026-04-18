'Biz küçük ülkeyiz' deyip büyük hamleyi duyurdular: Türkiye’den 6 tane Bayraktar TB2 SİHA aldık
Hırvatistan Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi Başkanı ve Milletvekili Armin Hodziç, Türkiye'den tedarik ettikleri Bayraktar TB2 SİHA'larla ilgili konuştu.
5. Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Hırvatistan Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi Başkanı ve Milletvekili Armin Hodziç ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha Türk savunma sanayine övgüde bulundu.
Ekonomik açıdan Türkiye ile Hırvatistan arasında iyi ilişkiler olduğuna işaret eden Hodziç, "Elbette, her zaman daha iyi olma ve ilişkileri geliştirme imkanı var özellikle turizm sektöründe." diye konuştu.
Hodziç, ülkesinin geçen yıl Türkiye'den 6 "Bayraktar TB2" SİHA satın aldığını anımsatarak bu durumun, askeri işbirliği açısından ilişkileri daha da iyiye gittiğini gösterdiğini dile getirdi.
Bunun ülkesi Hırvatistan için önemli bir konu olduğunu vurgulayan Hodziç, "Askeri güç açısından küçük bir ülkeyiz. Türkiye gibi büyük bir ülkeyle bu tür işbirliği Hırvatistan için gerçekten çok önemli." dedi.
Hodziç, Hırvatistan Parlamentosunda beş ulusal azınlığı temsil ettiğini ve bunlar arasında Boşnaklar, Arnavutlar, Slovenler, Makedonlar ve Karadağlıların bulunduğunu ifade etti.
Görevini bu ülkeler arasında özellikle de Türkiye ile daha iyi ilişkiler kurmak için bir fırsat olarak gördüğünü aktaran Hodziç, Hırvatistan ve Türkiye'nin kültür ve dil başta olmak üzere pek çok ortak noktası olduğunun altını çizdi. Hodziç, Hırvatistan, Bosna Hersek ve bölgenin geri kalanında merkezi bulunan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile birçok proje yürüttüklerini belirtti.
ADF'nin çok önemli bir forum olduğunu vurgulayan Hodziç, "Katılımcıların listesine, buraya gelenlerin listesine baktığımızda gördüğümüz gibi burası dünya çapında bir sahne." dedi.
Türkiye'nin savunma kapasitesini öven Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, "Türkiye, hatırladığım kadarıyla yüzde 80 kadar kendi ordusunun ihtiyaçlarını karşılayabiliyor, bu muazzam bir gerçek." ifadesini kullandı. Sybiha, ülkesinin seçime hazır olduğunu ancak doğru ve yerinde güvenlik koşullarına ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.
Yaklaşık 8 milyon Ukraynalının savaş nedeniyle yabancı ülkelerde yaşadığını hatırlatan Sybiha, ateşkes ilan edilmesi durumunda bu süreçte seçim yapmaya hazır olduklarını hatırlattı. Sybiha, Türkiye'nin "benzersiz bir diplomatik tecrübeye" sahip olduğunun altını çizerek, savaş halinde olan bir ülkenin bakanı olarak Antalya Diplomasi Forumu'na katılmasının öneminden bahsetti. Barış için toplantılara katılmaya hazır olduklarını vurgulayan Sybiha, "Biz her bir toplantıya katılmaya hazırız. Türkiye ile Zelenskiy arasında, Putin arasında, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da belki Trump arasında gerçekleştirilecek her görüşmeye hazır olduğumuzu söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı. Sybiha, Türkiye'nin, Ukrayna'nın barışı tesis etme çabaları açısında büyük rol oynadığını kaydetti.
