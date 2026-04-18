ABD'den gelen F-35 çıkışı sonrası hüsrana uğradılar: Türkiye istediğini almak üzere

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ankesörlü ve sabit telefonlar tarihe karışacak Kısa sürede kararmaya son: İşte muzların çürümesini önleyen yöntem! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak! Felipe Melo'dan maç sonrası olay paylaşım Altın mı borsa mı? Haftanın en çok kazandıranı belli oldu! Görenler inanmakta zorlanıyor! Burası Kapadokya değil Ankara Akşehir Gölü’nde umut veren görüntü! Tam 8 yıl sonra su tutmaya başladı Trafikte bunu sakın yapmayın: 515 bin TL cezası var! Gelenek yine bozulmadı: “Leylekli okul” misafirlerine kavuştu Konut satışında şaşırtan tablo: Fiyatlarda yüzde 35'lik değişim var! 910 lirayı duyan İngilizler işi gücü bırakıp Türkiye'ye gelmeye başladı! Herkes tam anlamıyla şaşkın
Teknoloji-Bilişim
11
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Türkiye'ye yönelik S-400 ve F-35 açıklaması komşuda büyük bir paniğe neden oldu.

1
#1
Star'da yer alan habere göre, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında moderatörlüğünü TRT World kıdemli sunucusu Andrea Sanke'nin yaptığı programda konuştu.

#2
Türk-Amerikan ilişkilerinin seyrine ilişkin soruyu yanıtlayan Barrack, son 16 ayda ABD ile Türkiye ilişkilerinde son 15 yıldan daha fazla ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

#3
Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişki başta olmak üzere dışişleri, istihbarat, askeri ve ticari alanlarda gelişme olduğuna dikkati çekti.

#4
Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını ancak ilişkilerin tamamen kopmadığını belirten Barrack, Boeing anlaşmaları, Halkbank gibi konularda ilerleme sağlandığını ve F-16 sürecinin de yeniden gündemde olduğunu söyledi.

#5
Barrack, "Ülkeler arasındaki ittifak yeniden şekilleniyor. Suriye'de olanlar ise büyük ölçüde Türkiye'nin lehine oldu. Türkiye ve Suudi Arabistan, bazı kusurları olsa da bu 'filizlenen yapıyı' destekledikleri için büyük övgüyü hak ediyor, aslında bu süreçte belirleyici olan Türkiye'ydi. İki ülke arasındaki ilişkiler ise hiç olmadığı kadar iyi. Bence S-400 meselesine yakında bir çözüm bulunacak. Benim temsil ettiğim taraf açısından, F-35 programına yeniden kabul edilmek de mümkün." diye konuştu.

#6
Öte yandan Büyükelçi Barrack'ın açıklamaları Yunan basınında geniş yer buldu. Pentapostagma internet sitesi 'Türkiye'nin F-35'e geri dönme planı: Amerikan büyükelçisinin açıkladığı detaylar' başlıklı haberinde, Ankara'nın istediğini almak üzere olduğunu dile getirdi.

#7
Haberde Amerikalı diplomatın, Ankara'nın beşinci nesil savaş uçağı programına yeniden entegrasyonunu açıkça desteklediği ifade edildi. Barrack'ın açıklamalarının Yunanistan için endişe kaynağı olduğu ifade edilen haberde, Türkiye'ye F-35 satışının Ege ve Doğu Akdeniz'deki dengeler hakkında yeni tartışmalar başlatacağı vurgulandı.

#8
Tovima internet sitesi ise Barrack'ın açıklamalarının bir değişimi işaret ettiğini bildirerek, ABD-Türkiye ilişkilerinin şu anda güçlü bir noktada olduğu aktarıldı. Haberde, ABD yönetiminin bakış açısından Türkiye'nin gelişmiş savunma programlarına katılımının yeniden değerlendirilmeye alınacağı vurgulandı ve bu durumun Atina için çeşitli sorunları beraberinde getireceği dile getirildi.

#9
Proto Thema gazetesi ise ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin "Yunanistan'ın da S-300 ve F-35'e sahip olduğunu" gerekçe göstererek, S-400 ve F-35 meselesinin Türkiye için yakında çözüleceği görüşünü dile getirdiğini vurguladı.

#10
Yunanistan'ın köklü gazetelerinden Kathimerini'de yer alan haberde ise ABD'nin, Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesine destek sinyali verdiği aktarıldı. Haberde Washington'un Ankara'nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemiyle ilgili sorunların yakında çözülebileceğine olan güvenini dile getirdiğinin altı çizildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Erdal

İran vurdu fiyat havası düştü görünmezmiş gördük
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23