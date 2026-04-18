Cebinde olan köşeyi döndü: Tanesi 34 bin 871 TL!
Yakın zamana kadar herkesin elinde olan 25 kuruşlar artık koleksiyonerlerin peşinde olduğu nadir paralar arasında aldı.
Yakın zamana kadar herkesin elinde olan 25 kuruşlar artık koleksiyonerlerin peşinde olduğu nadir paralar arasında aldı.
Türkiye Cumhuriyet Darphanesi tarafından basılan altın tonundaki 25 kuruşlar, sınırlı üretim, baskı hatası veya özel dönem basımı gibi nedenlerle koleksiyon dünyasında değer kazandı.
FİYATLAR 30 BİN TL'Yİ BULUYOR Madeni para koleksiyonculuğu, bu tür nadir örnekler milyonlarca basım arasından hatasız, parlak ya da az sayıda üretilmiş olduklarında ciddi rakamlara satılabiliyor. Milyonlarca basım arasında nadir örnekler olması fiyatını ikiye katlıyor.
EVİNİZDE VARSA SAKIN ATMAYIN Online açık artırma siteleri ve koleksiyon platformlarında, özgün ve iyi durumdaki 25 kuruşlar 30 ila 35 bin TL arasında alıcı buluyor. Satıcılar, paranın rengi, kenar yazısı ve metal parlaklığına göre fiyat belirliyor. Özellikle "altın renginde" ve "hatasız basım" olan örnekler, koleksiyoncular arasında yüksek talep görüyor.
HER 25 KURUŞ SERVET DEĞERİNDE DEĞİL Uzman numizmatistler, her 25 kuruşun bu kadar değerli olmadığının altını çiziyor. Gerçek değere sahip olanlar; basım hatalı, dolaşıma girmemiş veya sınırlı sayıda üretilmiş paralar.
2023 yılında basılan ve biri gümüş, diğeri altın rengi olan bu paraların "altın" görünen kısmı aslında tamamen pirinçten oluşuyor. İlan sahipleri bile "Başkası yüksek yazmış, ben de gördüm koydum" diyerek fahiş fiyatların mantıklı bir açıklaması olmadığını itiraf ediyor.
LÜKS TELEFONLA TAKAS TEKLİFLERİ İlanlardaki dikkat çekici detaylardan biri de yapılan takas pazarlıkları oldu. Bazı kullanıcılar 25 kuruş için 90 bin liraya kadar talepte bulunurken, iPhone 15 Pro Max gibi üst segment cep telefonlarıyla takas teklifleri gündeme geldi. Hatta bazı ilan sahipleri iki adet 25 kuruş karşılığında iPhone 16 ile takasa açık olduklarını ifade etti.
Uzmanlar, bu paraların gerçek değerinin belirlenmesi için yetkili koleksiyoncular ya da müzayede evleriyle iletişime geçilmesini tavsiye ediyor.
