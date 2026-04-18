  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ankesörlü ve sabit telefonlar tarihe karışacak Kısa sürede kararmaya son: İşte muzların çürümesini önleyen yöntem! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak! Felipe Melo'dan maç sonrası olay paylaşım Altın mı borsa mı? Haftanın en çok kazandıranı belli oldu! Görenler inanmakta zorlanıyor! Burası Kapadokya değil Ankara Akşehir Gölü’nde umut veren görüntü! Tam 8 yıl sonra su tutmaya başladı Trafikte bunu sakın yapmayın: 515 bin TL cezası var! Gelenek yine bozulmadı: “Leylekli okul” misafirlerine kavuştu Konut satışında şaşırtan tablo: Fiyatlarda yüzde 35'lik değişim var! 910 lirayı duyan İngilizler işi gücü bırakıp Türkiye'ye gelmeye başladı! Herkes tam anlamıyla şaşkın
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Zorlu coğrafyada yıllara meydan okuyor! Hem geçiş yolu hem miras
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Zorlu coğrafyada yıllara meydan okuyor! Hem geçiş yolu hem miras

Artvin’de Çoruh Nehri üzerindeki asma köprüler zorlu şartlara rağmen yıllardır bölge halkının ulaşımını sağlamayı sürdürüyor.

#1
Foto - Zorlu coğrafyada yıllara meydan okuyor! Hem geçiş yolu hem miras

Artvin’de sarp vadiler ve dağlık arazi içinde kurulan asma köprüler, yıllara rağmen hem günlük yaşamın hem de bölgenin hafızasının parçası olmayı sürdürüyor.

#2
Foto - Zorlu coğrafyada yıllara meydan okuyor! Hem geçiş yolu hem miras

Artvin'de Çoruh Nehri üzerindeki asma köprüler, yıllara meydan okuyarak hem ulaşımı sağlıyor hem de kültürel miras olarak varlığını sürdürüyor Sarp ve dağlık yapısıyla dikkat çeken Çoruh Vadisi'nde mahalle ve köyler arasındaki ulaşım, uzun yıllar çelik halatlı asma köprülerle sağlandı.

#3
Foto - Zorlu coğrafyada yıllara meydan okuyor! Hem geçiş yolu hem miras

Günümüzde modern köprüler ve viyadükler inşa edilse de asma köprüler özellikle yaya ulaşımında önemini koruyor. Çoruh havzasında yapılan barajlar nedeniyle bazı asma köprüler sular altında kalırken, ayakta kalan köprüler bölge halkı tarafından aktif olarak kullanılmaya devam ediyor.

#4
Foto - Zorlu coğrafyada yıllara meydan okuyor! Hem geçiş yolu hem miras

Artvin merkez ve Borçka ilçesinde bulunan asma köprüler, mahalleleri birbirine bağlayarak günlük yaşamın önemli bir parçası olmayı sürdürüyor. Borçka ilçesinde yer alan 105 metre uzunluğundaki asma köprü Karadeniz'in en uzun asma köprüsü olurken, yine aynı ilçedeki 90 metrelik köprü ikinci sırada yer alıyor. Özellikle öğrencilerin okul yolunu kısaltan köprüler, şehir trafiğinden uzak güvenli bir yaya geçişi sunarken, bölgeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

#5
Foto - Zorlu coğrafyada yıllara meydan okuyor! Hem geçiş yolu hem miras

Bölgede yaşayan İsmail Demirhan ise köprülerin geçmişten bugüne önemini anlatarak, "ben doğmadan önce yapılan bir köprü. Eskiden beri bilirdim. Sadece tahtaları değişti. Burası yerel halkın geçiş noktası. Biz küçükken yüzmek için de gelirdik. Halk ulaşım için kullanıyor, dışarıdan gelenler ise fotoğraf çektiriyor' ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23