Trafikte bunu sakın yapmayın: 515 bin TL cezası var!
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan ve kovalamaca sonunda yakalanan sürücüye tam 515 bin TL ceza yazıldı.
Edinilen bilgiye göre, Argıncık Mahallesi'nde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.Ç. (41) yönetimindeki 38 PL 692 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan M.Ç., kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu Saray Bosna Mahallesi Harmanlı Sokak'ta yakalandı.
515 BİN TL CEZA KESİLDİ Bölgeye gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrollerde, M.Ç.'nin 2.33 promil alkollü olduğu belirlendi.
M.Ç.'ye "dur ihtarına uymama", ikinci kez "alkollü araç kullanma", "ters yönden ilerleme", "kırmızı ışık ihlali ve ehliyetine el konulduğu hâlde araç kullanma" suçlarından toplamda 515 bin TL idari para cezası yazıldı.
POLİS ARACININ ÖN KOLTUĞUNA OTURMAK İSTEDİ Öte yandan, "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan hakkında adli işlem başlatılan ve ifadesi alınmak üzere karakola götürülmek istenen M.Ç., polis aracında arka kısma binmek istemeyerek yolcu koltuğunda gitmek istedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23