Cebinde olan köşeyi döndü: Tanesi 34 bin 871 TL!

LÜKS TELEFONLA TAKAS TEKLİFLERİ İlanlardaki dikkat çekici detaylardan biri de yapılan takas pazarlıkları oldu. Bazı kullanıcılar 25 kuruş için 90 bin liraya kadar talepte bulunurken, iPhone 15 Pro Max gibi üst segment cep telefonlarıyla takas teklifleri gündeme geldi. Hatta bazı ilan sahipleri iki adet 25 kuruş karşılığında iPhone 16 ile takasa açık olduklarını ifade etti.