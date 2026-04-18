Akşehir Gölü’nde umut veren görüntü! Tam 8 yıl sonra su tutmaya başladı
Akşehir Gölü'nde umut veren görüntü! Tam 8 yıl sonra su tutmaya başladı

Bir zamanlar Türkiye’nin en büyük beşinci gölü olan Akşehir Gölü, seneler sonra yeniden su tutmaya başladı.

Yıllardır kuruyan görüntüsüyle hafızalara kazınan Akşehir Gölü’nde bu kez sevindiren bir gelişme yaşandı.

Bölgede bu yıl beklenenin altında kar yağışı olurken, son aylardaki yoğun yağmurlar nedeniyle çayların ve derelerin getirdiği sularla Akşehir Gölü yüzeyinde su tabakası oluştu. Yörenin en önemli ihracat ürünü olan tescilli Akşehir kirazına aromasını veren gölün tekrar su tutması üreticiler için de büyük önem taşıyor.

Tescilli Akşehir kirazına eşsiz aromasını veren Akşehir Gölü mikroklima etkisi oluşturarak bölgedeki nem dengesini ve gece-gündüz sıcaklık farkını düzenleyerek kirazın kalitesini artırıyor. Yöredeki üreticiler gölün tekrar su tutmasının ardından bu yıl kiraz üretiminde lezzet ve aroma artışı olacağını belirtti. Akşehir Gölü'ndeki su tutma gelişmesi sevindirici olsa da bölge halkı bu suyun yeterli olmayacağını, gölün kurtarılması için acil çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Akşehir Gölü kenarındaki yerleşim birimlerinden biri olan Gölçayır Mahallesi'nin Muhtarı Berat Demirkapu (33), yaklaşık 7-8 yıldır su olmayan Akşehir Gölü'nün son yağışlarla birlikte su tutmaya başladığını belirterek, "Gölümüzde şu an bir canlılık oluştu. Gölümüzde şu anda az da olsa bir su bulunmakta, derelerimiz, çaylarımız akmakta. İnşallah yağışların devam etmesiyle bu suyun giderek artmasını temenni ediyoruz. Tabii ki burada en önemli faktörlerden birisi tescilli Akşehir kirazımız. Kirazın aroma yönünden gölümüze bağlılığı var. İnşallah su miktarı giderek artar ve gölümüz eski günlerine döner" dedi.

Akşehir Gölü'nün geçmiş dönemlerdeki ihtişamlı günlerini bilen Gölçayır Mahallesi sakinlerinden 66 yaşındaki Zekeriya Gök de, 2006 yılında gölün tamamen kuruduğunu, sonrasında tekrar canlanıp 2012 yılında tekrar kuruduğunu belirtti. Yıllar öncesinde Akşehir Gölü'nde insan boyunda balıkların olduğunu ve zıpkınla balık avladığını belirten Zekeriya Gök, "10-12 kiloluk turna balığı, sazan balığı çıkardı. Eskiden gölümüze binlerce yaban kazı gelirdi. Kış aylarına biz burada av yapardık. Seneler sonra bu yıl tekrar biraz canlılık olmasıyla bayağı bir sevindik. Yağışlarla, derelerin akmasıyla bütün kanallardan göle su gelince biraz su birikimi oldu. Göl su tutmaya başlayınca kuşlar tekrar geldi" şeklinde konuştu.

Gölün eski haline tekrar kavuşması için destek verilmesi gerektiğini belirten Zekeriya Gök, "Göldeki su oranının artması için su kaynakları bulunması gerekir. Bu şekilde devam ederse inşallah göl kurumadan kışa kadar kurumadan durur" ifadelerini kullandı. Eskiden Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde temsili Nasreddin Hoca'nın bulundukları noktadan göle maya çaldığını hatırlatan Gök, o zamanlar gelen yerli ve yabancı konukların göle hayran kaldığını, balıkların kenarlara geldiğini belirterek, "Dünyada anılan Nasreddin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü'müzün devamı olması, yaşaması için devletimizin konuya el atması, su kaynağı bulması, yoğurdu tekrar burada çalmamız gerekiyor" diye konuştu.

